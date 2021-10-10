Крупные победы Англии и Дании, первая защита пояса Фьюри в бою с Уайлдером. Главное к утру

Сборные Англии, Дании и Польши добились крупных побед в отборочном турнире к чемпионату мира – 2022, а британский боксёр Тайсон Фьюри нокаутировал американцы Деонтея Уайлдера в 11-м раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Фьюри нокаутировал Уайлдера в 11-м раунде в третьем реванше-бою, защитив пояс чемпиона мира. Фьюри впервые защищал пояс чемпиона мира, несмотря на то, что владел им дважды.

2. Англия забила пять мячей Андорре, Польша разгромила Сан-Марино.

3. Медведев обыграл Макдональда и вышел в 3-й круг турнира в Индиан-Уэллсе.

4. Сборная Дании разгромила Молдавию.

5. 45 сейвов Василевского принесли «Тампе» победу над «Флоридой». У Кучерова – «-1».

6. Дюпин не полетит со сборной России на матч со Словенией.

7. Сборная Украины обыграла Финляндию и одержала первую победу в отборе ЧМ-2022.

8. «Анахайм» обыграл «Лос-Анджелес» по буллитам, у Ткачёва гол и ассист.

9. «Фиорентина» рассматривает форварда «Спартака» Ларссона в качестве замены Влаховичу.

10. Андрей Рублёв одержал победу во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

11. Московское «Динамо» одержало волевую победу над «Северсталью».

12. Рангник может уйти из «Локомотива» в «Ньюкасл».

13. ВАДА отозвало аккредитацию московской антидопинговой лаборатории.

14. Журналист, рассказавший о грубом поведении Загитовой, принёс извинения фигуристке.