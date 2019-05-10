Бывшая жена Глушакова изменяла Денису с адвокатом Пака? Вот это поворот!

Всё переплетено в единый моток. Сериал про Глушакова продолжается, а также триумф английских клубов в еврокубках — в дайджесте дня.

«Челси» обыграл «Айнтрахт» в серии пенальти и вышел в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы лондонский «Челси» принимал «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой английской клуба в серии пенальти — 4:3.

Команды забили по одному голу в основное время игры — отличились полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик и нападающий «Айнтрахта» Лука Йович. В двух дополнительных 15-минутных таймах счёт остался прежним. Серию пенальти лучше провели хозяева — 4:3.



В первом матче полуфинала, который состоялся 2 мая во Франкфурте-на-Майне на стадионе «Коммерцбанк-Арена», «Челси» и «Айнтрахт» не выявили победителя — 1:1. Таким образом, в финал вышли лондонцы, а немецкий клуб покинул турнир.

Финал Лиги Европы тоже будет английским! «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку Команда Маурицио Сарри лишь в серии пенальти победила «Айнтрахт».

Эмери — первый тренер в истории, четыре раза участвовавший в финале Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» вышел в финал Лиги Европы, одержав победу в противостоянии с «Валенсией». «Канониры» обыграли «летучих мышей» в обоих матчах (3:1, 4:2).



Для главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери предстоящий финал Лиги Европы станет четвёртым в карьере. Как сообщает Squawka Football на своей странице в «Твиттере», ранее подобное не удавалось ни одному специалисту.



Напомним, Эмери три раза подряд участвовал в главном матче турнира вместе с «Севильей» (2014, 2015, 2016). Во всех случаях его команда одерживала победу.

«Валенсия» без Черышева вылетела из ЛЕ. У Обамеянга хет-трик на «Месталье»! Унаи Эмери опять сыграет в финале Лиги Европы.

Источник: Аллегри поставил ряд условий «Ювентусу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поставил руководству своего клуба несколько требований. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, 51-летний специалист запросил у «старой синьоры» новый контракт сроком до 2022 года с солидной прибавкой к заработной плате. Кроме того, он хочет получить от клуба большей власти в трансферных вопросах и выделения средств на укрепление обороны и полузащиты. В частности, главный тренер настаивает на продаже аргентинского форварда Пауло Дибалы.

В вылете «Ювентуса» виноват и Роналду. Но главным образом — его тренер Во втором тайме итальянская команда «поплыла».

«Шальке-04» объявил о назначении Вагнера новым главным тренером

Новым главным тренером «Шальке-04» станет Давид Вагнер, последним местом работы которого был «Хаддерсфилд Таун». Об этом информирует официальный сайт гельзенкирхенского клуба.



47-летний специалист возглавит команду по окончании текущего сезона. Стороны подписали контракт сроком на три года. Спортивный директор «Шальке-04» Йохен Шнайдер, комментируя назначение Вагнера, сказал: «Мы рады, что смогли заполучить Давида Вагнера в качестве тренера. Он прекрасно вписывается в наш профиль требований».

«Реал» готов перевести Бэйла в дубль

Руководство «Реала» намерено оказать давление на вингера команды Гарета Бэйла, чтобы тот покинул клуб. Об этом сообщает The Sun.



По информации издания, в руководстве мадридского клуба остались недовольны последним заявлением агента футболиста Джонатана Барнетта, который сказал, что его клиент намерен отработать контракт до конца. «Сливочные» рассчитывают, что валлиец будет готов сменить команду в летнее трансферное окно. В «Реале» даже готовы рассмотреть вариант со сдачей игрока в аренду или выплатой ему части компенсации по зарплате, если он будет согласен перейти в другой клуб с понижением оклада. Если же 29-летний вингер откажется от ухода, «Королевский клуб» будет готов перевести его в дубль.

Бэйла покупали за рекордные деньги. Сейчас он никому не нужен Но в Мадриде знают, как избавиться от футболиста.

Источник: экс-жена Глушакова изменяла футболисту с адвокатом Пака

Бывшая жена полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова была замечена в изменах футболисту. Об этом сообщает Star Hit.



По информации источника, в начале мая Дарья отправилась на отдых в Дубай со своим другом Геннадием Удуняном — адвокатом, представляющим интересы чиновника Минпромторга Дениса Пака, который стал одним из фигурантов дела с участием форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Пара свои отношения не афиширует. Удунян состоит в браке, с женой он воспитывает двух сыновей.



Напомним, Дарья и Денис Глушаковы обвиняли друг друга во взаимных изменах. В начале февраля их развод был оформлен официально. Суд обязал футболиста выплатить бывшей жене в качестве алиментов треть от своих доходов.

«Может, произошедшее со мной станет звоночком для Глушакова» Мы поговорили с фанатом «Спартака», которого избили из-за шарфа с оскорблениями капитана красно-белых.

«Это Пак бухал и орал, а ребята тихо ждали назначенной встречи» Пока продолжается дело Кокорина и Мамаева и так играет «Спартак» — поводы для шуток читателей не иссякнут.

«Интер» близок к договорённости с Конте

Миланский «Интер» может сменить главного тренера по окончании нынешнего сезона.



По информации Sky Sports, нерадзурри в настоящий момент близки к достижению договорённости с бывшим наставником «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, который сейчас пребывает без работы.



Отмечается, что нынешний главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти покинет свой пост только в том случае, если клуб договорится с Конте. При этом нерадзурри объявят о сделке не раньше 30 июня.