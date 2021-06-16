Франция победила Германию на Евро, Олич ушёл из ЦСКА. Главное к утру

Сборная Франции минимально обыграла Германию, португальцы разгромили Венгрию на чемпионате Европы-2020, а московский ЦСКА расстался с Ивицей Оличем спустя 82 дня после назначения – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная Франции обыграла Германию в матче группового этапа Евро-2020.
2. Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Венгрию в матче Евро-2020.
3. ЦСКА объявил об уходе Олича. Олич назвал причину прекращения работы в ЦСКА.
4. Никита Кучеров установил новый рекорд в истории «Тампы» в розыгрышах Кубка Стэнли.
5. Рюдигер укусил Погба в матче Франция — Германия.
6. Coca-Cola потеряла $ 4 млрд из-за жеста Роналду.
7. «Барселона» и «Реал» получили разрешение играть в Лиге чемпионов.
8. Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в Бирмингеме.
9. Кевин Дюрант стал автором исторического достижения в плей-офф НБА.
10. «Зенит» ведёт переговоры с тренером сборной Швейцарии.
11. Парашютист, приземлившийся перед игрой Франция – Германия, нанёс травмы зрителям.
12. Василевский повторил российский рекорд Набокова по количеству побед в матчах плей-офф НХЛ.
13. «Ювентус» продлил аренду Альваро Мораты.
14. Роналду стал лучшим бомбардиром чемпионатов Европы, обогнав Платини.
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