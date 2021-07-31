Российский финал в теннисе на ОИ-2020 и громкое заявление клубов Суперлиги. Главное к утру

Успехи российский теннисистов на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), громкое неожиданное заявление клубов европейской Суперлиги и отменённая дисквалификация американских легкоатлетов. Главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Веснина и Карацев вышли в финал ОИ, где сыграют с Павлюченковой и Рублёвым.
2. Теннисист Карен Хачанов сыграет в финале Олимпиады в Токио.
3. «Ювентус», «Барселона» и «Реал» сделали новое громкое заявление по поводу Суперлиги.
4. Сборную США дисквалифицировали после победы в квалификации в смешанной эстафете 4х400 м. Однако им удалось опротестовать решение.
5. Российские саблистки вышли в финал Олимпиады-2020 в командном турнире.
6. Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в смешанном командном турнире по дзюдо.
7. Роман Ротенберг рассказал, при каком условии игроки из НХЛ поедут на Олимпиаду-2022.
8. «Зенит» готов выложить € 30 млн за форварда «Торино» Белотти.
9. Крыховяк покинет «Локомотив». Гжегож уже попрощался с партнёрами по команде.
10. «Я снова тот же». Артём Дзюба обратился к болельщикам.
11. Гол Соболева позволил «Спартаку» обыграть «Крылья Советов», «Рубин» разгромил тульский «Арсенал» на выезде.
12. Станислав Черчесов отказался возглавить сборную Ирака. Ему предлагали € 2,5 млн в год.
13. «Байер» намекнул на скорый трансфер Сердара Азмуна. Немцам ответил «Рубин».
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