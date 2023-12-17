Матч АПЛ прервали из-за остановки сердца, Эдвардс победил Ковингтона. Главное к утру

В Англии не доиграли матч из-за остановки сердца у футболиста, в США завершился последний турнир UFC 2023 года, в рамках которого Леон Эдвардс одолел Колби Ковингтона и сохранил чемпионский пояс, ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на санкции к голкиперу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».