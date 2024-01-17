11 топ-матчей четверга: НБА, КХЛ, АО-2024, битвы фаворитов Кубка Африки и дерби Мадрида

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Посмотреть все события 18 января в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Кливленд Кавальерс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 18 января 2024, четверг. 03:30 МСК Кливленд Кавальерс Кливленд Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: лучшие команды Востока — у кого прервётся победная серия?

«Кливленд Кавальерс» в последнее время набирает обороты и движется в правильном направлении после пяти побед подряд. Ранее «Кливленд» одержал победу над «Чикаго Буллз» со счётом 109:91, и при этом клуб из Огайо одержал три из последних пяти побед с двузначным отрывом. У «Милуоки Бакс» были взлёты и падения в течение текущего сезона, но в последнее время команда тренера-новичка Эдриана Гриффина, похоже, наладила игру после трёх побед подряд.

🏀 4:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: справятся ли Кайри Ирвинг и «Даллас» без помощи Луки Дончича?

«Лос-Анджелес Лейкерс» завершил недавнюю двухматчевую серию поражений убедительной домашней победой над «Оклахома-Сити Тандер». «Лейкерс» постараются не сбиться с пути и обновить в свою пользу соотношение побед и поражений на своей площадке — 14-7, когда им предстоит вторая игра из четырёх дома. «Даллас Маверикс», в свою очередь, выиграл два из последних трёх матчей и постарается попытать счастья на выезде, где у них было одержало 11 побед при восьми поражениях.

🏀 5:00: «Юта Джаз» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 18 января 2024, четверг. 05:00 МСК Юта Джаз Ньютаун Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дрэймонд Грин вернулся после дисквалификации — «Голден Стэйт» начнёт наконец побеждать?

«Голден Стэйт Уорриорз» в последних пяти встречах потерпел четыре поражения — многие могут расценить это как тревожный знак. Особенно тревогу вызывает недавнее поражение «Голден Стэйт» от «Мемфис Гриззлиз», который был без ключевых игроков — Джа Моранта, Десмонда Бейна, Маркуса Смарта и Стивена Адамса. «Юта Джаз» тем временем превращается в команду, против которой потребуется особый настрой. Всё-таки победа 12 побед в последних 14 играх о многом говорит.

🎾 12:30*: Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Даниил Медведев (Россия, 3), Australian Open, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: продолжит ли Медведев победную серию с Руусувуори?

Даниил Медведев дважды был финалистом Australian Open и сейчас пытается третий раз пробиться в решающий матч турнира. Соперником по второму кругу российского теннисиста стал финн Эмиль Руусувуори. Ранее теннисисты играли дважды, и оба раза сильнее был Даниил — в Астане-2022 и Риме-2023. Победитель нового матча далее встретится в третьем круге с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Уго Гренье.

Все топ-матчи дня на Australian Open здесь:

🏒 15:30: «Сибирь» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2024, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Сибирь» в зону плей-офф после грандиозного конфуза и снятия очков?

«Сибирь» была фаворитом в гонке за последнее место в плей-офф на Востоке, но решением лиги новосибирцам было присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. Беспрецедентная для КХЛ история привела к тому, что у «Сибири» стало на четыре очка меньше, и клуб выпал из зоны плей-офф, уступив своё место «Нефтехимику».

Команда может слегка поправить эту ситуацию в домашней встрече с «Салаватом Юлаевым», которого штормит в последних встречах. Но вернутся в заветную восьмёрку новосибирцы не только при условии своей победы, но и в том случае, если «Нефтехимик» проиграет свою встречу московскому «Динамо».

За что наказали «Сибирь»? ХК «Сибирь» присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Лада», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 января 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: забьёт ли «Ак Барс» больше одного гола за игру и приблизится ли к «Ладе» в таблице?

Финалист прошлого сезона плетётся на седьмой строчке Востока и наверняка планирует улучшить свою диспозицию перед плей-офф. Но в последних матчах «Ак Барс», располагающий звёздным составом, играет на редкость уныло и давно не забрасывал больше одной шайбы за игру. Может, возвращение на родной лёд взбодрит команду Билялетдинова?

В соперниках у казанцев «Лада» — ближайший сосед «Ак Барса» в таблице. Тольяттинцы одержали две гостевые победы подряд, а матч в столице Татарстана – хороший шанс для них увеличить отрыв от «Ак Барса». Игра вряд ли получится зрелищной, но накала в ней должно быть с лихвой.

Некоторые эксперты уже не могут сглаживать углы в оценке хоккея «Ак Барса»: «Это блевотина, а не хоккей!» Никита Филатов жёстко раскритиковал игру «Ак Барса»

⚽️ 20:00: Кот-д'Ивуар — Нигерия, Кубок Африки, группа A, 2-й тур

Интрига: топ-вывеска в групповом этапе Кубка Африки

На Кубке Африке стартует 2-й тур. И в группе А сыграют одни из главных претендентов на титул – Кот-д’Ивуар и Нигерия. В первой встрече ивуарийцы разобрались с Гвинеей-Бисау, а нигерийцы сыграли вничью с Экваториальной Гвинеей. Теперь Нигерии очень важно одержать победу во 2-м туре. Но Кот-д’Ивуар вряд ли собирается уступать на домашнем Кубке Африки. Ожидается увлекательный матч. Да и вывеска мощнейшая!

⚽️ 21:30: «Унионистас де Саламанка» — «Барселона», Кубок Испании, 1/8 финала

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Интрига: «Барса» разберётся с клубом из низших дивизионов или случится сенсация?

«Барселона» в рамках Суперкубка Испании уступила в финале «Реалу» — 1:4. Болезненное поражение от принципиального соперника. Однако каталонцы продолжают борьбу в Примере, Лиге чемпионов и Кубке Испании. Впереди у «Барсы» кубковая встреча с «Унионистас де Саламанка». Ранее клуб из третьего дивизиона прошёл «Вильярреал», оказавшись сильнее в послематчевой серии пенальти. Способна ли скромная команда на новую сенсацию? Или «Барса» без проблем продвинется в четвертьфинал Кубка Испании?

⚽️ 22:00: «Наполи» — «Фиорентина», Кубок Италии, 1/2 финала

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Интрига: кто сделает первый шаг в финал Кубка Италии?

«Наполи» переживает не лучший сезон. Действующий чемпион Италии проваливается в Серии А, находясь на восьмом месте после 20 туров. А «Фиорентина» находится на четвёртой строчке и борется за зону ЛЧ. В Кубке обе команды прошли уже в полуфинал. Первая очная встреча пройдёт в Неаполе. Крайне важно добыть нужный результат. Кто сделает большой шаг к финалу?

⚽️ 23:00: Египет — Гана, Кубок Африки, группа B, 2-й тур

Интрига: одержит ли команда Салаха первую победу?

В 1-м туре две крутых африканских сборных оступились. Египет сыграл вничью с Мозамбиком, а Гана вовсе уступила Кабо-Верде. Во 2-м туре команды сыграют между собой. Поражение серьёзно осложнит задачу по выходу из группы. Неужели Салах, игравший в финале с Египтом на Кубке-2019, не выйдет сейчас даже в плей-офф? Кстати, египтян тренирует Руй Витория, ранее работавший в «Спартаке». Повод поболеть за «фараонов» для болельщиков красно-белых.

⚽️ 23:30: «Атлетико» — «Реал Мадрид», Кубок Испании, 1/8 финала

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Интрига: жаркое дерби уже в 1/8 финала Кубка

«Атлетико» и «Реал» уже успели выдать лучший матч 2024 года. Команды встретились в полуфинале Суперкубка Испании. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Реала» и включила в себя камбэки, классные голы и два экстра-тайма. Теперь у «Атлетико» есть шанс взять реванш в Кубке. Турнир потеряет одного из грандов в 1/8 финала, но зато сейчас мы получим гарантированное зрелище.