«Заболотный отпраздновал гол, несмотря на то, что не забил его»

Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых



warlocksoft:

— Они там всего пару дней, а уже довели людей до белого каления. Понятно, чего Пак так нервничал.



sifon200009:

— Сейчас сбегают за шампанским для Санька и Пашка и вернутся.

«Гелендваген» Кокорина с номерами ВОР эвакуировали в Москве за нарушение



cogito-ergo-sum:

— Остальные 988 номеров с такими буквами имеют депутатскую неприкосновенность.



pol7282:

— У Кокорина даже машину посадили.



Nechaevo:

— Вор должен сидеть в тюрьме…



dagestan11:

— ВОРвард :)

«Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место» Самый странный «трансфер» недели — в комментариях читателей.

Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену



lechi1990:

— Заявление начиналось со слов: «Жена продажная».

Головин сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет



termigavrik:

— Саша Белый))

Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи



Infantino:

— Гайдн, пожалуй, был неплох в эпоху Моцарта.

Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа



farhmak:

— Следы ведут к ресторану Самедова.

11-летний воспитанник «Чертаново» открыл бутылку рабоной



cogito-ergo-sum:

— Скоро финтом Зидана будут чай заваривать.

«ПСЖ» включился в борьбу за Бузову!» Ольга Бузова в «Барселоне», Глушаков в «Ахмате», Сутормин в «Рубине». Очередная подборка лучших комментариев читателей.

«Рубин» — Сутормину: спасибо за всё, Алексей!



verba40:

— Легенда «Рубина».

«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба



Modzhahed:

— Вот так незаметно «Спартак» стал просто другим московским клубом…

«Монако» без Головина проиграл «Локерену» со счётом 0:5



sergei78:

— 0,5 проиграли… а с Головиным могли и литр проиграть.

Газизов: «Уфа» хочет арендовать Заболотного



mikellele17:

— Манекены, опасаясь получения травм, в полном составе покидают Уфу.

У американской футболистки украли почётный ключ от Нью-Йорка



kelevraslevin:

— Надо позвонить в Нью-Йорк, чтобы замок на двери срочно поменяли.

Джанаев должен подписать двухлетний контракт с «Сочи»



tsarb:

— Пока «Сочи» всех подряд подписывают, кто знает, куда резюме направить?

Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль



unknownfromrus:

— Заболотный отпраздновал гол, несмотря на то, что не забил его.

Медведь стал футболистом «Ростова»



kartonka2017:

— Бык стал игроком «Краснодара».

«Краснодар» может приобрести Зайца



igorsergeich:

— Раньше был Бобёр. Скоро подъедут Заяц и Медведь, трофей РПЛ надо в виде теремка делать.