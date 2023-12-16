Перес пытается создать Суперлигу, Панарин близок к рекорду «Рейнджерс». Главное к утру
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ведёт переговоры с 50–60 клубами о создании новой Суперлиги, российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал очередные очки, ещё на шаг приблизившись к рекорду клуба 42-летней давности, испанский специалист Роберт Морено стал новым главным тренером «Сочи». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Voz Populi: Флорентино Перес ведёт переговоры с 50–60 клубами о создании новой Суперлиги.
- Артемий Панарин ещё на шаг приблизился к рекорду «Рейнджерс» 40-летней давности.
- «Сочи» сообщил о назначении Роберта Морено на пост главного тренера.
- AS: украинец Лунин станет основным вратарём «Реала».
- Шлеменко победил Илича в первом раунде техническим нокаутом на турнире RCC 17.
- Андрей Рублёв выиграл два матча в группе в финале серии турниров UTS.
- Роман Ротенберг награждён премией за сохранение победных традиций России.
- Панарин стал вторым россиянином, набравшим 40 очков в нынешнем сезоне НХЛ.
- Генич: по настроению Клаудиньо видно, что его задолбало играть за «Зенит».
- Директора в Крыму, на которого дети пожаловались Путину, допрашивают следователи;
- «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Дженоа» в матче Серии А;
- «Спёрс» прервали 18-матчевую серию поражений, обыграв «Лейкерс», у Вембаньямы дабл-дабл;
- МОК готов получать от Украины сведения о поддерживающих СВО россиянах.
Материалы по теме
Комментарии