Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых
warlocksoft:
— Они там всего пару дней, а уже довели людей до белого каления. Понятно, чего Пак так нервничал.
sifon200009:
— Сейчас сбегают за шампанским для Санька и Пашка и вернутся.
«Гелендваген» Кокорина с номерами ВОР эвакуировали в Москве за нарушение
cogito-ergo-sum:
— Остальные 988 номеров с такими буквами имеют депутатскую неприкосновенность.
pol7282:
— У Кокорина даже машину посадили.
Nechaevo:
— Вор должен сидеть в тюрьме…
dagestan11:
— ВОРвард :)
Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену
lechi1990:
— Заявление начиналось со слов: «Жена продажная».
Головин сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет
termigavrik:
— Саша Белый))
Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи
Infantino:
— Гайдн, пожалуй, был неплох в эпоху Моцарта.
Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа
farhmak:
— Следы ведут к ресторану Самедова.
11-летний воспитанник «Чертаново» открыл бутылку рабоной
cogito-ergo-sum:
— Скоро финтом Зидана будут чай заваривать.
«Рубин» — Сутормину: спасибо за всё, Алексей!
verba40:
— Легенда «Рубина».
«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба
Modzhahed:
— Вот так незаметно «Спартак» стал просто другим московским клубом…
«Монако» без Головина проиграл «Локерену» со счётом 0:5
sergei78:
— 0,5 проиграли… а с Головиным могли и литр проиграть.
Газизов: «Уфа» хочет арендовать Заболотного
mikellele17:
— Манекены, опасаясь получения травм, в полном составе покидают Уфу.
У американской футболистки украли почётный ключ от Нью-Йорка
kelevraslevin:
— Надо позвонить в Нью-Йорк, чтобы замок на двери срочно поменяли.
Джанаев должен подписать двухлетний контракт с «Сочи»
tsarb:
— Пока «Сочи» всех подряд подписывают, кто знает, куда резюме направить?
Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль
unknownfromrus:
— Заболотный отпраздновал гол, несмотря на то, что не забил его.
Медведь стал футболистом «Ростова»
kartonka2017:
— Бык стал игроком «Краснодара».
«Краснодар» может приобрести Зайца
igorsergeich:
— Раньше был Бобёр. Скоро подъедут Заяц и Медведь, трофей РПЛ надо в виде теремка делать.
- 13 июля 2019
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