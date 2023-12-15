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Расписание спортивных матчей 16 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

17 топ-событий субботы: хоккей, баскетбол, лыжи, биатлон и футбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 декабря
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Комментарии
Насыщенное 16 декабря — в традиционном дайджесте-анонсе в 21:00.

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Артемий Панарин продолжает погоню за клубным рекордом

«Нью-Йорк Рейнджерс» вдрабадан провалил предыдущий матч в регулярном чемпионате НХЛ, нарвавшись на разгром от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Но даже в столь неудачной игре российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей, набрав очки в 12-м домашнем матче кряду со старта сезона НХЛ. Теперь россиянина отделяет всего три встречи от клубного рекорда, установленного ещё 30 лет назад. Останется ли Артемий в погоне за редчайшим достижением после матча с «Анахаймом»?

«Кому принадлежит рекорд «Рейнджерс»?»
Панарин превзошёл достижение Гретцки! Так в «Рейнджерс» не играли 40 лет
Панарин превзошёл достижение Гретцки! Так в «Рейнджерс» не играли 40 лет

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Не начался
Бостон Брюинз
Бостон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлят ли «островитяне» победную серию?

«Айлендерс» выиграли четыре последних матча, благодаря чему значительно улучшили своё турнирное положение и закрепились на пятой строчке в Западной конференции НХЛ. Чтобы продлить победную серию, команде с Лонг-Айленда необходимо переиграть лидера Востока «Бостон Брюинз». Ворота нью-йоркской команды в этом матче должен будет занять Илья Сорокин. Сумеют ли российский вратарь и его партнёры остановить лучшую на данный момент команду своей конференции?

🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: постараются ли «Лейкерс» не дать «Спёрс» оборвать серию из 18 поражений?

Наряду с «Детройт Пистонс» «Сан-Антонио Спёрс» имеет катастрофические по продолжительности серии поражений. Если мичиганская команда уже совсем близка к историческим показателям с 21 поражением подряд, то техасский коллектив ещё имеет несколько матчей в запасе, чтобы не оказаться на позорных страницах отрицательных рекордов в истории НБА. Победе «Сан-Антонио» могут помочь множественные повреждения в составе «Лейкерс», а особенно травмы их главных звёзд Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Решение об их статусе будет принято прямо перед игрой. Смогут ли подопечные Грега Поповича воспользоваться проблемами в составе калифорнийской команды?

Всё о защитной системе «Лейкерс»:
Леброн считает «Лейкерс» одной из лучших защитных команд в НБА. Так ли это на самом деле?
Леброн считает «Лейкерс» одной из лучших защитных команд в НБА. Так ли это на самом деле?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Орландо Мэджик
Орландо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли сенсационный «Орландо» одолеть лидера Востока во второй раз?

«Орландо Мэджик» продолжает не сбавлять обороты и держится наверху Восточной конференции. Флоридский коллектив и «Бостон Селтикс» разделяют две игры в таблице, так что если подопечным Джамала Мозли удастся одолеть «кельтов» во второй раз подряд в нынешнем сезоне, то борьба за первую строчку сильно обострится. Да, «Мэджик» уже обыгрывали «Бостон» в конце ноября со счётом 113:96. Тем не менее «Селтикс» находятся в отличной форме, выиграв три последних своих матча. Сможет ли «Орландо» удивить всех в очередной раз?

Заслуживает ли Деррик Уайт попадания на МВЗ?
Эксперт назвал баскетболиста «Бостона», достойного впервые сыграть в Матче всех звёзд НБА

🎿 11:00: Лыжные гонки — Кубок России, третий этап, гонка на 10 км

Лыжные гонки. Кубок России-2023/24. Этап 3, Кирово-Чепецк, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
16 декабря 2023, суббота. 11:00 МСК
Не началось

Интрига: как долго продлится победная серия Александра Большунова?

В четверг на перенесённом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Большунов одержал уже седьмую победу, не оставив шансов в классическом спринте даже Терентьеву. Александр, форма которого ещё две-три недели назад была под большим вопросом, блистает на лыжне. Ну а зрителям важно не упустить момент и насладиться выступлением лучшего лыжника страны. В субботу он стартует в гонке на 10 км классическим стилем. Будет ли восьмая победа подряд, как думаете?

Большунов день от дня всё круче:
Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!
Большунов заставил Терентьева сдаться. Что за битву устроили лыжники на Кубке России!

🏀 14:00: ЦСКА — «Автодор», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ . 1-й этап
16 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Автодор
Саратов
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли армейцы порадовать своих фанатов перед месяцем выездов?

ЦСКА проведёт свой последний домашний матч в этом году, прежде чем уехать в гостевое турне. Лидеры Единой лиги вернутся в Москву лишь во второй половине января. Красно-синие имеют серию из шести побед. «Автодор», в свою очередь, активно борется за квалификационные места, занимая 11-е место в таблице. Клубы уже встречались в нынешнем сезоне, произошло это ещё в октябре. Тогда московская команда оказалась сильнее и победила со счётом 85:73. Лишь одна команда смогла нанести подопечным Эмила Райковича поражение в текущем розыгрыше ЕЛ ВТБ — «Локомотив-Кубань». Смогут ли саратовцы стать вторыми в этом списке?

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Виталий Фридзон рассказал, что задело Итудиса после победы ЦСКА в Евролиге в 2016 году

⚽️ 14:00: сборная Пути РПЛ — сборная Пути регионов, Матч звёзд Кубка России

💬 Матч с текстовой трансляцией

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России
16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК
Команда пути РПЛ
Не начался
Команда пути регионов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: заключительный топ-матч в России в 2023 году

В российском футболе состоится ещё одна любопытная игра. Нас ожидает Матч звёзд Кубка России, в котором встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов. Игра состоится в Новоивановском (Московская область). Участие в ней примут звёзды РПЛ и медиафутбола: Наир Тикнизян и Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Круговой («Зенит»), Владислав Ослоновский и Эдамс Скляр (оба – 2DROTS) и Анатолий Катрич («Амкал»). А возглавят команды Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин (Путь РПЛ) и Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Вадим Евсеев (Путь регионов). Матч пройдёт в формате «пять на пять», также ожидаются три челленджа: «в цель», «пинбол», «кибербатл». Ожидается классное мероприятие!

Встречу посетит несколько звёздных гостей:
Стало известно, какие звёзды посетят шоу-матч команд Пути РПЛ и Пути регионов

🎯 14:45: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап. Гонка преследования, женщины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. 10 км Гонка преследования
16 декабря 2023, суббота. 14:45 МСК
Не началось

Интрига: сможет ли Бреза-Буше сотворить ещё одну сенсацию?

Француженка Жюстин Бреза-Буше удивила всю биатлонную публику, забрав золото в спринте. Перед сезоном она, едва освоившись в роли мамы, участвовала в криминальной истории с Жулией Симон и говорила о скором завершении карьеры. Казалось, в сборной Франции полно других сильных биатлонисток, а выстрелила именно Жюстин. Причём её победу нельзя назвать случайной: победительница показала чистую стрельбу и вторую среди всех участниц скорость. С такими данными можно и на золото в гонке преследования рассчитывать, тем более что Ингрид Тандреволд стартует с приличным отставанием в 12,2 секунды.

Как Бреза-Буше удивила биатлонный мир:
На Кубке мира по биатлону ещё одна неожиданная чемпионка. Этот сезон полон сюрпризов!
На Кубке мира по биатлону ещё одна неожиданная чемпионка. Этот сезон полон сюрпризов!

🏒 15:00: «Россия 25» — Беларусь, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК
Россия 25
Не начался
Беларусь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: наши возьмут реванш за поражение в финале прошлого года?

Напомним, именно сборная Беларуси в прошлом году выиграла Кубок Первого канала, обыграв в финале по буллитам команду России. Да, сейчас не финал, но реванша от нашей национальной команды ждут. Тем более простой прогулки с белорусами у коллектива Романа Ротенберга точно не будет. Очень интересно понаблюдать за второй игрой на турнире в исполнении сборной «Россия 25».

Как Беларусь обыграла Россию в финале в прошлом году:
Большая сенсация! Россия проиграла белорусам Кубок Первого канала
Большая сенсация! Россия проиграла белорусам Кубок Первого канала

🎯 16:40: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап. Гонка преследования, мужчины

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 3, Ленцерхайде, Швейцария
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
16 декабря 2023, суббота. 16:40 МСК
Не началось

Интрига: справится ли Бё с немцами в борьбе за золото?

Йоханнес Бё пока не может похвастать той непобедимостью, которая была у него на протяжении прошлого сезона. Да, норвежец выбрался из полосы неудач и в Хохфильцене отпраздновал первую личную победу, но победную серию ему запустить не удалось. Вот и по итогам спринта в Ленцерхайде Бё с промахом остался вторым, между двумя немцами – Доллем и Навратом. Учитывая то, как норвежец любит гонки с четырьмя огневыми рубежами, можно предположить, что он включится в борьбу за золото, но немцы, безусловно, не захотят отпускать норвежца без боя.

Как Йоханнес выиграл первое личное золото:
Идеальная гонка для братьев Бё: Йоханнес героически победил, а Тарьей забрал жёлтую майку
Идеальная гонка для братьев Бё: Йоханнес героически победил, а Тарьей забрал жёлтую майку

⚽️ 18:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм», АПЛ, 17-й тур

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Не начался
Фулхэм
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ньюкасл» начнёт вылезать из кризиса?

«Ньюкасл» в последних двух турах АПЛ проигрывал. Также «сороки» уступили «Милану» в 6-м туре Лиги чемпионов, в итоге не отобравшись даже в плей-офф Лиги Европы. На «Ньюкасл» влияют травмы (повреждение получили полкоманды) и игровые проблемы. Шанс улучшить настроение команда получит по итогам встречи с «Фулхэмом». Матч пройдёт на домашнем стадионе «Ньюкасла». Пора набирать три очка. Хотя «Фулхэм» в последних двух матчах обыграл «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» с одинаковым счётом – 5:0. «Дачники» в отличной форме, «Ньюкаслу» придётся непросто.

Как «Ньюкасл» лишился надежд на плей-офф ЛЧ:
Вот это развязка в ЛЧ! «Ньюкасл» 47 минут выходил из «группы смерти», а закончил последним
Вот это развязка в ЛЧ! «Ньюкасл» 47 минут выходил из «группы смерти», а закончил последним

⚽️ 18:00: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Челси» начнёт выбираться из ужасного положения?

Как же жалко «Челси»! Команда испытывает проблемы второй сезон подряд. В текущем чемпионате лондонцы идут на 12-м месте, отставая от зоны ЛЧ уже на 14 очков. Шансов попасть в главный еврокубок почти нет, но это не означает, что нужно сдаваться. Пора обретать стабильность и регулярно побеждать. Почему бы не начать с домашней игры с «Шеффилд Юнайтед»? Не самый сложный соперник. Да и увольнение Почеттино с каждой неудачей становится реальнее. Так что команда должна сплотиться ради тренера.

Почему Захарян так и не перешёл в «Челси»?
«Мы обо всём договорились, но началась СВО». Новые подробности трансферной саги Захаряна
Эксклюзив
«Мы обо всём договорились, но началась СВО». Новые подробности трансферной саги Захаряна

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Гвардиола вернёт «Сити» на победный путь?

Непривычно видеть «Сити» на четвёртом месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в последних пяти турах одержала всего одну победу. Пора догонять лидирующий «Ливерпуль». В следующем матче «горожане» принимают дома «Кристал Пэлас». «Орлы» находятся в кризисе: у команды пять поражений и одна ничья в шести турах. Выезд к «Сити» не очень вовремя. Шансы набрать очки минимальны, хотя «Пэлас» может воспользоваться неидеальной формой хозяев.

С кем «Сити» может сыграть в 1/8 финала ЛЧ?
В 1/8 финала Лиги чемпионов обеспечены крутые матчи! Вот корзины перед плей-офф
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⚽️ 18:15: «Атлетик» — «Атлетико», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» отстанет в чемпионской гонке от конкурентов?

«Атлетико» уже на четыре очка (по потерянным) отстаёт от лидирующей в Примере «Жироны». Мадридцы считаются одним из фаворитов в борьбе за золото, поэтому очки нужно набирать стабильно. Впереди у «Атлетико» непростой выезд в Бильбао. «Атлетик» идёт шестым в таблице и имеет возможность забраться в топ-5 по итогам тура. Важный матч с точки турнирных задач для обоих клубов. «Атлетико» рискует серьёзно отстать от лидеров в случае поражения.

Легенда «Атлетико» начинает тренерский путь в молодёжке мадридцев:
Топ-тренеры нового поколения. Как дела у Торреса, ван Перси и других легенд?
Топ-тренеры нового поколения. Как дела у Торреса, ван Перси и других легенд?

⚽️ 19:00: «Гавр» — «Ницца», Лига 1, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 16-й тур
16 декабря 2023, суббота. 19:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Ницца
Ницца
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча Кузяева с командой-сенсацией чемпионата Франции

«Гавр» Далера Кузяева идёт в середине таблицы чемпионата Франции. Команда занимает 11-е место. Не худшее положение для клуба с самым скромным бюджетом в Лиге 1. Впереди у «Гавра» встреча с «Ниццей». «Лазурные» занимают второе место в чемпионате, показывая классные результаты с тренером Франческо Фариоли. «Ницца» борется как минимум за попадание в Лигу чемпионов, да и за золото ещё можно сражаться (отставание от «ПСЖ» — четыре очка). Предстоящий матч – хорошая проверка для «Гавра» и Кузяева в частности.

Кузяев во Франции играет сразу на нескольких позициях:
Стало известно, на каких позициях чаще всего играет Кузяев в «Гавре»

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: остановит ли команда Капризова вторую команду Западной конференции?

Ещё недавно «Миннесота» находилась на самом дне турнирной таблицы, но после смены главного тренера дела у «дикарей» пошли значительно лучше. После назначения Джона Хайнса «Уайлд» стали одерживать победы, но выиграть третий матч подряд будет крайне непростой задачей. В соперниках у «Миннесоты» главное открытие нынешнего сезона НХЛ — невероятно горячий «Ванкувер», занимающий второе место на Западе.

Кто является главной звездой «Ванкувера»?
«Он всегда на два шага впереди». Лучшим бомбардиром сезона НХЛ станет защитник?
«Он всегда на два шага впереди». Лучшим бомбардиром сезона НХЛ станет защитник?

⚽️ 23:00: «Валенсия» — «Барселона», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания - Примера . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барселона» исправится за два поражения подряд?

«Барселона» — действующий чемпион Испании. Но в текущем сезоне в Примере у команды не всё складывается идеально. Каталонцы идут третьими, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков, которой уступили в последнем туре – 2:4. Да в Лиге чемпионов в последнем матче сине-гранатовые проиграли в гостях «Антверпену». В общем, нужно реабилитироваться в следующей встрече. «Барса» едет в гости к «Валенсии», у которой три поражения в последних четырёх турах. Отличная возможность для каталонцев забрать три очка. Или «Барселона» позволит «Валенсии» прервать свою неудачную серию?

Рассказываем о главной проблеме «Барселоны»:
«Барселона» в кризисе. «Жирона» вскрыла три проблемы команды Хави
«Барселона» в кризисе. «Жирона» вскрыла три проблемы команды Хави
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