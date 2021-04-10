Жербьёвка полуфиналов Кубка России и успешный дебют россиянки в Bellator. Главное к утру

Стали известны полуфинальные пары Кубка России по футболу, а россиянка Диана Авсарагова в дебютном бою в Bellator нокаутировала соперницу за полминуты – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Результаты жеребьёвки 1/2 финала Кубка России.

2. Диана Авсарагова в дебютном бою на Bellator нокаутировала соперницу из США за 29 секунд.

3. 727-я шайба Овечкина в НХЛ помогла «Вашингтону» разобраться с «Баффало».

4. УНИКС обыграл «Виртус» и сравнял счёт в полуфинале Еврокубка, Белинелли набрал 33 очка.

5. УЕФА подтвердил, что чемпионат Европы пройдёт со зрителями.

6. Кудерметова вышла в полуфинал турнира в США, обыграв Стивенс в двух сетах.

7. «Ак Барс» обыграл «Авангард» во второй раз подряд и сравнял счёт в серии.

8. В UFC официально подтвердили поединок Волкова с Ганом.

9. Сборная России по кёрлингу победила Данию в заключительном матче группового этапа ЧМ.

10. Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в этом сезоне НХЛ.

11. Серхио Агуэро может продолжить карьеру в «Лидсе».

12. «Зенит» крупно обыграл «Маккаби» и сохранил шансы на выход в плей-офф Евролиги.

13. Бейдер единогласным решением победил Мачиду в главном бою Bellator 256.

14. «Химки» проиграли «Олимпиакосу» в Евролиге.