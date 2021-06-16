Франция победила Германию на Евро, Олич ушёл из ЦСКА. Главное к утру

Сборная Франции минимально обыграла Германию, португальцы разгромили Венгрию на чемпионате Европы-2020, а московский ЦСКА расстался с Ивицей Оличем спустя 82 дня после назначения – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная Франции обыграла Германию в матче группового этапа Евро-2020.

2. Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020.

3. ЦСКА объявил об уходе Олича. Олич назвал причину прекращения работы в ЦСКА.

4. Никита Кучеров установил новый рекорд в истории «Тампы» в розыгрышах Кубка Стэнли.

5. Рюдигер укусил Погба в матче Франция — Германия.

6. Coca-Cola потеряла $ 4 млрд из-за жеста Роналду.

7. «Барселона» и «Реал» получили разрешение играть в Лиге чемпионов.

8. Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в Бирмингеме.

9. Кевин Дюрант стал автором исторического достижения в плей-офф НБА.

10. «Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии.

11. Парашютист, приземлившийся перед игрой Франция – Германия, нанёс травмы зрителям.

12. Василевский повторил российский рекорд Набокова по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.

13. «Ювентус» продлил аренду Альваро Мораты.

14. Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, обогнав Платини.