17 топ-событий субботы: хоккей, баскетбол, лыжи, биатлон и футбол

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Посмотреть все события 16 декабря в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: Артемий Панарин продолжает погоню за клубным рекордом

«Нью-Йорк Рейнджерс» вдрабадан провалил предыдущий матч в регулярном чемпионате НХЛ, нарвавшись на разгром от «Торонто Мэйпл Лифс» (3:7). Но даже в столь неудачной игре российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей, набрав очки в 12-м домашнем матче кряду со старта сезона НХЛ. Теперь россиянина отделяет всего три встречи от клубного рекорда, установленного ещё 30 лет назад. Останется ли Артемий в погоне за редчайшим достижением после матча с «Анахаймом»?

🏒 3:30: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Бостон Брюинз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлят ли «островитяне» победную серию?

«Айлендерс» выиграли четыре последних матча, благодаря чему значительно улучшили своё турнирное положение и закрепились на пятой строчке в Западной конференции НХЛ. Чтобы продлить победную серию, команде с Лонг-Айленда необходимо переиграть лидера Востока «Бостон Брюинз». Ворота нью-йоркской команды в этом матче должен будет занять Илья Сорокин. Сумеют ли российский вратарь и его партнёры остановить лучшую на данный момент команду своей конференции?

🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: постараются ли «Лейкерс» не дать «Спёрс» оборвать серию из 18 поражений?

Наряду с «Детройт Пистонс» «Сан-Антонио Спёрс» имеет катастрофические по продолжительности серии поражений. Если мичиганская команда уже совсем близка к историческим показателям с 21 поражением подряд, то техасский коллектив ещё имеет несколько матчей в запасе, чтобы не оказаться на позорных страницах отрицательных рекордов в истории НБА. Победе «Сан-Антонио» могут помочь множественные повреждения в составе «Лейкерс», а особенно травмы их главных звёзд Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. Решение об их статусе будет принято прямо перед игрой. Смогут ли подопечные Грега Поповича воспользоваться проблемами в составе калифорнийской команды?

🏀 3:30: «Бостон Селтикс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 16 декабря 2023, суббота. 03:30 МСК Бостон Селтикс Бостон Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли сенсационный «Орландо» одолеть лидера Востока во второй раз?

«Орландо Мэджик» продолжает не сбавлять обороты и держится наверху Восточной конференции. Флоридский коллектив и «Бостон Селтикс» разделяют две игры в таблице, так что если подопечным Джамала Мозли удастся одолеть «кельтов» во второй раз подряд в нынешнем сезоне, то борьба за первую строчку сильно обострится. Да, «Мэджик» уже обыгрывали «Бостон» в конце ноября со счётом 113:96. Тем не менее «Селтикс» находятся в отличной форме, выиграв три последних своих матча. Сможет ли «Орландо» удивить всех в очередной раз?

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🎿 11:00: Лыжные гонки — Кубок России, третий этап, гонка на 10 км

Интрига: как долго продлится победная серия Александра Большунова?

В четверг на перенесённом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке Большунов одержал уже седьмую победу, не оставив шансов в классическом спринте даже Терентьеву. Александр, форма которого ещё две-три недели назад была под большим вопросом, блистает на лыжне. Ну а зрителям важно не упустить момент и насладиться выступлением лучшего лыжника страны. В субботу он стартует в гонке на 10 км классическим стилем. Будет ли восьмая победа подряд, как думаете?

🏀 14:00: ЦСКА — «Автодор», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: смогут ли армейцы порадовать своих фанатов перед месяцем выездов?

ЦСКА проведёт свой последний домашний матч в этом году, прежде чем уехать в гостевое турне. Лидеры Единой лиги вернутся в Москву лишь во второй половине января. Красно-синие имеют серию из шести побед. «Автодор», в свою очередь, активно борется за квалификационные места, занимая 11-е место в таблице. Клубы уже встречались в нынешнем сезоне, произошло это ещё в октябре. Тогда московская команда оказалась сильнее и победила со счётом 85:73. Лишь одна команда смогла нанести подопечным Эмила Райковича поражение в текущем розыгрыше ЕЛ ВТБ — «Локомотив-Кубань». Смогут ли саратовцы стать вторыми в этом списке?

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⚽️ 14:00: сборная Пути РПЛ — сборная Пути регионов, Матч звёзд Кубка России

💬 Матч с текстовой трансляцией

Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России Матч Звёзд Fonbet Кубка России . Матч Звёзд Fonbet Кубка России 16 декабря 2023, суббота. 16:00 МСК Команда пути РПЛ Не начался Команда пути регионов Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: заключительный топ-матч в России в 2023 году

В российском футболе состоится ещё одна любопытная игра. Нас ожидает Матч звёзд Кубка России, в котором встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов. Игра состоится в Новоивановском (Московская область). Участие в ней примут звёзды РПЛ и медиафутбола: Наир Тикнизян и Сергей Пиняев (оба — «Локомотив»), Иван Обляков (ЦСКА), Данил Круговой («Зенит»), Владислав Ослоновский и Эдамс Скляр (оба – 2DROTS) и Анатолий Катрич («Амкал»). А возглавят команды Александр Мостовой, Сергей Овчинников и Андрей Аршавин (Путь РПЛ) и Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка, Вадим Евсеев (Путь регионов). Матч пройдёт в формате «пять на пять», также ожидаются три челленджа: «в цель», «пинбол», «кибербатл». Ожидается классное мероприятие!

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🎯 14:45: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап. Гонка преследования, женщины

Интрига: сможет ли Бреза-Буше сотворить ещё одну сенсацию?

Француженка Жюстин Бреза-Буше удивила всю биатлонную публику, забрав золото в спринте. Перед сезоном она, едва освоившись в роли мамы, участвовала в криминальной истории с Жулией Симон и говорила о скором завершении карьеры. Казалось, в сборной Франции полно других сильных биатлонисток, а выстрелила именно Жюстин. Причём её победу нельзя назвать случайной: победительница показала чистую стрельбу и вторую среди всех участниц скорость. С такими данными можно и на золото в гонке преследования рассчитывать, тем более что Ингрид Тандреволд стартует с приличным отставанием в 12,2 секунды.

🏒 15:00: «Россия 25» — Беларусь, Кубок Первого канала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 16 декабря 2023, суббота. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Беларусь Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наши возьмут реванш за поражение в финале прошлого года?

Напомним, именно сборная Беларуси в прошлом году выиграла Кубок Первого канала, обыграв в финале по буллитам команду России. Да, сейчас не финал, но реванша от нашей национальной команды ждут. Тем более простой прогулки с белорусами у коллектива Романа Ротенберга точно не будет. Очень интересно понаблюдать за второй игрой на турнире в исполнении сборной «Россия 25».

🎯 16:40: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап. Гонка преследования, мужчины

Интрига: справится ли Бё с немцами в борьбе за золото?

Йоханнес Бё пока не может похвастать той непобедимостью, которая была у него на протяжении прошлого сезона. Да, норвежец выбрался из полосы неудач и в Хохфильцене отпраздновал первую личную победу, но победную серию ему запустить не удалось. Вот и по итогам спринта в Ленцерхайде Бё с промахом остался вторым, между двумя немцами – Доллем и Навратом. Учитывая то, как норвежец любит гонки с четырьмя огневыми рубежами, можно предположить, что он включится в борьбу за золото, но немцы, безусловно, не захотят отпускать норвежца без боя.

⚽️ 18:00: «Ньюкасл Юнайтед» — «Фулхэм», АПЛ, 17-й тур

Интрига: «Ньюкасл» начнёт вылезать из кризиса?

«Ньюкасл» в последних двух турах АПЛ проигрывал. Также «сороки» уступили «Милану» в 6-м туре Лиги чемпионов, в итоге не отобравшись даже в плей-офф Лиги Европы. На «Ньюкасл» влияют травмы (повреждение получили полкоманды) и игровые проблемы. Шанс улучшить настроение команда получит по итогам встречи с «Фулхэмом». Матч пройдёт на домашнем стадионе «Ньюкасла». Пора набирать три очка. Хотя «Фулхэм» в последних двух матчах обыграл «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» с одинаковым счётом – 5:0. «Дачники» в отличной форме, «Ньюкаслу» придётся непросто.

⚽️ 18:00: «Челси» — «Шеффилд Юнайтед», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» начнёт выбираться из ужасного положения?

Как же жалко «Челси»! Команда испытывает проблемы второй сезон подряд. В текущем чемпионате лондонцы идут на 12-м месте, отставая от зоны ЛЧ уже на 14 очков. Шансов попасть в главный еврокубок почти нет, но это не означает, что нужно сдаваться. Пора обретать стабильность и регулярно побеждать. Почему бы не начать с домашней игры с «Шеффилд Юнайтед»? Не самый сложный соперник. Да и увольнение Почеттино с каждой неудачей становится реальнее. Так что команда должна сплотиться ради тренера.

⚽️ 18:00: «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас», АПЛ, 17-й тур

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Интрига: Гвардиола вернёт «Сити» на победный путь?

Непривычно видеть «Сити» на четвёртом месте в АПЛ. Команда Хосепа Гвардиолы в последних пяти турах одержала всего одну победу. Пора догонять лидирующий «Ливерпуль». В следующем матче «горожане» принимают дома «Кристал Пэлас». «Орлы» находятся в кризисе: у команды пять поражений и одна ничья в шести турах. Выезд к «Сити» не очень вовремя. Шансы набрать очки минимальны, хотя «Пэлас» может воспользоваться неидеальной формой хозяев.

⚽️ 18:15: «Атлетик» — «Атлетико», Примера, 17-й тур

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Интрига: «Атлетико» отстанет в чемпионской гонке от конкурентов?

«Атлетико» уже на четыре очка (по потерянным) отстаёт от лидирующей в Примере «Жироны». Мадридцы считаются одним из фаворитов в борьбе за золото, поэтому очки нужно набирать стабильно. Впереди у «Атлетико» непростой выезд в Бильбао. «Атлетик» идёт шестым в таблице и имеет возможность забраться в топ-5 по итогам тура. Важный матч с точки турнирных задач для обоих клубов. «Атлетико» рискует серьёзно отстать от лидеров в случае поражения.

⚽️ 19:00: «Гавр» — «Ницца», Лига 1, 16-й тур

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Интрига: встреча Кузяева с командой-сенсацией чемпионата Франции

«Гавр» Далера Кузяева идёт в середине таблицы чемпионата Франции. Команда занимает 11-е место. Не худшее положение для клуба с самым скромным бюджетом в Лиге 1. Впереди у «Гавра» встреча с «Ниццей». «Лазурные» занимают второе место в чемпионате, показывая классные результаты с тренером Франческо Фариоли. «Ницца» борется как минимум за попадание в Лигу чемпионов, да и за золото ещё можно сражаться (отставание от «ПСЖ» — четыре очка). Предстоящий матч – хорошая проверка для «Гавра» и Кузяева в частности.

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🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 16 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли команда Капризова вторую команду Западной конференции?

Ещё недавно «Миннесота» находилась на самом дне турнирной таблицы, но после смены главного тренера дела у «дикарей» пошли значительно лучше. После назначения Джона Хайнса «Уайлд» стали одерживать победы, но выиграть третий матч подряд будет крайне непростой задачей. В соперниках у «Миннесоты» главное открытие нынешнего сезона НХЛ — невероятно горячий «Ванкувер», занимающий второе место на Западе.

⚽️ 23:00: «Валенсия» — «Барселона», Примера, 17-й тур

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Интрига: «Барселона» исправится за два поражения подряд?

«Барселона» — действующий чемпион Испании. Но в текущем сезоне в Примере у команды не всё складывается идеально. Каталонцы идут третьими, отставая от лидирующей «Жироны» на семь очков, которой уступили в последнем туре – 2:4. Да в Лиге чемпионов в последнем матче сине-гранатовые проиграли в гостях «Антверпену». В общем, нужно реабилитироваться в следующей встрече. «Барса» едет в гости к «Валенсии», у которой три поражения в последних четырёх турах. Отличная возможность для каталонцев забрать три очка. Или «Барселона» позволит «Валенсии» прервать свою неудачную серию?