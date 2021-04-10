Жербьёвка полуфиналов Кубка России и успешный дебют россиянки в Bellator. Главное к утру

Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу, а россиянка Диана Авсарагова в дебютном бою в Bellator нокаутировала соперницу за полминуты – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.
2. Диана Авсарагова в дебютном бою на Bellator нокаутировала соперницу из США за 29 секунд.
3. 727-я шайба Овечкина в НХЛ помогла «Вашингтону» разобраться с «Баффало».
4. УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в полуфинале Еврокубка, Белинелли набрал 33 очка.
5. УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдёт со зрителями.
6. Кудерметова вышла в полуфинал турнира в США, обыграв Стивенс в двух сетах.
7. «Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии.
8. В UFC официально подтвердили поединок Волкова с Ганом.
9. Сборная России по кёрлингу победила Данию в заключительном матче группового этапа ЧМ.
10. Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в этом сезоне НХЛ.
11. Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Лидсе».
12. «Зенит» крупно обыграл «Маккаби» и сохранил шансы на выход в плей-офф Евролиги.
13. Бейдер единогласным решением победил Мачиду в главном бою Bellator 256.
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