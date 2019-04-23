Сборная России потеряла лучшего снайпера. Черышев выбыл до конца сезона

Кокорина осмотрит врач «Зенита», Зидан готов расстаться с Бэйлом, у «Ростова» претензии к судейству и другие события дня.

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина в СИЗО

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о решении суда позволить врачу петербургского клуба осмотреть футболиста.



«Суд удовлетворил наше ходатайство. В ближайшее время врач «Зенита» будет допущен к Кокорину. Скорее всего, это произойдёт во время перерыва в среду», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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Ранее сообщалось, что Кокорин, с октября прошлого года пребывающий в СИЗО «Бутырка», испытывает проблемы с коленом, которое ранее серьёзно травмировал. Помимо форварда «Зенита» под стражей находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий. Арест молодых людей рассчитан до 25 сентября этого года.

«Челси» не смог обыграть «Бёрнли» в домашнем матче АПЛ

В матче 35-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:2.

На 8-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Бёрнли» Джеффри Хендрик. Через 4 минуты ответный мяч в ворота гостей отправил хавбек «Челси» Н'Голо Канте. На 14-й минуте нападающий лондонской команды Гонсало Игуаин вывел хозяев вперёд в счёте. Через 10 минут форвард «Бёрнли» Эшли Барнс сравнял счёт.

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Источник: Роналду одобрил возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду положительно относится к возможному переходу в туринский клуб своего соотечественника, форварда «Бенфики» Жоау Фелиша. Об этом сообщает A Bola.

В Италии сообщили, что Фелиш хочет перейти в «Ювентус»

По данным источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте игрока составляет € 120 млн. Он входит также в сферу интересов «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Реала».

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Черышев выбыл из строя до конца сезона

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев прошёл углублённое медицинское обследование по поводу травмы колена, которую он получил в матче 32-го тура чемпионата Испании с «Бетисом» (2:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Несмотря на опасения, футболист избежал разрыва крестообразных связок колена. У Черышева диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона.

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«Наполи» проиграл «Аталанте» в домашнем матче Серии А

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал бергамскую «Аталанту». Встреча состоялась на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 28-й минуте полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс открыл счёт в матче. Ответный гол был забит на 69-й минуте — его автором стал нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Через 11 минут хавбек бергамской команды Марио Пашалич вывел гостей вперёд в счёте. Таким образом, «Аталанта» продлила беспроигрышную серию в чемпионате Италии до 8 матчей.

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«Реал» готов отдать Бэйла в аренду

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл может покинуть клуб в летнее трансферное окно на правах аренды.



Как сообщает Football Espana со ссылкой на Marca, руководство «сливочных» рассматривает такую опцию на случай, если валлийца не удастся продать. При этом в клубе осознают, что могут остаться без внушительной суммы с трансфера форварда, но готовы пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Мы не заметили, но Зидан уже начал в «Реале» чистку Готовится к следующему сезону. Пока всё в порядке только у Бензема.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, вернувшийся на свой пост спустя восемь месяцев после отставки по собственному желанию, не рассчитывает на Бэйла в новом сезоне. При этом, по информации СМИ, сам 29-летний игрок не горит желанием покидать «Королевский клуб».

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«Ростов»: два гола «Оренбурга» были забиты не по правилам

«Ростов» выступил с официальным заявлением, в котором обратил внимание департамента судейства и инспектирования РФС на грубые и результативные, на взгляд клуба, ошибки судьи в матче 24-го тура «Оренбург» — «Ростов». Встречу судил арбитр Михаил Вилков.



«Из представленного ниже видео следует, что два гола в игре были забиты не по правилам – из положения «вне игры», что, несомненно, повлияло на итоговый результат матча.

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Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает, что профильный департамент РФС обратит внимание на сложившуюся ситуацию и примет меры, которые позволят провести предстоящие самые важные матчи чемпионата и Кубка России по футболу при честном, объективном и грамотном судействе», — говорится на странице «Ростова» в социальной сети «ВКонтакте».