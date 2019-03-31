«Если что, звоните». Глушаков забил гол и обратился к фанатам

Игнатьев и Сулейманов стали получать в «Краснодаре» по 600 тыс. рублей в месяц
Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов, подписав новые контракты с клубом, увеличили свои оклады с 200 тыс. рублей в месяц до 600 тыс. рублей.
При этом срок соглашений не изменился. У обоих игроков остаётся ещё 3,5 года по контракту.
27 марта «Краснодар» объявил о заключении нового договора с Игнатьевым. Клуб заявил, что полностью удовлетворён ситуацией, при этом отметив, что футболист не будет делать публичное заявление, а также попросив СМИ не беспокоить его. Позднее «Чемпионату» стало известно, что Сулейманов подписал новый контракт с «быками» в тот же день, что и Игнатьев.
«Барселона» одержала победу в дерби с «Эспаньолом» благодаря дублю Месси
«Барселона» в матче 29-го тура испанской Примеры принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Счёт в матче на 71-й минуте открыл нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, отличившийся точным ударом со штрафного. Победу «Барселоны» в дерби зафиксировал ещё один гол аргентинца, забитый на 89-й минуте.
Глушаков — о своём жесте после гола «Ахмату»: если что, звоните. На связи!
Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поделился эмоциями о победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1), а также высказался о своём жесте после гола. Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.
«Тяжёлая победа в Грозном! Всех — с победой! Если что, звоните. На связи!» — говорится в сообщении Глушакова.
«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»
«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 1:1.
Хозяевам уже на 3-й минуте удался быстрый гол — отличился нападающий Лукас Хёлер. На 22-й минуте равенство восстановил форвард гостей Роберт Левандовски. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.
«Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ
В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей встречи.
На 64-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Динамо», который успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук. Таким образом, московский «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 5 матчей.
Батистута: Игуаина уважают во всём мире, но не в Аргентине
Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута прокомментировал решение нападающего лондонского «Челси» Гонсало Игуаина завершить карьеру в национальной команде.
«Игуаин — великий нападающий. Его уважают во всём мире, но не в Аргентине. В Аргентине люди помнят его из-за нескольких промахов, а не из-за сотни забитых голов», — приводит слова Батистуты Football Italia.
В составе национальной команды Аргентины Игуаин сыграл 75 матчей. В них он отметился 31 результативным ударом и 13 голевыми передачами. В составе национальной команды аргентинский нападающий дебютировал в матче квалификации чемпионата мира 2010 года с Перу. В той же игре он забил первый гол в составе «альбиселесте».
«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне
По окончании текущего сезона полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернётся в английский «Эвертон», с которым его связывают контрактные обязательства, сообщает The Guardian.
По информации издания, 21-летний хавбек вошёл в планы тренерского штаба «ирисок» на следующий сезон. Поэтому летом клуб из Ливерпуля не будет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.
Нынешний сезон хорват проводит на правах аренды в ЦСКА.