Матч АПЛ прервали из-за остановки сердца, Эдвардс победил Ковингтона. Главное к утру
В Англии не доиграли матч из-за остановки сердца у футболиста, в США завершился последний турнир UFC 2023 года, в рамках которого Леон Эдвардс одолел Колби Ковингтона и сохранил чемпионский пояс, ИИХФ отклонила апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на санкции к голкиперу. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Игрок «Лутон Таун» Локьер перенёс остановку сердца во время матча с «Борнмутом».
- «Зенит» может обменять Вендела в «Галатасарай» на экс-игрока «Шахтёра».
- ИИХФ отклонила апелляцию о санкциях в отношении вратаря ЦСКА Федотова.
- Бакаев забил дебютный гол за «Аль-Вахду».
- В Испании ограбили дом игрока «Спартака» Бальде, его мать находилась в заложниках.
- «Манчестер Сити» на 90+5-й минуте упустил победу над «Кристал Пэлас» в 17-м туре АПЛ.
- Безголевая серия Овечкина продлилась до 12 матчей.
- Украинка Свитолина отреагировала на решение МОК допустить россиян к Олимпиаде в Париже.
- Пэдди Пимблетт одержал седьмую победу кряду, одолев Тони Фергюсона на UFC 296.
- Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на UFC 296.
- Леон Эдвардс победил Колби Ковингтона и защитил чемпионский пояс UFC в полусреднем весе.
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