Будни спартаковского капитана, смена лидера в Бундеслиге и дубль Месси в дерби — в футбольном дайджесте субботы.

«Если что, звоните». Глушаков забил гол и обратился к фанатам

Игнатьев и Сулейманов стали получать в «Краснодаре» по 600 тыс. рублей в месяц

Как стало известно «Чемпионату», футболисты «Краснодара» Иван Игнатьев и Магомед-Шапи Сулейманов, подписав новые контракты с клубом, увеличили свои оклады с 200 тыс. рублей в месяц до 600 тыс. рублей.



При этом срок соглашений не изменился. У обоих игроков остаётся ещё 3,5 года по контракту.

27 марта «Краснодар» объявил о заключении нового договора с Игнатьевым. Клуб заявил, что полностью удовлетворён ситуацией, при этом отметив, что футболист не будет делать публичное заявление, а также попросив СМИ не беспокоить его. Позднее «Чемпионату» стало известно, что Сулейманов подписал новый контракт с «быками» в тот же день, что и Игнатьев.

Игнатьев всё-таки подписал контракт с «Краснодаром». Или показалось? Сам игрок ничего не знает. Странная история.

«Барселона» одержала победу в дерби с «Эспаньолом» благодаря дублю Месси

«Барселона» в матче 29-го тура испанской Примеры принимала «Эспаньол». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Счёт в матче на 71-й минуте открыл нападающий сине-гранатовых Лионель Месси, отличившийся точным ударом со штрафного. Победу «Барселоны» в дерби зафиксировал ещё один гол аргентинца, забитый на 89-й минуте.

Месси настолько прекрасен, что даже соперники помогают ему забивать голы Курьёзный гол аргентинца принёс «Барселоне» победу в дерби.

Глушаков — о своём жесте после гола «Ахмату»: если что, звоните. На связи!

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в своём «инстаграме» поделился эмоциями о победе в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (3:1), а также высказался о своём жесте после гола. Хавбек отправил мяч в сетку ворот соперника на 93-й минуте встречи, после чего приложил к уху воображаемый телефон.



«Тяжёлая победа в Грозном! Всех — с победой! Если что, звоните. На связи!» — говорится в сообщении Глушакова.

«Спартак» должен благодарить Семёнова. Он в одиночку принёс результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой.

«Бавария» потеряла очки в выездном матче Бундеслиги с «Фрайбургом»

«Бавария» не сумела победить «Фрайбург» в гостевом матче 27-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча состоялась на стадионе «Шварцвальд-Штадион» во Фрайбурге и завершилась со счётом 1:1.

Хозяевам уже на 3-й минуте удался быстрый гол — отличился нападающий Лукас Хёлер. На 22-й минуте равенство восстановил форвард гостей Роберт Левандовски. До конца встречи ни одной из команд не удалось вырвать победу.

В Бундеслиге нас ждёт фантастическая концовка. «Боруссия» снова обошла «Баварию» И скоро у них очный матч. В Мюнхене.

«Локомотив» обыграл «Динамо» на выезде и поднялся на 2-е место в таблице РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало московский «Локомотив». Встреча состоялась на стадионе «Арена Химки» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей встречи.



На 64-й минуте главный арбитр встречи Алексей Еськов назначил пенальти в ворота «Динамо», который успешно реализовал полузащитник «железнодорожников» Антон Миранчук. Таким образом, московский «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в Российской Премьер-Лиге до 5 матчей.

«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель А «Динамо» нужно меньше фолить.

Батистута: Игуаина уважают во всём мире, но не в Аргентине

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Аргентины Габриэль Батистута прокомментировал решение нападающего лондонского «Челси» Гонсало Игуаина завершить карьеру в национальной команде.



«Игуаин — великий нападающий. Его уважают во всём мире, но не в Аргентине. В Аргентине люди помнят его из-за нескольких промахов, а не из-за сотни забитых голов», — приводит слова Батистуты Football Italia.

В составе национальной команды Аргентины Игуаин сыграл 75 матчей. В них он отметился 31 результативным ударом и 13 голевыми передачами. В составе национальной команды аргентинский нападающий дебютировал в матче квалификации чемпионата мира 2010 года с Перу. В той же игре он забил первый гол в составе «альбиселесте».

«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

По окончании текущего сезона полузащитник ЦСКА Никола Влашич вернётся в английский «Эвертон», с которым его связывают контрактные обязательства, сообщает The Guardian.



По информации издания, 21-летний хавбек вошёл в планы тренерского штаба «ирисок» на следующий сезон. Поэтому летом клуб из Ливерпуля не будет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.



Нынешний сезон хорват проводит на правах аренды в ЦСКА.