ЦСКА своих не бросает. С Дзагоевым подписали новый контракт

Новичок «Реала» Менди лайкнул твит с призывом выгнать из команды Васкеса
Новичок мадридского «Реала» защитник Флоран Менди попал в неприятную ситуацию спустя всего несколько дней после перехода в клуб.
Пользователи «Твиттера» обратили внимание на лайк, который француз поставил под записью с призывом выгнать из команды нападающего Лукаса Васкеса.
24-летний футболист перешёл в «Реал» из «Лиона». Сумма трансфера составила € 48 млн. В составе французского клуба он принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 3 забитых мячей, а также отдал 7 результативных передач.
27-летний Васкес является воспитанником «Реала» и выступает за клуб на протяжении всей карьеры начиная с 2010 года. Сезон-2014/15 Лукас провёл в «Эспаньоле» на правах аренды. С 2016 года форвард вызывается в сборную Испании.
Отец Дзюбы: Артём не ругался на прямой линии, это выдумки журналистов
Сергей Дзюба, отец нападающего «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы, заступился за сына после инцидента на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным.
Блогер Амиран Сардаров обратился к главе России с вопросом, а в конце прорекламировал свою шаурму. Дзюба, удивившись его поведению, покачал головой и сказал несколько слов, после чего многие из посмотревших запись заподозрили футболиста в нецензурной брани.
«Он не ругался, это опять выдумки ваши, журналистов», — приводит слова отца футболиста «Ридус».
«Торпедо» разгромило «Шеффилд» в матче к 95-летию клуба — 5:0
В Москве на стадионе имени Эдуарда Анатольевича Стрельцова состоялся выставочный матч к 95-летию столичного «Торпедо». «Автозаводцы» со счётом 5:0 обыграли старейший клуб в мире из ныне существующих — «Шеффилд».
Автором первого мяча стал нападающий Игорь Лебеденко на 18-й минуте. В начале второго тайма преимущество «Торпедо» увеличил форвард Темур Джикия. Хавбек Константин Кертанов довёл счёт до разгромного на 60-й минуте. В конце игры по голу забили защитник Артём Самсонов и Джикия.
Бывший российский футболист Евгений Савин начал матч на скамейке запасных «Шеффилда». 35-летний форвард вышел на поле на 52-й минуте.
«Барселона» хочет заполучить и Неймара, и Гризманна
«Барселона» намерена серьёзно усилить атаку в летнее трансферное окно и готова пойти на серьёзные траты.
В список целей сине-гранатовых уже долгое время входят 28-летний нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и 27-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар, который ранее уже выступал за клуб. По информации Sport.es, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу хочет заполучить в команду и француза, и бразильца и намерен осуществить трансферы этим летом. Отмечается, что осуществить обе сделки будет непросто.
Напомним, Гризманн в мае заявил об уходе из «Атлетико» по окончании сезона. При этом Антуан не назвал новую команду, а в СМИ сообщалось, что француз заключил предварительное соглашение с «Барселоной». Также появлялась информация, что Неймар принял условия, которые каталонцы выдвинули ему для возвращения из «ПСЖ».
Дзагоев: за последние полгода другие клубы обращались достаточно много
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал об интересе со стороны других клубов в течение последних нескольких месяцев.
«Сколько раз за последние полгода звонили с предложениями из других клубов? Достаточно много. Но конкретики не было — просто обозначался интерес. Это было и до травмы тоже, причём из хороших европейских клубов. После неё, понятно, интерес поубавился. Но сейчас это уже неважно. Я подписал контракт и остаюсь в ЦСКА. Сейчас все мои мысли здесь. Да, в принципе, они всегда и были здесь», — приводит слова Дзагоева Sport24.
Дзагоев выступает за первую команду ЦСКА с 2008 года. За это время он сыграл за красно-синих 342 матча, в которых забил 75 голов. С командой 29-летний футболист трижды побеждал в чемпионате России, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Гулиев, лишённый водительских прав, оштрафован за превышение скорости
Полузащитник футбольного клуба «Спартак» Москва Аяз Гулиев был оштрафован за превышение скорости, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Интересно, что в конце апреля футболист был лишён водительских прав за повторный проезд на красный свет.
Новое нарушение было запротоколировано 24 мая. Автомобиль 22-летнего Гулиева превысил скорость на участке дороги неподалёку от стадиона «Спартак».
«Камера зафиксировала нарушение скорости, которое было допущено Гулиевым по адресу: Волоколамское шоссе, дом 10, неподалеку от стадиона «Спартак». Это произошло 24 мая 2019 года. После этого в отношении футболиста был составлен протокол об административном правонарушении по ч 2. статьи 12.9 КоАП РФ («Превышение установленной скорости движения»). Гулиеву выписан штраф в размере 500 рублей», — заявил собеседник.
Источник: «Генк» согласился продать Малиновского в «Аталанту» за € 15 млн
Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский в ближайшее время станет футболистом «Аталанты». Об этом сообщает спортивный журналист Альфредо Педулла на своём портале.
Невзирая на то что в СМИ прошла информация, что «Аталанта» вышла из переговоров по Малиновскому, переезд украинца в Италию, вероятно, состоится. Сумма трансфера составит € 15 млн.
Малиновский недавно заявил, что «Генк» нарушил имевшуюся между ними договорённость и отказывается продавать его в другой клуб.
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