ЦСКА своих не бросает. С Дзагоевым подписали новый контракт

Хотя вариантов было много. Последний шанс Дзагоева, трансферные саги Неймара и Гризманна и проблемный Гулиев — в футбольном дайджесте дня.

Новичок «Реала» Менди лайкнул твит с призывом выгнать из команды Васкеса

Новичок мадридского «Реала» защитник Флоран Менди попал в неприятную ситуацию спустя всего несколько дней после перехода в клуб.



Пользователи «Твиттера» обратили внимание на лайк, который француз поставил под записью с призывом выгнать из команды нападающего Лукаса Васкеса.

24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач.



27-летний Васкес является воспитанником «Реала» и выступает за клуб на протяжении всей карьеры начиная с 2010 года. Сезон-2014/15 Лукас провёл в «Эспаньоле» на правах аренды. С 2016 года форвард вызывается в сборную Испании.

«Реал» подписал защитника, которого хотела «Барса». Спасибо Зидану Купив Ферлана Менди, клуб установил личный трансферный рекорд уже к середине июня.

Отец Дзюбы: Артём не ругался на прямой линии, это выдумки журналистов

Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, заступился за сына после инцидента на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.



Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.



«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», — приводит слова отца футболиста «Ридус».

«Да не шаурма, а шаверма!». Что мог сказать Дзюба на «Прямой линии» с Путиным Главный вопрос последних дней.

«Торпедо» разгромило «Шеффилд» в матче к 95-летию клуба — 5:0

В Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» со счётом 5:0 обыграли старейший клуб в мире из ныне существующих — «Шеффилд».



Автором первого мяча стал нападающий Игорь Лебеденко на 18-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Торпедо» увеличил форвард Темур Джикия. Хавбек Константин Кертанов довёл счёт до разгромного на 60-й минуте. В конце игры по голу забили защитник Артём Самсонов и Джикия.



Бывший российский футболист Евгений Савин начал матч на скамейке запасных «Шеффилда». 35-летний форвард вышел на поле на 52-й минуте.

«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна

«Барселона» намерена серьёзно усилить атаку в летнее трансферное окно и готова пойти на серьёзные траты.



В список целей сине-гранатовых уже долгое время входят 28-летний нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и 27-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, который ранее уже выступал за клуб. По информации Sport.es, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу хочет заполучить в команду и француза, и бразильца и намерен осуществить трансферы этим летом. Отмечается, что осуществить обе сделки будет непросто.

Напомним, Гризманн в мае заявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. При этом Антуан не назвал новую команду, а в СМИ сообщалось, что француз заключил предварительное соглашение с «Барселоной». Также появлялась информация, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».

Неймар может вернуться в «Барселону». Дом в Испании у него уже есть Где и как живёт самый обсуждаемый футболист последних месяцев.

Гризманн в идиотской ситуации. Похоже, майское заявление было ошибкой У форварда что-то пошло не так.

Дзагоев: за последние полгода другие клубы обращались достаточно много

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов в течение последних нескольких месяцев.



«Сколько раз за последние полгода звонили с предложениями из других клубов? Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причём из хороших европейских клубов. После неё, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь», — приводит слова Дзагоева Sport24.



Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой 29-летний футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Дзагоев: ЦСКА – мой дом, я хотел бы остаться здесь Алан твёрдо намерен вернуться.

Гулиев, лишённый водительских прав, оштрафован за превышение скорости

Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Москва Аяз Гулиев был оштрафован за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Интересно, что в конце апреля футболист был лишён водительских прав за повторный проезд на красный свет.



Новое нарушение было запротоколировано 24 мая. Автомобиль 22-летнего Гулиева превысил скорость на участке дороги неподалёку от стадиона «Спартак».



«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона «Спартак». Это произошло 24 мая 2019 года. После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», — заявил собеседник.

После истории с Гулиевым Кокорина и Мамаева уже не жалко. Надоели Ещё одно избиение на улице средь бела дня.

«Спартак» разнёс «Сочи» без Глушакова. Гулиев не реализовал пенальти Игра была не самой зрелищной, но голов забили много.

Источник: «Генк» согласился продать Малиновского в «Аталанту» за € 15 млн

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский в ближайшее время станет футболистом «Аталанты». Об этом сообщает спортивный журналист Альфредо Педулла на своём портале.



Невзирая на то что в СМИ прошла информация, что «Аталанта» вышла из переговоров по Малиновскому, переезд украинца в Италию, вероятно, состоится. Сумма трансфера составит € 15 млн.



Малиновский недавно заявил, что «Генк» нарушил имевшуюся между ними договорённость и отказывается продавать его в другой клуб.