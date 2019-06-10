Погба хочет к Роналду. Следующий ход за Зиданом

Испания разгромила Швецию в отборе Евро-2020 благодаря двум голам с пенальти

В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании разгромила команду Швеции со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Уильям Коллам.

Счёт был открыт на 64-й минуте. Серхио Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Себастьяна Ларссона. На 85-й минуте преимущество испанцев увеличил Альваро Мората, реализовавший пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Микель Оярсабаль.

Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит

Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».



«Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал», — приводит слова отца Дзагоева «Комсомольская правда».



Напомним, контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом, поэтому хавбек может перейти в другой клуб на правах свободного агента. В данный момент хавбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.

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Экс-игрок «ПСЖ» сравнил девушку, обвинившую Неймара в изнасиловании, с Лигой 2

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен был отстранён от эфира на радиостанции RMC за оскорбление модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего Неймара в изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.



«У него может быть всё, что он хочет, но он выбрал Лигу 2. Если тебя зовут Неймар, у тебя максимум качества. Обычно это Лига чемпионов. Но эта девушка — «Лорьян», — сказал Ротен.

Несколько нелицеприятных слов в адрес девушки в том же эфире произнёс также журналист Даниэль Риоло.



Генеральный директор RMC Лоран Эйчингер осудил поведение Ротена и Риоло, назвав его недопустимым.

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Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу



Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», утверждает O Jogo.



По информации источника, в приобретении 28-летнего нападающего красно-белых заинтересован лично главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге». Наставник португальского клуба уже созванивался с Зе Луишем и убедил того перейти в его команду. Завтра, 11 июня, «Порту» сделает официальное предложение по игроку.

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ЦСКА объявил об уходе Базелюка

ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Константина Базелюка.



У 26-летнего футболиста истекло соглашение с «армейцами», и теперь он приобрёл статус свободного агента. Таким образом, форвард может бесплатно перейти в любую команду.

Базелюк является воспитанником ЦСКА и принадлежал клубу с начала карьеры, которая стартовала в 2013 году. После двух лет в составе московской команды игрок на протяжении четырёх лет выступал за другие клубы на правах аренды. Среди них – «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвка».



«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».



29-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и заключил соглашение с новым клубом. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Условия сделки не разглашаются.



Камболов является воспитанником московского «Локомотива», цвета которого защищал с 2007 по 2010 год. В последующие несколько лет хавбек успел поиграть за «Нижний Новгород», «Волгарь» и «Нефтехимик», а в 2014 году перебрался в «Рубин». С 2015 года Руслан вызывается в сборную России.

Кажется, «Рубин» хочет вылететь в ФНЛ. Всё к этому идёт Все разбегаются из Казани, словно с тонущего корабля.

Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил своё выступление в минувшем сезоне, а также высказался о предстоящей борьбе за «Золотой мяч».



«Я выиграл три трофея, был хорош, как всегда. Ещё не было сезона, когда я играл плохо, и этот год не стал исключением. Моя статистика в последние 16 лет говорит сама за себя. Что я ещё могу сделать?



Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Я не знаю, оставлю этот вопрос вам — тем, кто оценивает мои выступления», — цитирует Роналду AS со ссылкой на El Larguero.

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Головин — о сообщении Фабрегаса: это же шутка, ничего страшного

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение своего одноклубника Сеска Фабрегаса, оставленное в социальной сети после матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020, в котором национальная команда разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.



Головин после игры опубликовал фото трибун и написал: «Спасибо за поддержку». В ответ испанский хавбек оставил комментарий: «Мой друг, девять голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо...»



«Сообщение Фабрегаса? Это же шутка, ничего страшного. Главное — это три очка, а не личные результаты», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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Погба согласился на переход в «Ювентус»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей — для получения возможности подписать контракт с Погба им нужно продать несколько футболистов. Альтернативным вариантом является включение в сделку одного из своих футболистов — сообщалось о возможном переезде в Манчестер защитника Алекса Сандро либо нападающих Дугласа Косты или Пауло Дибалы.

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен записал душераздирающее обращение к фанатам. 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. В ближайшее время он, вероятно, намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью.



«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — такой текст записал Риксен с помощью устройства по генерации речи.

Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят £ 70. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.