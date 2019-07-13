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Кокорин, Мамаев, Глушаков, Головин – лучшие комментарии

Антон Заболотный
«Чемпионат»
«Заболотный отпраздновал гол, несмотря на то, что не забил его»
Новые приключения Кокорина и Мамаева, переход Сутормина, новый имидж Головина. Новая подборка лучших комментариев.
Футбол / РПЛ 0

Из колонии Кокорина и Мамаева сбежали двое заключённых

warlocksoft:
— Они там всего пару дней, а уже довели людей до белого каления. Понятно, чего Пак так нервничал.

sifon200009:
— Сейчас сбегают за шампанским для Санька и Пашка и вернутся.

«Гелендваген» Кокорина с номерами ВОР эвакуировали в Москве за нарушение

cogito-ergo-sum:
— Остальные 988 номеров с такими буквами имеют депутатскую неприкосновенность.

pol7282:
— У Кокорина даже машину посадили.

Nechaevo:
— Вор должен сидеть в тюрьме…

dagestan11:
— ВОРвард :)

«Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место»
Самый странный «трансфер» недели — в комментариях читателей.

Глушаков написал заявление в следственный комитет на бывшую жену

lechi1990:
— Заявление начиналось со слов: «Жена продажная».

Головин сменил имидж и перекрасил волосы в белый цвет

termigavrik:
— Саша Белый))

Моцарт назвал самого сильного футболиста «Спартака» своей эпохи

Infantino:
— Гайдн, пожалуй, был неплох в эпоху Моцарта.

Американский рэпер заявил, что нашёл украденную собаку Старриджа

farhmak:
— Следы ведут к ресторану Самедова.

11-летний воспитанник «Чертаново» открыл бутылку рабоной

cogito-ergo-sum:
— Скоро финтом Зидана будут чай заваривать.

«ПСЖ» включился в борьбу за Бузову!»
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«Рубин» — Сутормину: спасибо за всё, Алексей!

verba40:
— Легенда «Рубина».

«Локомотив» не готов повторить предложение Гилерме от другого московского клуба

Modzhahed:
— Вот так незаметно «Спартак» стал просто другим московским клубом…

«Монако» без Головина проиграл «Локерену» со счётом 0:5

sergei78:
— 0,5 проиграли… а с Головиным могли и литр проиграть.

Газизов: «Уфа» хочет арендовать Заболотного

mikellele17:
— Манекены, опасаясь получения травм, в полном составе покидают Уфу.

У американской футболистки украли почётный ключ от Нью-Йорка

kelevraslevin:
— Надо позвонить в Нью-Йорк, чтобы замок на двери срочно поменяли.

Джанаев должен подписать двухлетний контракт с «Сочи»

tsarb:
— Пока «Сочи» всех подряд подписывают, кто знает, куда резюме направить?

Погба забил пахом и отпраздновал гол, несмотря на боль

unknownfromrus:
— Заболотный отпраздновал гол, несмотря на то, что не забил его.

Медведь стал футболистом «Ростова»

kartonka2017:
— Бык стал игроком «Краснодара».

«Краснодар» может приобрести Зайца

igorsergeich:
— Раньше был Бобёр. Скоро подъедут Заяц и Медведь, трофей РПЛ надо в виде теремка делать.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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