Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лацио — Интер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч АПЛ прервали из-за остановки сердца, Эдвардс победил Ковингтона. Главное к утру

Матч АПЛ прервали из-за остановки сердца, Эдвардс победил Ковингтона. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

В Англии не доиграли матч из-за остановки сердца у футболиста, в США завершился последний турнир UFC 2023 года, в рамках которого Леон Эдвардс одолел Колби Ковингтона и сохранил чемпионский пояс, ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на санкции к голкиперу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Игрок «Лутон Таун» Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом».
  2. «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на экс-игрока «Шахтёра».
  3. ИИХФ отклонила апелляцию о санкциях в отношении вратаря ЦСКА Федотова.
  4. Бакаев забил дебютный гол за «Аль-Вахду».
  5. В Испании ограбили дом игрока «Спартака» Бальде, его мать находилась в заложниках.
  6. «Манчестер Сити» на 90+5-й минуте упустил победу над «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ.
  7. Безголевая серия Овечкина продлилась до 12 матчей.
  8. Украинка Свитолина отреагировала на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже.
  9. Пэдди Пимблетт одержал седьмую победу кряду, одолев Тони Фергюсона на UFC 296.
  10. Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на UFC 296.
  11. Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона и защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.
Материалы по теме
21 топ-событие воскресенья: UFC, НХЛ, НБА, много футбола и финал ЧМ по гандболу
21 топ-событие воскресенья: UFC, НХЛ, НБА, много футбола и финал ЧМ по гандболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android