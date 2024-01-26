16 топ-матчей субботы: женский финал АО-2024, дерби в КХЛ, плей-офф Кубка Африки

Большой спортивный день 27 января: много футбола, теннис, хоккей, баскетбол, волейбол и лыжи!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продолжат ли чемпионы удачную серию?

Последний спад чемпионов был связан с потерей нескольких ключевых игроков. В списке потерь сейчас сразу девять человек, в числе которых Джек Айкел и лидер обороны Ши Теодор. Параллельно в дивизионе набрал бешеную форму «Эдмонтон», который такими темпами скоро вытеснит чемпионов со второго места дивизиона. Смогут ли «рыцари», выигравшие четыре матча из пяти последних, победить одну из лучших команд Востока?

🏀 3:30: «Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: разгромят ли «Клипперс» соперника на выезде?

«Лос-Анджелес Клипперс» предстоит выездной матч с «Торонто Рэпторс». Клуб из Калифорнии проиграл всего два матча из последних 13 сыгранных. Команда под руководством Тайрона Лю пребывает в отличной форме, чего точно нельзя сказать о канадском клубе, который в январском отрезке действует из рук вон плохо – четыре победы при восьми поражениях. Сумеют ли «хищники» остановить разогнавшихся «парусников»?

🏀 4:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: победят ли «пеликаны» во второй раз в сезоне «Оклахому»?

В матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете примут «Оклахома-Сити Тандер». «Молнии» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции и в последнее время демонстрируют отличную игру, победив в восьми матчах из десяти. «Пеликаны», в свою очередь, такими результатами похвастаться не могут, но ранее уже обыгрывали «Оклахому» (110:106) в нынешнем сезоне. Сумеют ли гости исправиться за то поражение и победить хозяев паркета?

🏆 🎾 11:30*: Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Australian Open, Финал

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*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сможет ли Соболенко защитить титул?

На Australian Open — пора решающих матчей. До финала женского одиночного разряда добрались прошлогодняя финалистка Арина Соболенко и дебютантка этой стадии ТБШ китаянка Чжэн Циньвэнь. Девушки ранее встречались лишь однажды — в четвертьфинале US Open сильнее оказалась белорусская теннисистка. Сумеет ли Арина защитить прошлогодний титул?

⚽️ 16:00: «Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Захарян вернётся в стартовый состав?

Россиянин никак не забьёт дебютный гол за «Реал Сосьедад» – хотя шансы регулярно возникают. Очередная возможность – матч со скромным «Райо». Осталось только попасть в основной состав, где Захаряна не было уже несколько матчей. Потерял ли хавбек своё место или Иманол Альгуасиль просто дал Арсену передышку? Вот и узнаем!

⚽️ 17:00: «Аталанта» — «Удинезе», Серия А, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Миранчук вновь заискрит?

Алексей хорош как никогда прежде. Джан Пьеро Гасперини теперь просто вынужден ставить россиянина в основу – потому что без него команда играет хуже. И ставит! Встреча с «Удинезе» со стороны кажется проходной, а значит, шансов вновь отличиться у Миранчука становится больше. Вторая половина сезона станет для россиянина определяющей: оставаться в Бергамо уже не так интересно, а вот шагнуть куда-то выше – очень даже.

🏒 17:00: «Спартак» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 января 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сколько шайб забросят команды на этот раз?

В декабре две команды с яркой атакой подарили болельщикам безумный матч с 15 шайбами и камбэком «Спартака». На днях красно-белые, которым мешала эпидемия травм, просто уничтожили давнего соперника уже в первом периоде. Алексей Кудашов жёстко сказал, что его команда не вышла из раздевалки. Возьмёт ли «Динамо» реванш за жестокое поражение?

🎿 17:30: Лыжи — Кубок мира, девятый этап, спринт, мужчины и женщины

Интрига: сможет ли Клебо взять реванш за бессилие в Оберхофе?

Главная интрига спринтов на этапе в швейцарском Гомсе — смогут ли кадровые спринтеры показать свои лучшие качества на круге, который совершенно нетипичен для Кубка мира. 1560 м, два крутейших подъёма — на таких кругах спринты в России бегают и называют «а ля Русс». И сможет ли Йоханнес Клебо взять реванш за свои разгромные поражения неделю назад в Оберхофе?

⚽️ 18:15: «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид, Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ещё один трудный матч Мадрида? Или ещё один скандал?

Команда Карло Анчелотти победила «Альмерию» (3:2), но со скандалом: Винисиус забил рукой. Но три очка уже никто не отберёт. В скандал даже вписалась «Барселона», а теперь у «Реала» выезд на Канары! Фаворит понятен, но порой в нынешнем сезоне у мадридцев не всегда получается забрать своё.

🏐 19:00: «Локомотив» — «Динамо» М, Суперлига (м), 19-й тур

Интрига: оправятся ли новосибирцы от поражения «Зениту»?

И «Локомотив», и «Динамо» недавно отхватили по поражению от казанцев в принципиальном матче. Если железнодорожники пободались и вытащили сет, москвичи проиграли в трёх. А теперь будут бороться уже между собой за вторую строчку Суперлиги. Следить за этим будут пять тысяч человек — в Новосибирске солд-аут!

⚽️ 20:00: Ангола — Намибия, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: матч андердогов получится таинственным?

Нельзя сказать, что эта вывеска относится к числу долгожданных. Каждая из команд счастлива до безумия выйти из группы, а уж сама мысль о четвертьфинале Кубка Африки наверняка рискует вскружить голову. Забавно, что Ангола и Намибия никогда прежде не встречались официально. Это придаёт противостоянию таинственности. Ведь найти в нём что-то ещё прямо сейчас ещё нужно постараться.

⚽️ 20:30: «Барселона» — «Вильярреал», Примера, 22-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: команда Хави страдает от травм. Хватит ли сил на середняк?

«Вильярреал» – не самый грозный оппонент, но даже такого «Барсе» стоит опасаться. С одной стороны, в последних 10 встречах каталонцы выиграли девять раз, а с другой – у фаворита проблемы с составом. Гави, тер Штеген, Рафинья, Мартинес, Алонсо, Бальде – травм у команды Хави море. Правда, и у соперника в лазарете семь человек.

🏒 22:00: «Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 27 января 2024, суббота. 22:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Вашингтон» прервать серию поражений и вернуться в борьбу за плей-офф?

Были матчи, где «Вашингтону» хватало двух-трёх шайб для победы, однако в современной НХЛ этого уже недостаточно. В последних матчах у «столичных» сдала и крепкая оборона, которая позволила пропустить 11 шайб от «Миннесоты» и «Колорадо». Теперь впереди очень глубокий «Даллас», где даже Евгений Дадонов периодически выходит в четвёртом звене. Смогут ли ветераны «столичных» собраться?

⚽️ 22:45: «Милан» — «Болонья», Серия А, 22-й тур

Интрига: Тьяго Мотта против топ-соперника!

«Болонья» уже второй сезон удивляет. Тьяго Мотта построил интересную команду и явно прогрессирует как специалист. Молодой тренер уже побеждал большие клубы, но чтобы одолеть «Милан» – такого ещё не было. Да, фаворит понятен сразу и без раздумий, но, например, в 30-м туре прошлого сезона команда Мотты гранд всё-таки приостановила (1:1). Как будет в этот раз? Учитывая травмы Калюлю, Томори, Тшау и Кальдары у Стефано Пиоли, шанс на очки у гостей повышается.

⚽️ 23:00: «Марсель» — «Монако», Лига 1, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Головин разделается с марсельскими звёздами?

Правда, не все они готовы к встрече с «Монако». Не будет Жиго, Сарра, Кондогбиа, Корреа и Мурильо – и это серьёзно. Гости более не так монолитны и поэтому легче переживают повреждения обоймы. Для нас, конечно, важно, что здоров Головин. Россиянин проводит лучший сезон в карьере, и теперь самое время красиво положить издали «Марселю». Тем более что раньше Александр этого не делал.

⚽️ 23:00: Нигерия — Камерун, Кубок Африки, 1/8 финала

Интрига: топ-вывеска на Кубке Африки

Не всегда футбол на данном турнире можно смотреть с удовольствием. Но когда встречаются соперники высокого уровня, команды с лидерами европейских клубов – всё играет новыми красками. Нигерия – это Айуоби. Чуквезе, Лукман и Осимхен. Камерун – это Онана, Замбо Ангисса, Нгамалё, Абубакар и Токо Экамби. Эти фамилии автоматически взвинчивают скорости, придают техники и разжигают интерес. Жаль только, что эти соперники встречаются на столь ранней стадии плей-офф Кубка Африки.