«Черемуха» для Уткина. Известный комментатор подвергся нападению

«Манчестер Юнайтед» в меньшинстве проиграл «Вулверхэмптону» в матче АПЛ



В матче 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.



Счёт был открыт на 13-й минуте — автором гола стал Скотт Мактоминай, ассистировал Фред. В середине тайма счёт сравнял Диогу Жота с передачи Рауля Хименеса. На 57-й минуте манкунианцы остались в меньшинстве: Эшли Янг в течение пяти минут получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. На 77-й минуте Крис Смоллинг, отправив мяч в свои ворота, принёс победу «волкам».



«Вулверхэмптон», набрав 47 очков, остался на седьмом месте в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Манчестер Юнайтед» (61) по-прежнему на 5-м месте.



В другом матче дня «Уотфорд» на своём поле разгромил «Фулхэм» со счётом 4:1.

«Вильярреал» и «Барселоны» сыграли вничью со счётом 4:4



В матче 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 4:4. Встреча состоялась в Вильярреале на стадионе «Эль-Мадригал». Обслуживал матч арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес.



Счёт на 12-й минуте открыл Филиппе Коутиньо, которому ассистировал Малком. Через несколько минут преимущество каталонского клуба увеличил Малком с передачи Артуро Видаля. В середине тайма разрыв в счёте сократил Самуэль Чуквезе.



В начале второго тайма счёт сравнял Карл Токо Экамби с паса Чуквезе. На 62-й минуте «Вильярреал» вывел вперёд Висенте Иборра. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Мануэль Морланес. Четвёртый гол в ворота «Барселоны» забил Карлос Бакка с паса Санти Касорлы. В компенсированное время голы Лионеля Месси и Луиса Суареса спасли каталонцев от поражения.



«Вильярреал», набрав 30 очков, остался на 17-м месте в турнирной таблице Примеры. «Барселона» (70) по-прежнему занимает 1-е место в таблице.

Чудеса в Вильярреале! «Барса» вела 2:0, проигрывала 2:4 и ушла от поражения Восемь голов, включая очередной прекрасный штрафной от Месси.

Уткин: мне только что чем-то брызнули в лицо, кружится голова



Известный журналист и комментатор Василий Уткин сообщил, что на него было совершено нападение.



«Мне только что брызнули чем-то неизвестным в лицо. Это случилось после тренировки „Эгриси“. Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из „Локо-Спорт“, у моей машины, в темноте. Всё снимал на телефон — для отчётности. Чем брызнул — не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах.



Upd: правильно! Это «черемуха». Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила. Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", — написал Уткин в своём телеграм-канале.



В последнем выпуске своей передачи Уткин, в частности, сказал следующее:



«Ни для кого не секрет, и об этом могут прямо сказать пять-шесть человек, включая высших руководителей ведущих клубов России, что Алан Агузаров, приступая к делам, представляется человеком, который, в случае чего, решит вопросы со Станиславом Черчесовым.



Я вам расскажу ещё одну прекрасную историю. Совсем недавно один довольно известный в Москве банкир пришёл в компанию довольно известных футбольных людей, один из которых входит в совет директоров одного из крупнейших клубов России, с презентацией. С презентацией компании, которая могла бы заниматься агентским бизнесом, в который банк, который он представляет, готов был сделать серьёзные инвестиции. И вот в этой презентации кейс Алана Агузарова с игроками „Краснодара“ Магомедом-Шапи Сулеймановым и Иваном Игнатьевым уже фигурировал в качестве примера удачной сделки. Была такая презентация.



Я не знаю, подадите ли вы на меня в суд. Я об этом мечтаю, потому что два свидетеля совершенно точно могут подтвердить факт такой встречи. Да и молодой банкир — человек в Москве известный, представитель хорошего, благовоспитанного семейства и поклонник каббалы.



Меня немного заколебал вопрос о том, что лично мне в этой истории нужно. Отвечу вам на него прямо сейчас. Мне нужно, чтобы тренер национальной сборной тренировал национальную сборную. У него это, между прочим, неплохо получается. Но эта работа требует отрешения от всего остального — в интересах дела», — сказал Уткин на своём YouТube-канале.

«Витесс» отыгрался с 0:2. Но у Слуцкого уже четыре матча без побед Не факт, что российский тренер доработает до конца сезона.

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «АЗ Алкмаром», уступая со счётом 0:2



В матче 28-го тура чемпионата Нидерландов «Витесс» принимал «АЗ Алкмар». Встреча состоялась на стадионе «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счётом 2:2.



На 7-й минуте счёт открыл защитник «АЗ Алкмара» Рон Влар. В концовке первого тайма, на 44-й минуте, полузащитник Теун Коопмейнерс увеличил преимущество гостей в счёте. Хавбек «Витесса» Матуш Беро сократил отставание от соперника, забив гол на 38-й минуте матча. На 77-й минуте нападающий хозяев Томас Бёйтинк сравнял счёт. Напомним, главным тренером «Витесса» является российский специалист Леонид Слуцкий.



«Витесс» набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Аз Алкмар» (51) — на 3-м месте. Лидером соревнования является эйндховенский ПСВ, набравший 67 очков в 27 матчах.

В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Лиги 1 попали 9 представителей «ПСЖ»



Издание France Football представило список из топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Франции.



В первую десятку вошли девять игроков «ПСЖ», а также нападающий «Монако» Радамель Фалькао.



Топ-10 самых высоких зарплат в Лиге 1 выглядит так:



1. Неймар («ПСЖ») — € 48,9 млн в год.

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ) — € 19,3 млн.

3. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — € 18,4 млн.

4. Тьяго Силва («ПСЖ») — € 15,2 млн.

5. Анхель Ди Мария («ПСЖ») — € 13,3 млн.

6. Дани Алвес («ПСЖ») — € 13 млн.

7. Марко Верратти («ПСЖ») — € 12 млн.

8. Маркиньос («ПСЖ») — € 10,7 млн.

9. Радамель Фалькао («Монако») — € 9,5 млн.

10. Джанлуиджи Буффон («ПСЖ») — € 9 млн.

«Игроки «ПСЖ» — геи». Эвра пришлось извиняться за свои слова Обвиняет во всём «лицемерные СМИ».

Суперкубок России состоится 6 июля на «ВТБ Арене»



Суперкубок России пройдёт 6 июля на «ВТБ Арене». Об этом сообщает официальный «твиттер» Российской Премьер-Лиги.



В качестве резервных стадионов заявлены «Ростов Арена» и «Волгоград Арена».



В матче за Суперкубок примут участие чемпион России и обладатель Кубка страны.



Напомним, что «ВТБ Арена — Центральный стадион „Динамо“ имени Льва Яшина» реконструировалась с 2008 года. Ожидалось, что стадион будет открыт 10 марта в матче 19-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1), но комиссия Российской Премьер-Лиги признала газон непригодным. В результате этого на новой арене начались работы по смене газона. Если всё пройдёт успешно, то московский клуб сможет провести матчи нынешнего сезона на обновлённом стадионе.

РПЛ утвердила технический регламент на следующие три сезона



Российская Премьер-Лига утвердила технический регламент на следующие три сезона, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

На заседании была согласована структура календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20. Она направлена на утверждение исполкома в РФС. Последний тур следующего сезона состоится 17 мая 2020 года. Первый матч сезона состоится 14 июля. Также на заседании были рассмотрены вопросы внедрения системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матчи чемпионата России.

«Бешикташ» нацелился на Влашича



Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает Fotospor, в услугах хорватского футболиста заинтересован «Бешикташ». Скауты турецкого клуба просматривали хавбека в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (2:2), в котором ему удалось отметиться голом.



Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон. Ранее сообщалось, что игрок вошёл в планы тренерского штаба «ирисок» и клуб из Ливерпуля не будет рассматривать варианты его продажи или повторной сдачи в аренду.



В нынешнем сезоне Влашич принял участие в 18 матчах чемпионата России, в которых записал на свой счёт 5 голов и 2 результативные передачи. В Лиге чемпионов 21-летний хавбек отметился 3 мячами и 2 пасами в 6 встречах группового этапа.

«Сан-Паулу» отказался арендовать Рошу за € 1 млн



«Сан-Паулу» отказался от аренды бразильского нападающего «Спартака» Педро Роши за € 1 млн. Об этом сообщает Globo.



По данным источника, в бразильском клубе посчитали данную сумму завышенной. Трансферное окно в Бразилии закрывается 3 апреля.



Ранее Роша сообщил, что хочет покинуть «Спартак», так как не получает игровой практики. По словам агента игрока Хэмилтона Бернарда, главный тренер красно-белых Олег Кононов не рассчитывает на его клиента.



24-летний Роша перешёл в «Спартак» летом 2017 года из «Гремио». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в одном матче Российской Премьер-Лиги, проведя на поле 63 минуты, и не отметился результативными действиями. Контракт с российским клубом действителен до лета 2021 года.