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Перес пытается создать Суперлигу, Панарин близок к рекорду «Рейнджерс». Главное к утру

Перес пытается создать Суперлигу, Панарин близок к рекорду «Рейнджерс». Главное к утру
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ведёт переговоры с 50–60 клубами о создании новой Суперлиги, российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очередные очки, ещё на шаг приблизившись к рекорду клуба 42-летней давности, испанский специалист Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Voz Populi: Флорентино Перес ведёт переговоры с 50–60 клубами о создании новой Суперлиги.
  2. Артемий Панарин ещё на шаг приблизился к рекорду «Рейнджерс» 40-летней давности.
  3. «Сочи» сообщил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера.
  4. AS: украинец Лунин станет основным вратарём «Реала».
  5. Шлеменко победил Илича в первом раунде техническим нокаутом на турнире RCC 17.
  6. Андрей Рублёв выиграл два матча в группе в финале серии турниров UTS.
  7. Роман Ротенберг награждён премией за сохранение победных традиций России.
  8. Панарин стал вторым россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
  9. Генич: по настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит».
  10. Директора в Крыму, на которого дети пожаловались Путину, допрашивают следователи;
  11. «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче Серии А;
  12. «Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений, обыграв «Лейкерс», у Вембаньямы дабл-дабл;
  13. МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах.
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