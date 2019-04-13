«По Месси будто поезд проехал». Вальверде — о здоровье травмированного игрока

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче Премьер-Лиги



В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали казанский «Рубин». Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский, отправивший мяч в ворота «Рубина» на 56-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Артём Тимофеев.



Самарский клуб перервал серию поражений в чемпионате России, которая состояла из трёх матчей. Казанская команда не выигрывает уже в течение пяти встреч кряду (три поражения, две ничьи).



«Рубин», набрав 30 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице российского первенства, «Крылья Советов» (27) — на 11-м.

Вальверде — о состоянии Месси после удара Смоллинга: по нему будто поезд проехал



Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал состояние капитана своей команды Лионеля Месси, который в среду в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов получил удар в лицо от защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.



«Месси получит отдых в поединке против „Уэски“. Удар был очень сильным, как будто по нему проехал поезд. Я говорил с ним уже об этом, такой вариант вполне возможен», — приводит слова Вальверде Goal.



Напомним, на 30-й минуте матча между «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной» Смоллинг разбил Месси нос и рассёк веко. На протяжении нескольких минут медики не могли остановить кровь у аргентинца. Несмотря на травму, капитан каталонского клуба смог доиграть поединок.

У Месси — рассечение и голевой пас. У «МЮ» — позорный ноль в статистике У скучнейшего «МЮ» Сульшера нет шансов в этой паре. Не спасёт даже волшебство.

Месси, Суарес, Пике и Ракитич не попали в заявку «Барселоны» на матч с «Уэской»



В выездном матче 32-го тура испанской Примеры с «Уэской» «Барселона» сыграет сразу без нескольких ведущих игроков, сообщает официальный твиттер каталонского клуба.



По решению главного тренера команды Эрнесто Вальверде, субботнюю встречу пропустят Жерар Пике, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Луис Суарес, Лионель Месси и Серхи Роберто.



Заявка «Барселоны» на игру с «Уэской» выглядит так: тер Штеген, Семеду, Тодибо, Коутиньо, Артур, Дембеле, Силлессен, Малком, Лангле, Мурильо, Альба, Боатенг, Видаль, Аленья, Умтити, Пуч, Руис, Ваге.

«Реал» потерял из-за травмы Рамоса



Капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».



«После проведённого сегодня медобследования игроку команды Серхио Рамосу был поставлен диагноз — травма камбаловидной мышцы первой степени. Сроки восстановления футболиста будут зависеть от протекания процесса его восстановления», — сказано в заявлении клуба.



Капитан «сливочных» точно пропустит матч 32-го тура испанской Примеры против «Леванте», который состоится 15 апреля. Ориентировочно в строй он вернётся через две недели.



В текущем сезоне в составе «Реала» Рамос принял участие в 42 матчах, отметился 11 результативными ударами и 2 голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

Зидан впервые проиграл после возвращения в «Реал». Черышев поучаствовал Героями игры стали конкурент Черышева и экс-защитник «Зенита» Эсекьель Гарай.

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основой



«Спартак» наказал полузащитника Аяза Гулиева за нападение на пешехода. Как сообщает телеграм-канал «Baza», хавбек оштрафован на 5 млн рублей – их вычтут из его зарплаты. В месяц Гулиев зарабатывает в «Спартаке» около 6 млн рублей.



Кроме того, Гулиева отстранили от основного состава — игрока отправили на тренировки в дубль, но играть за него запретили. По сведениям «Чемпионата», эта информация соответствует действительности.



Накануне, 11 апреля, стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос. Позже игрок «Спартака» попросил прощения и пообещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.

Вопрос дня. Что «Спартаку» делать с Гулиевым? Следом за Кокориным и Мамаевым в скандальную историю влип ещё один российский футболист.

Ракицкий и Ригони могут пропустить матч с «Анжи»



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровой ситуации в команде в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи».



«Ситуация такая же: Ерохин продолжает лечение. Кузяев и Маркизио не принимают участия в тренировках с командой. Есть проблемы у Ракицкого и Ригони, их участие под вопросом. Остальные все готовятся и могут принять участие в воскресном матче», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».



Матч «Зенит» – «Анжи» состоится 14 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Встречу обслужит главный арбитр Михаил Вилков.

Защитник Ракицкий забил уже 20 голов. Как он это делает Из трёх штрафных в «Зените» украинец реализовал два.

Состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций — 2019

В пятницу, 12 апреля, состоялась жеребьёвка финального турнира Кубка африканских наций (КАН), который летом текущего года примет Египет. Вот её итоги.

Группа А: Египет, ДР Конго, Уганда, Зимбабве

Группа B: Нигерия, Гвинея, Мадагаскар, Бурунди

Группа С: Сенегал, Алжир, Кения, Танзания

Группа D: Марокко, Кот-Д’Ивуар, ЮАР, Намибия

Группа E: Тунис, Мали, Мавритания, Ангола

Группа F: Камерун, Гана, Бенин, Гвинея-Биссау



Впервые в истории в финальной части турнира примут участие 24 сборные. Пройдёт он с 21 июня по 19 июля. В 1/8 финала КАН выйдут по две лучшие команды из каждой группы и ещё четыре сборные, которые покажут лучшие результаты среди коллективов, ставших третьими в своих квартетах. Откроется турнир поединком между сборными Египта и Зимбабве.

Скончался легендарный игрок «Ливерпуля»



Сегодня скончался легенда и капитан «Ливерпуля» 70-х годов прошлого века Томми Смит, сообщает Liverpool Echo.



Бывший футболист умер в пятницу днём во сне. Ему было 74 года. Легендарный защитник страдал от деменции, которую также именуют старческим маразмом.



Смит выступал за «Ливерпуль» в период с 1962 по 1978 год. В составе клуба за 16 сезонов сыграл 467 матчей. С «красными» он 5 раз выигрывал чемпионат Англии, по два раза побеждал в Кубке чемпионов и Кубке УЕФА, а также становился обладателем Суперкубка Европы. За сборную Англии провёл 1 матч. В 1978 году он перебрался в США, где возглавил «Лос-Анджелес Ацтекс». В команде выполнял роль играющего тренера. Этим тренерский опыт Смита ограничился