Погба хочет к Роналду. Следующий ход за Зиданом

Испания разгромила Швецию в отборе Евро-2020 благодаря двум голам с пенальти
В матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе F сборная Испании разгромила команду Швеции со счётом 3:0. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч арбитр Уильям Коллам.
Счёт был открыт на 64-й минуте. Серхио Рамос реализовал 11-метровый, который был назначен за игру рукой Себастьяна Ларссона. На 85-й минуте преимущество испанцев увеличил Альваро Мората, реализовавший пенальти. Через пару минут счёт до крупного довёл Микель Оярсабаль.
Отец Дзагоева: про переезд в Мексику сын молчит
Тарел Дзагоев, отец полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский «Тигрес».
«Алан сейчас в Москве. Подробности про свою будущую спортивную карьеру он не сообщал», — приводит слова отца Дзагоева «Комсомольская правда».
Напомним, контракт Дзагоева с ЦСКА истекает этим летом, поэтому хавбек может перейти в другой клуб на правах свободного агента. В данный момент хавбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.
Экс-игрок «ПСЖ» сравнил девушку, обвинившую Неймара в изнасиловании, с Лигой 2
Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен был отстранён от эфира на радиостанции RMC за оскорбление модели Нажилы Триндади, которая обвинила нападающего Неймара в изнасиловании. Об этом сообщает Le Parisien.
«У него может быть всё, что он хочет, но он выбрал Лигу 2. Если тебя зовут Неймар, у тебя максимум качества. Обычно это Лига чемпионов. Но эта девушка — «Лорьян», — сказал Ротен.
Несколько нелицеприятных слов в адрес девушки в том же эфире произнёс также журналист Даниэль Риоло.
Генеральный директор RMC Лоран Эйчингер осудил поведение Ротена и Риоло, назвав его недопустимым.
Источник: ко вторнику «Порту» сделает предложение «Спартаку» по Зе Луишу
Форвард «Спартака» Зе Луиш может продолжить карьеру в «Порту», утверждает O Jogo.
По информации источника, в приобретении 28-летнего нападающего красно-белых заинтересован лично главный тренер «драконов» Сержиу Консейсау, который работал с футболистом в «Браге». Наставник португальского клуба уже созванивался с Зе Луишем и убедил того перейти в его команду. Завтра, 11 июня, «Порту» сделает официальное предложение по игроку.
ЦСКА объявил об уходе Базелюка
ЦСКА на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба нападающего Константина Базелюка.
У 26-летнего футболиста истекло соглашение с «армейцами», и теперь он приобрёл статус свободного агента. Таким образом, форвард может бесплатно перейти в любую команду.
Базелюк является воспитанником ЦСКА и принадлежал клубу с начала карьеры, которая стартовала в 2013 году. После двух лет в составе московской команды игрок на протяжении четырёх лет выступал за другие клубы на правах аренды. Среди них – «Торпедо», «Кубань», «СКА-Хабаровск», «Эшторил», «Анжи» и «Зброёвка».
«Краснодар» объявил о переходе Камболова из «Рубина»
Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов продолжит карьеру в «Краснодаре», сообщает пресс-служба «быков».
29-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и заключил соглашение с новым клубом. Контракт рассчитан до лета 2021 года. Условия сделки не разглашаются.
Камболов является воспитанником московского «Локомотива», цвета которого защищал с 2007 по 2010 год. В последующие несколько лет хавбек успел поиграть за «Нижний Новгород», «Волгарь» и «Нефтехимик», а в 2014 году перебрался в «Рубин». С 2015 года Руслан вызывается в сборную России.
Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил своё выступление в минувшем сезоне, а также высказался о предстоящей борьбе за «Золотой мяч».
«Я выиграл три трофея, был хорош, как всегда. Ещё не было сезона, когда я играл плохо, и этот год не стал исключением. Моя статистика в последние 16 лет говорит сама за себя. Что я ещё могу сделать?
Заслуживаю ли я «Золотой мяч»? Я не знаю, оставлю этот вопрос вам — тем, кто оценивает мои выступления», — цитирует Роналду AS со ссылкой на El Larguero.
Головин — о сообщении Фабрегаса: это же шутка, ничего страшного
Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал сообщение своего одноклубника Сеска Фабрегаса, оставленное в социальной сети после матча 3-го тура отборочного этапа чемпионата Европы—2020, в котором национальная команда разгромила Сан-Марино со счётом 9:0.
Головин после игры опубликовал фото трибун и написал: «Спасибо за поддержку». В ответ испанский хавбек оставил комментарий: «Мой друг, девять голов, а ты не забил и одного гола. Ну же, Голо...»
«Сообщение Фабрегаса? Это же шутка, ничего страшного. Главное — это три очка, а не личные результаты», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Погба согласился на переход в «Ювентус»
Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов вернуться в туринский «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.
Главной проблемой для итальянского клуба является необходимость соблюдения правил финансового фэйр-плей — для получения возможности подписать контракт с Погба им нужно продать несколько футболистов. Альтернативным вариантом является включение в сделку одного из своих футболистов — сообщалось о возможном переезде в Манчестер защитника Алекса Сандро либо нападающих Дугласа Косты или Пауло Дибалы.
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»
Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен записал душераздирающее обращение к фанатам. 42-летний нидерландский футболист с 2013 года борется с боковым амиотрофическим склерозом. В ближайшее время он, вероятно, намерен завершить борьбу с неизлечимой болезнью.
«Привет, 28-е число будет особенным для меня. Бороться становится всё тяжелее, поэтому это будет мой последний вечер. Приходите и сделайте его запоминающимся. Надеюсь, скоро увидимся. Фернандо», — такой текст записал Риксен с помощью устройства по генерации речи.
Билеты на мероприятие «Вечер с Фернандо Риксеном» стоят £ 70. Его посетят бывшие футболисты, известный телеведуший Дэвид Таннер, комик Ди Максвелл и певица Линси Глен.
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