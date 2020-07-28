Почему «Лестер» провалил концовку, а «Ливерпуль» так оторвался? Итоги сезона АПЛ

Удивительный сезон, в котором с чемпионом всё было ясно к декабрю, но ждать награждения чемпионам пришлось до конца июля, закончился. Даже не считая беспрецедентного отрыва лидера от преследователей, он принёс несколько глобальных изменений. Самое впечатляющее из них – развал большой шестёрки. Странно было видеть знаменитые клубы на стыке верхней и нижней половины турнирной таблицы, но это реальность.

«Ливерпуль»: совершенство

Представьте команду, которую уже несколько лет возглавляет тренер с собственным видением футбола, покорившим весь мир. С каждым годом клуб всё больше соответствует его видению и идеям. У этой команды на каждой позиции топовые игроки, а на некоторых – лучшие в лиге. Эта команда играет с любым соперником с позиции силы – не подстраиваясь, а уничтожая в своём фирменном стиле.



Только что мы с вами представили «Манчестер Сити». Все эти определения подходят и к ним. У «Ливерпуля» есть все те же достоинства, но есть и ещё одно, которое сделало разницу.



Даже у самой сильной команды бывают неудачные матчи. Даже с самой большой обоймой бывает трудно заменить лидера. Даже самый качественный футбол не гарантирует результат постоянно, потому что в низкорезультативном виде спорта всегда происходят случайности. Особенность «Ливерпуля» в том, что его всё это не касается. «Ливерпуль» не просто демонстрировал все перечисленные выше качества – ещё важнее, что даже когда он их не демонстрировал, то всё равно побеждал.



«Ливерпуль» побеждал без Алисона, Салаха и Мане. Побеждал благодаря голам на 93-й минуте («Астон Виллу») и на 95-й минуте («Лестер»). Побеждал, когда создавал меньше моментов, чем соперник («Челси», «Вулверхэмптон»). Обладая продуманным планом на матч, включающим даже такие мелочи, как ауты, «Ливерпуль» побеждал не только благодаря плану и качествам игроков, но и вопреки обстоятельствам. Чемпионская черта.

«Ливерпуль» снова вытащил матч на последних минутах. Поразительно! Это уже классика.

Мощный проект без слабых мест в любом случае вызвал бы эмоции, но в «Ливерпуле» есть ещё пара трогательных деталей, которые делают победу даже более легендарной. Команда выигрывает со своими воспитанниками. Александер-Арнольд в детстве смотрел, как тренируется Джеррард через решётку тренировочной базы, а сейчас отдал 12 голевых пасов.

Александер-Арнольд – идеальный. О таком герое мечтает любой клуб Мама не пускала Трента играть за «Ливерпуль», если он плохо ел.

Клопп во главе проекта выглядит максимально органично. Это он переформатировал в клубе всё, начиная от стиля тренировок и заканчивая подходом к трансферам. Собрал состав из игроков, которые в «Ливерпуле» вышли на новый уровень. И приучил болельщиков, что он сначала подходит к трофею вплотную, и только потом выигрывает его. Так было с Лигой чемпионов, так получилось и с чемпионатом.

«На сборах я запретил игрокам тренироваться. Мой помощник считал, что я идиот» Юрген Клопп учил своих игроков выживать. А научил чему-то большему.

«Ман Сити»: в чём суть кризиса

Самое трудное в разборе сезона «Сити» — отличить стечение обстоятельств и невезение от системных проблем. «Сити» набрал на 17 очков меньше, чем в прошлом сезоне, так что на первый взгляд команда явно деградировала. На второй – всё сложнее.



Несколько аномальных результатов в начале сезона привели к серьёзному отставанию от «Ливерпуля». Поражение в очном матче – в общем, по делу – если не убило интригу, то по крайней мере, сделало её очень теоретической. И где-то с конца первого круга, когда «Ливерпуль» стал недосягаем, анализировать уровень игры «Сити» стало трудно из-за условности турнирных задач. Конечно, Гвардиола говорил о правильном настрое и отношении к делу, но и Клопп после рестарта чемпионата тоже так делал – только его команда при этом набирала уже меньше двух очков за игру, а не била рекорды.



Разрыв между уровнем команд точно меньше, чем количество очков. По статистике именно «Сити» создал больше всего опасных моментов (102 xG), но – неожиданность – «Сити» ещё и меньше всех допустил моментов у собственных ворот (37xGA). Собственно, команда лидирует не только в продвинутой статистике, но и по более материальным показателям: забила больше всех голов, а Эдерсон получил приз за наибольшее в чемпионате количество сухих матчей.



Нельзя не упомянуть о гениальном сезоне Кевина де Брёйне. Его влияние на игру «Сити» было так велико, что привело даже к стилистической аномалии. Ни один клуб АПЛ не выполнил больше фланговых подач, чем «Сити». Уникально для команды Гвардиолы, тренера, который в «Баварии» просто запрещал использовать навесы. Причина – де Брёйне. Он смещается из глубины в правый полуфланг и делает нацеленную подачу на дальнюю штангу по низкой траектории. Вроде бы за год приём можно было изучить – но он не перестал быть эффективным. 20 ассистов при 13 голах – выдающийся результат, но даже он не передаёт всей полноты влияния Кевина на команду.

Де Брёйне – гений. Он вёл игру «Сити», даже не прикасаясь к мячу «Лестер» удивил планом, но и облегчил жизнь вингерам «Сити». Главное о матче.

Де Брёйне не стал лучшим игроком АПЛ по версии журналистов, но был бы в шорт-листе на «Золотой мяч», если бы кое-кто не отменил награду по абсурдным причинам.

«Золотого мяча» не будет – и не надо. Награда потеряла смысл Минутка хейта France Football. С аргументами.

Хорошо, если «Сити» на самом деле был в порядке, и всё испортило только невезение, то почему команда испытывала одни и те же проблемы в матчах с одними и теми же командами? Два поражения от «Вулверхэмптона» (правда, во втором было раннее удаление Эдерсона), два от «МЮ» и отдали четыре очка «Тоттенхэму». Кажется, реальные проблемы тоже есть.



Самая очевидная – травма Лапорта в начале сезона. Ни Стоунс, ни Отаменди не могут с ним сравнивать в стабильности, но когда травму получил ещё и Стоунс, всё стало совсем плохо. Фернандиньо и Эрик Гарсия – максимально неожиданное сочетание в центре обороны, но пару раз было даже такое.

Гвардиола хочет больше трансферов? Всё правильно делает Да, «Сити» не хватает состава.

Травмы – не единственная проблема. Средняя итоговая реализация (равенство забитых и ожидаемых голов, у топ-клубов забитых обычно больше) достигнута за счёт нескольких нетипичных для сезона матчей, когда команда забивала даже в полумоментах. Восемь голов «Уотфорд», шесть «Астон Вилле» и пять «Бёрнли» подправили итоговую эффективность, но не исправили последствий от промахов Жезуса, который упустил четыре Big Chance по версии Opta в матчах, которые «Сити» проиграл. А у Стерлинга, побившего личный рекорд результативности, таких эпизодов ещё больше – пять. И даже у Агуэро три.



Травмы и аномально высокая результативность соперников (Гвардиола несколько раз жаловался, что в ворота «Сити» забивают первым же ударом) – объективные трудности, но тут самое время привести в пример «Ливерпуль». В отличие от команды Клоппа, «Сити» не выигрывал вопреки обстоятельствам. Это стоило отставания в 18 очков.

«МЮ» и «Челси»: равенство противоположностей

Удивительно, что в итоге эти команды набрали одинаковое количество очков. Их путь по ходу сезона был во много противоположным.



Сульшер летом получил двух дорогих защитников, Магуайра и Уан-Биссаку, и наладил качественную оборону. По ходу всего сезона «МЮ» постоянно был в тройке лучших команд АПЛ по допущенным моментам у своих ворот и закономерно оказался третьим по пропущенным голам (лучше только «Ливерпуль» и «Сити»). При такой обороне команда здорово играла большие матчи (отдавала мяч и создавала моменты в контратаках), но мучилась с аутсайдерами. «МЮ» обыграл «Челси», «Тоттенхэм», «Лестер» и «Сити», первым в сезоне отобрал очки у «Ливерпуля», но проиграл «Борнмуту», «Ньюкаслу» и «Уотфорду».

Сульшер – гений больших матчей. За 3 дня обыграл Моуринью и Гвардиолу Зато проваливается против аутсайдеров.

Это длилось до тех пор, пока зимой из «Спортинга» не перешёл Бруну Фернандеш. Просто сравните: до него «МЮ» сыграл 24 тура (9В, 7Н, 8П), набирая в среднем 1,4 очка за игру, а с ним – 14 туров (9В, 5Н, 0П), набирая в среднем 2,3 очка за игру. Атакующий полузащитник с огромным набором разнообразных качеств связал команду, улучшил позиционную атаку и стал угрозой при стандартах. Когда к топовой защите добавилась качественная атака, паззл сошёлся. С момента трансфера Фернандеша «МЮ» набрал больше всех очков в АПЛ. Третье место – логичный результат мощного рывка.

«МЮ» — теневой фаворит в битве за 3-е место в АПЛ. Погба и Фернандеш мощно усилили команду До третьего места — всего три очка.

У Лэмпарда всё наоборот. Во-первых, не было трансферов. Получив молодую команду, с некоторыми игроками без опыта игры в высшем дивизионе (Абрахам и Томори видели только Чемпионшип, Маунт до Чемпионшипа провёл год в Эредивизии), Лэмпард пошёл по наиболее трудному пути: стал строить игру через высокий прессинг и позиционные атаки. Задача и так трудная, но два обстоятельства ещё больше усугубляли трудности.

Первое обстоятельство – плохая реализация Абрахама. Её можно понять, молодой игрок впервые попал в топ-лигу, но его промахи могли стоить участия в Лиге чемпионов. Абрахам по ходу сезона имел 25 моментов с индексом xG выше 0,3 (то есть 25 явных моментов) – и забил только семь из них. Пусть Жиру и медленнее, не может делать рывки за спину защитникам, реже оказывается на ударных позициях, он всё равно в итоге вытеснил Абрахама. У Жиру тоже не топовая реализация, но даже этого хватило, чтобы получить место в старте во второй половине сезона.



Второе обстоятельство – Кепа. У «Челси» вообще проблемная защита, но всё-таки по допущенным у своих ворот моментам клуб пятый в АПЛ, а по пропущенным голам – 11-й. При 41 xGa команда пропустила 54 гола – это аномально плохой разбор, который легко ложится на слабую игру Кепы на линии.



Обе проблемы не были решены по ходу всего сезона – ни Кабальеро, ни Жиру не могли дать радикально другого уровня. С форвардом, который мало забивает, и вратарём, который плохо отбивает, «Челси» тем не менее попал в Лигу чемпионов. Достойный результата для дебютного сезона Лэмпарда – и обещание чего-то большего, если слабые места в составе будут усилены.

«Челси» уже отлично усилился. Но можно ещё лучше Всё зависит от ближайшей недели.

«Лестер»: почти чудо и нехватка состава

Два месяца, с ноября по январь, «Лестер» шёл вторым, опережая даже «Ман Сити». Роджерс проделал огромную работу: придумал, как сочетать собственные смелые идеи (контроль мяча и позиционные атаки) с качествами Варди, которому удобнее играть на контратаках. Получилось необычно, но эффективно.

Третья молодость Варди: ещё меньше касаний мяча и борьбы, ещё больше голов Их сейчас двое: он и Роберт Левандовски.

Практически не участвует в игре с мячом, что нетипично для команд, которые играют во владение, зато совершает множество рывков, а партнёры располагаются достаточно высоко, чтобы в позиционных атаках иметь возможность вывести его на ударную позицию всего за один пас.



Роджерс выбрал схему и стартовый состав, в которой каждый игрок мог демонстрировать лучшие качества в узкой роли. Ндиди был единственным опорником, Тилеманс обеспечивал контроль мяча, а Мэддисон отвечал за последний пас. Чилуэлл проваливался в защите, но компенсировал это вкладом в атаку, а Перейра успевал и атаковать, и обороняться. Мобильность Сеюнджу позволила играть с высокой линией обороны. Всё это работало несколько месяцев.

«Лестер» снова борется за чемпионство. Как тренер-неудачник возрождает команду Как Брендан Роджерс изменил «Лестер» и Джейми Варди.

Всё испортили травмы. У «Лестера» нет резерва, почти каждого игрока основы некем заменить. Начиная с зимы, команда постоянно играла в неоптимальном составе. Сначала вылетели Варди и Ндиди. Варди быстро вернулся, но долго набирал форму: в шести матчах подряд после возвращения не мог забить. А в концовке сезона «Лестер» доигрывал без Мэддисона и обоих крайних защитников, Чилуэлла и Перейры. Из-за этого Роджерс даже изменил схему и попробовал играть с тремя защитниками, но результата не добился. Джастин, Томас, Беннет – это игроки глубокого запаса, которые вынужденно стали основными. Вместе с Олбрайтоном и 36-летним Морганом, который в год чуда уже был ветераном.



После рестарта «Лестер» отдал очки «Уотфорду» и «Брайтону», проиграл «Эвертону» и был разгромлен «Борнмутом». Да, в последнем туре можно было все спасти в матче с «МЮ», но это и в лучшем составе было бы трудной задачей. Всё-таки сезона стоили необязательные потери с соперниками попроще. Отсутствие глубины состава обошлось слишком дорого.

Провал «Тоттенхэма» и «Арсенала»

Финалист Лиги чемпионов набрал в стартовых 12 турах чемпионата 14 очков. Не выигрывал в АПЛ два месяца подряд, а в гостях – с января, то есть почти год. Провал полный, но даже несмотря на это увольнение Почеттино было неоднозначным. И тем более назначение вместо него Моуринью.



Среди причин, которыми можно обосновать такую рокировку, только одна футбольная. Почеттино ставит интенсивный и крайне энергозатратный футбол, а на его тренировках игроки оставляют все силы. При этом команда играла очень небольшим составом и провела огромное количество матчей. Футболисты были истощены. А Моуринью – полная противоположность Почеттино. Его тренировки не слишком утомительны, а на поле команда не прессингует по всему полю, что позволяет экономить силы.



Жозе дал быстрый результат. Он почти мгновенно приучил «Тоттенхэм» своему фирменному приёму – быстрым атакам после смены владения – за счёт этого умудрился разрывать контратаками даже аутсайдеров, которые сами играют на контратаках (вроде «Бёрнли»). Но потом травму получил Кейн и всё закончилось. Форвард на острие необходим для преодоления прессинга и возможности играть забросами. Ещё хуже стало, когда травмировался Сон. В какой-то момент команда поднялась с 14-го на 5-е место, но в трёх последних турах перед паузой «Тоттенхэм» взял одно очко и упал на восьмое. Команду спасла пауза. Вернулись Сон и Кейн, игроки получили огромный отдых, и после рестарта «Тоттенхэм» взял 18 очков в девяти турах. На дистанции всего сезона такого хода хватило бы на третье место.

«Тоттенхэм» был слишком тихим. Моуринью всех расшевелит Но у его назначения есть серьёзные риски.

В «Арсенале» увольнение тренера не было таким неоднозначным. Скорее наоборот: непонятно, почему руководство так долго тянуло. Эмери запутался в экспериментах, постоянно тасовал состав, но не мог найти идеальное сочетание, а его схема с провокацией соперника на прессинг подставляла защитников и подчёркивала их недостатки.



Артета сразу сделал то, чего все ждали: наладил контроль мяча. «Арсенал» стал больше играть в пас, но не стал острее атаковать или надёжнее защищаться.

«Арсенал» целый тайм возил «МЮ». Блестящая первая победа Артеты Новый тренер за неделю сделал то, что не удалось Эмери: выпустил лучших игроков на удобных позициях.

Очки приносила великолепная индивидуальная игра Обамеянга. «Арсенал» неожиданно вылетел из Лиги Европы от «Олимпиакоса» и вообще выглядел депрессивно, но в конце концов Артета придумал решение. Ужасно возобновив сезон (с двух поражений, от «Сити» и «Брайтона»), он серьёзно изменил игру. «Арсенал» перешёл на схему 3-4-3 – и это тот случай, когда смена схемы действительно всё решила.

Конвейер по привозу ошибку (Луис) оказался в новой схеме страхующим защитником, которому почти не нужно рисковать. Его выходы из линии стали более редкими и более осмысленными, зато появилась возможность использовать отличный дальний пас. Атакующие Сака или Колашинац и Мэйтленд-Найлз получили роль латералей в более смелом формате, а Бельерин и Тирни – в более сбалансированном. Новый «Арсенал» низко оборонялся, был готов отдать мяч даже «Вулверхэмптону» (и справился, хотя это трудная задача), атаковал сухо и мало, но компенсировал это надёжной защитой и отличной реализацией.



После смены схемы Артета выиграл семь игр, проиграл две и свёл вничью одну. И вышел в финал кубка Англии. Отличный результат, хотя решение перейти на трёх защитников по-прежнему кажется временным. Да и стиль в целом слишком отличается от того, чему Микель научился у Гвардиолы.

Взлёт тренерских проектов

Наверное, главная сенсация сезона – после 29 туров, то есть когда должна была стартовать финишная прямая, на место в Лиге чемпионов претендовали, кроме «Лестера», «Вулверхэмптон» и «Шеффилд». Две команды, которые не покупают звёзд, играют с тремя центральными защитниками и разбирают соперников за счёт продуманной до деталей игры.



«Шеффилд» особенно уникален. Весной 2017 года команда ещё играла в третьем дивизионе, причём с тех пор сохранила большую часть основы. Каждый раз, выйдя на новый уровень, команда не проседала, а развивалась, становясь ещё лучше. Подробно о ней, её тренере Крисе Уайлдере и стиле игры мы писали в большом тексте.

«Шеффилд» — главное открытие АПЛ. Ещё 3 года назад он играл в 3-м английском дивизионе А сейчас только невезение помешало попасть в еврокубки.

«Вулверхэмптон» заявил о себе ещё в прошлом сезоне, но всё равно удивил: команды с коротким составом и интенсивной игрой закономерно проседают, играя в нескольких турнирах. Эшпириту Санту сломал этот стереотип. Он вывел команду в Лигу Европы, и там «Вулверхэмптон» вышел из группы – но при этом не провалился и в чемпионате. И до 36 тура претендовал на место в Лиге чемпионов, но потом пропустил гол на 95-й минуте от «Бёрнли» и проиграл «Челси» — и остался даже без Лиги Европы.

Клуб, который победил «Тоттенхэм»: до этого отобрал очки у «Сити» и «Челси» В старте «Вулверхэмптона» 5 португальцев. Лимит наоборот – работает.

Это очень грустная развязка сезона, но у неё ещё есть небольшой шанс на фантастически счастливый конец. «Вулверхэмптон» продолжает играть в Лиге Европы, то есть теоретически всё ещё может попасть в Лигу чемпионов. Да, при наличии в турнире «МЮ», «Севильи» и «Интера» это выглядит почти невозможной задачей, но раунды в один матч в принципе на руку аутсайдерам, а по ходу сезона Эшпириту Санту здорово играл против топ-клубов.

Анчелотти в «Эвертоне»: что-то пошло не так

Разумеется, Анчелотти стал играть по схеме 4-4-2. Разумеется, в команде тут же нашёлся форвард, который здорово замыкает навесы и прострелы и много забивает. Калверт-Льюин отреагировал на смену тренера и стиля радикально: забил в первых 10 турах восемь голов. «Эвертон» проигрывал фаворитам («Сити», «Ливерпулю», «Арсеналу», «Челси») и обыгрывал аутсайдеров («Бёрнли», «Ньюкасл», Уотфорд») – но вряд ли это устроит владельцев в долгосрочной перспективе. После рестарта «Эвертон» провалился: три победы, три ничьих и три поражения. Возможно, Анчелотти нужна предсезонка, но ведь она будет скомканной. Пока что итальянец выглядит одним из фаворитов на первое увольнение в следующем сезоне.

Вылет: никого не жалко

Количество провалившихся проектов в этом сезоне так зашкалило, что можно было отпустить тренера-кумира болельщиков (Бенитеса), одного из лучших игроков (Переса) и всё равно гарантировать себе сохранение места в АПЛ за пять туров до финиша. Не только тройка вылетевших, но и ещё пара команд выглядели максимально несолидно.



«Астон Вилла» мощно усилилась прошлым летом, но вся игра строилась исключительно через Грилиша, при этом Дин Смит не сумел даже наладить адекватную защиту. «Вест Хэм» при Пеллегрини пытался играть как большой клуб без каких-либо оснований, оказался в подвале, но всё-таки спасся – Мойес умеет выводить команды с составом чуть выше среднего на адекватный уровню игроков уровень результатов.



Пожалуй, «Уотфорду» не повезло больше всех. Найджел Пирсон умеет заставить игроков драться на поле, он одержал две победы подряд, но после поражения от «Вест Хэма» сорвался. Что именно он сказал – неизвестно, но его уволили за два тура до конца чемпионата. «Уотфорд» проиграл оба матча.