Перес пытается создать Суперлигу, Панарин близок к рекорду «Рейнджерс». Главное к утру

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ведёт переговоры с 50–60 клубами о создании новой Суперлиги, российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очередные очки, ещё на шаг приблизившись к рекорду клуба 42-летней давности, испанский специалист Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».