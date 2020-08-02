Старт розыгрыша Кубка Стэнли и победа «Арсенала» в Кубке Англии. Главное к утру

Результаты первых матчей квалификации Кубка Стэнли, итоги турнира UFC Fight Night 173 и завоевание трофея лондонским «Арсеналом» в игре с «Челси» — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Состоялись первые матчи квалификационного раунда Кубка Стэнли. Так, «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (3:2), «Эдмонтон» уступил «Чикаго» (4:6), «Айлендерс» выиграл «Флориду» (2:1), «Питтсбург» неожиданно проиграл «Монреалю» (2:3 ОТ), а «Калгари» крупно обыграл «Виннипег» (4:1).

2. Состоялся турнир UFC Fight Night 173. В соглавном бою бразильянка Дженнифер Майя оказалась сильнее Джоанны Калдервуд, а в главном бою непобедимый представитель Армении Эдмен Шахбазян уступил Дереку Брансону.

3. «Арсенал» со счётом 2:1 обыграл «Челси» и завоевал Кубок Англии.

4. «Рад за Миранчука. Дзюба насобирал наград, но расстроил меня». Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об игре футболистов национальной команды в сезоне-2019/2020.

5. «Химки» объявили о назначении Дмитрия Гунько главным тренером.

6. Сергей Семак прокомментировал слухи о конфликте с руководством «Зенита».

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8. 15-летний форвард «Чертаново» Сергей Пиняев отдал голевую передачу через 30 секунд после дебюта.