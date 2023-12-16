21 топ-событие воскресенья: UFC, НХЛ, НБА, много футбола и финал ЧМ по гандболу

Посмотреть все события 17 декабря в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как закончится битва лидеров Востока?

«Бостон» и «Рейнджерс» уже довольно давно идут во главе Восточной конференции. Какое-то время команды шли вровень, но сейчас «мишкам» удалось вырваться немного вперёд — соперников разделяет один балл. И те, и другие смогли выиграть предыдущие матчи сразу же после проигранных, поэтому обоим клубам наверняка не захочется уступать, когда есть возможность начать новую серию побед. Большую роль в матче должны сыграть лидеры команд — Давид Пастрняк и Артемий Панарин — которые прямо сейчас делят третье место в гонке бомбардиров с 41 результативным действием.

🏒 4:00: «Нэшвилл Предаторз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли Александр Овечкин безголевую серию?

11 матчей — ровно столько Александр не может поразить ворота соперников. Великий снайпер, который продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки, установил личный антирекорд — ещё никогда он не оставался сухим на протяжении такого долгого времени. Мы с нетерпением ждём от Овечкина новых голевых свершений — эту неприятную серию всё-таки пора заканчивать.

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 17 декабря 2023, воскресенье. 04:00 МСК Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: что окажется сильнее: лучшая защита или лучшее нападении лиги?

Этот матч будет крайне интересно посмотреть с точки зрения столкновения разных стилей. «Миннесота» нашла свою идентичность, став отличной защитной командой. «Тимбервулвз» — первые в лиге по защитному рейтингу. «Индиана», в свою очередь, играет в ультраатакующий баскетбол, быстрые владения и большое количество трёхочковых бросков. Таким образом, «Пэйсерс» занимают первую строчку по рейтингу нападения в НБА. Кто кому сможет навязать собственный ритм игры?

🏀 4:30: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: способен ли «Голден Стэйт» прервать собственную серию поражений?

Ровно в тот момент, когда казалось, что кризис «Уорриорз» подходит к концу, с командой случилась новая чёрная полоса. Очередная дисквалификация Дрэймонда Грина, который может пропустить значительное время. У команды снова началась серия поражений, которая на данный момент составляет три матча. «Бруклин», в свою очередь, проводит неплохой сезон и борется за выход в плей-офф. Команда не спешит превращаться в контендера и предпочитает планомерно развиваться. Кого считать фаворитом в подобном матче?

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🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто окажется сильнее в борьбе за вторую строчку на Западе?

Последние недели проходят для действующих чемпионов. Четыре победы подряд сменились на серию из трёх поражений, после которых последовали три победы подряд. Несмотря на проблемы с составом и травмами, «Денвер» всегда стабилен дома: 10-1 в играх на собственной арене. Неизвестно, сыграют ли Аарон Гордон и Джамал Маррей, решение об их статусе будет принято непосредственно перед матчем. Их отсутствие может оказаться хорошим подспорьем для «Оклахомы», которая в случае победы опередит «Наггетс» и станет второй командой Запада по проценту побед. Удастся ли молодой команде одолеть подопечных Майка Мэлоуна?

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🏒 6:00: «Калгари Флэймз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК Калгари Флэймз Калгари Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграет лучший бомбардир НХЛ?

Феноменальный сезон проводит Никита Кучеров. Несмотря на то что его «Тампа» находится далеко не в идеальной форме и болтается на границе зоны плей-офф, сам российский форвард демонстрирует невероятную статистику — Никита первым из игроков достиг отметки в 50 результативных действий в этом сезоне. Сейчас все ждут от него набора очков в каждом матче. Получится ли у Кучерова поддерживать набранный темп и далее? На пятки вовсю наступает Коннор Макдэвид, который сократил отставание в гонке бомбардиров до 10 очков.

👊 8:00*: Леон Эдвардс (Англия) — Колби Ковингтон (США), UFC 296

*Время боя ориентировочное

Интрига: друг Трампа наконец-то станет чемпионом?

Последний турнир UFC в 2023 году закончится чемпионским боем в полусреднем весе. Леон Эдвардс будет защищать пояс против многоопытного Колби Ковингтона, который предпримет очередную попытку дотянуться до титула. Ковингтон, известный своей дружбой с Дональдом Трампом, на пресс-конференции устроил скандал, упомянув давно погибшего отца Эдвардса. Теперь чемпион попробует наказать Колби за длинный язык. Но удастся ли?

🏐 13:00: «Кузбасс» — «Локомотив», Суперлига (м), 11-й тур

Интрига: новосибирцев ждёт серьёзная проверка в Кемерове

Единоличный лидер тура едет в гости к мотивированному «Кузбассу», который туром ранее в пяти партиях переломил московский «Динамо», а до этого едва не забрал пятисетовик у «Зенита». По схеме чемпионата «Кузбасс» на старте сезона не встречался с командами топ-5, но и с грандами показывает классную игру, особенно впечатляет атака Романа Пакшина, Душана Петковича и Аспаруха Аспарухова. Так что в случае победы подопечные Алексея Бабешина могут ворваться в тройку, а парни Пламена Константинова – увеличить отрыв от казанцев, идущих вторыми.

⚽️ 14:30: «Милан» — «Монца», Серия А, 16-й тур

Интрига: «Милан» пустится в погоню за лидерами?

«Милан» уже прилично отстал в таблице от «Интера» и «Ювентуса». Если «россонери» не начнут стабильно побеждать, то вряд ли у них останутся шансы на золото. В предстоящей встрече «Милан» принимает дома «Монцу». Хорошая возможность заработать три очка. Хотя «Монца» находится всего в четырёх очках от зоны Лиги чемпионов. Так что гости вряд ли отдадут победу «Милану» без боя.

🎯 14:30: Биатлон — Кубок мира — 2023/2024, третий этап. Масс-старты

Интрига: начнёт ли Йоханнес Бё снова разрывать всех соперников?

Прошлой зимой болельщики привыкли к доминированию Йоханнеса Бё и норвежцев, а в этом сезоне они только к третьему этапу разогнались настолько, чтобы можно было говорить об их мощи. В женском биатлоне всё вообще запутанно донельзя: чуть ли не в каждой гонке своя неожиданная звезда, а признанные фавориты никак не могут набрать свою лучшую форму. И в условиях такой конкуренции масс-старты становятся шикарным зрелищем. Все прямые конкуренты рядом, все хотят победить, но только одному улыбнётся удача. Кому именно – узнаем вместе в воскресных гонках.

⚽️ 17:00: «Брентфорд» — «Астон Вилла», АПЛ, 17-й тур

Интрига: команда Эмери продолжит чемпионскую гонку?

«Астон Вилла» удивляет! Команда Унаи Эмери идёт в зоне лидеров АПЛ, всего на два очка отставая от «Ливерпуля», занимающего первое место. А в последних двух турах «Вилла» поочерёдно обыграла «Манчестер Сити» и «Арсенал». Мощное достижение от бирмингемцев! Продолжит ли чемпионскую гонку «Вилла»? Впереди – выезд к «Брентфорду», занимающему 11-е место в таблице. Непростой соперник, часто «кусающий» фаворитов на своём поле. Но вряд ли «Вилла» после победы над грандами боится хоть чего-то.

⚽️ 17:00: «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» исправится за поражение в последнем туре?

«Арсенал» до прошлого тура возглавлял таблицу АПЛ, но затем уступил «Астон Вилле». Лондонцы пропустили вперёд «Ливерпуль» и занимают теперь второе место. Исправиться за поражение от «Виллы» и попробовать вернуться на первую строчку «Арсенал» может по итогам матча с «Брайтоном». Хотя просто с «чайками» точно не будет. Лондонцы в последних трёх домашних матчах с «Брайтоном» неизменно проигрывали. Изменится ли что-то сейчас?

⚽️ 18:15: «Реал Сосьедад» — «Бетис», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Захарян снова отдаст ассист или забьёт гол?

«Реал Сосьедад» вышел из группы ЛЧ с первого места в плей-офф. Но в Примере пока не всё так гладко: всего лишь пятая строчка и пять очков отставания от лигочемпионской зоны. Одержать победу и приблизиться к топ-4 можно по итогам матча с «Бетисом». Поможет ли «Сосьедаду» Арсен Захарян? В последней игре чемпионата с «Вильярреалом» россиянин отдал голевой пас. Из-за травмы вингера Барренечеа Захарян получил место в основе. Нужно пользоваться шансом!

⚽️ 19:30: «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» возьмёт реванш за унижение в последнем очном матче?

Кризис «МЮ» в текущем сезоне мешает команде быть стабильной. Манкунианцы заняли четвёртое место в группе ЛЧ и покинули еврокубки. Да и в АПЛ «Юнайтед» находится на шестой строчке. Впереди – сложнейший выезд к «Ливерпулю». В последних двух гостевых встречах «МЮ» просто избивали: «красные» побеждали со счётом 4:0 и 7:0. Возьмёт ли команда Эрика тен Хага реванш за унижение?

⚽️ 19:30: «Байер» — «Айнтрахт», Бундеслига, 15-й тур

Интрига: «Байер» вернётся на победный путь после двух ничьих?

«Байер» — лидер Бундеслиги по итогам 14 туров. Команда борется за золото с «Баварией». Но в последних двух матчах леверкузенцы сыграли вничью. Хотя могли неплохо оторваться от мюнхенцев. Теперь «Байер» сыграет дома с ещё одним непростым соперником – «Айнтрахтом». В прошлом туре клуб из Франкфурта разнёс «Баварию» со счётом 5:1. Что ожидать от «Айнтрахта» в предстоящей встрече?

🏆 🏐 21:00: Франция — Норвегия, гандбол — ЧМ-2023, финал

Интрига: какая из двух звёздных команд окажется сильнее?

Состав финала чемпионата мира по гандболу был предсказуемым. В решающем матче за золото сошлись две лучшие команды планеты. Франция – действующие олимпийские чемпионки. Норвежки – действующие чемпионки мира. Эти команды играют между собой за золотые медали ЧМ уже в пятый раз в истории, причём во второй подряд. Предсказывать, кто победит в этом жарком противостоянии, бессмысленно: обе команды очень сильны, обладают звёздным составом и имеют реальные шансы на победу в финале. А нам, болельщикам, остаётся лишь наслаждаться шоу!

⚽️ 21:30: «Бавария» — «Штутгарт», Бундеслига, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Бавария» уменьшит отрыв от лидирующего «Байера»?

У «Баварии» небольшие проблемы в текущем сезоне. В Лиге чемпионов мюнхенцы спокойно вышли из группы, а вот в Бундеслиге занимают только второе место. «Бавария» гонится за лидирующим «Байером». В прошлом туре команда Томаса Тухеля разгромно уступила «Айнтрахту» (1:5). Теперь «Бавария» принимает дома «Штутгарт», занимающий третье место. «Швабы» — одно из открытий евросезона. Вряд ли команда сильно испугается «Баварии», так что мюнхенцам предстоит сложная игра.

⚽️ 22:00: «АЗ Алкмар» — «ПСВ Эйндховен», Эредивизия, 16-й тур

Интрига: будет ли рекорд ПСВ?

ПСВ – настоящий монстр. Команда в 15 турах чемпионата Нидерландов одержала 15 побед. Эйндховенцы – единственный клуб, которому удалось подобное достижение в текущем сезоне. В 16-м туре ПСВ отправляется в гости к АЗ. Клуб из Алкмара идёт третьим, на 12 очков отставая от лидера. Продолжит ли ПСВ свою уникальную серию?

ПСВ — уникальный клуб в текущем сезоне: ПСВ — единственная команда Европы, выигравшая все матчи чемпионата в сезоне-2023/2024

⚽️ 22:45: «Лацио» — «Интер», Серия А, 16-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Сарри остановит лидирующий «Интер»?

«Интер» — лидер Серии А. Команда уверенно двигается к золоту, показывая классный футбол в текущем сезоне. Но впереди у «Интера» сложный выезд в Рим. «Лацио» пока занимает 10-е место, но пара побед — и «орлы» взлетят в зону Лиги чемпионов. Так что ценность предстоящего матча высока для обеих команд. В прошлом сезоне «Лацио» обыграл «Интер» дома в рамках Серии А. Повторится ли ситуация сейчас?

⚽️ 22:45: «Лилль» — «ПСЖ», Лига 1, 16-й тур

Интрига: «Лилль» остановит победный ход «ПСЖ»?

«ПСЖ» набрал мощный ход в Лиге 1: у команды восемь побед в восьми последних матчах. Парижане занимают первое место, опережая «Ниццу» на четыре очка. «Лилль» же идёт на четвёртой строчке, находясь в близости от зоны Лиги чемпионов. «Доги» не проигрывают девять встреч подряд. Интересно, чья серия окажется прочнее? Обе команды находятся «в огне».

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Вильярреал», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Реал» догонит в турнирной таблице «Жирону»?

«Реал» находится всего в двух очках от лидера Примеры – «Жироны». Вряд ли мадридцы ожидали, что будут гнаться за скромным клубом после 16 туров. Но пока что ситуация выглядит рабочей. Впереди у «Реала» домашний матч с кризисным «Вильярреалом». «Жёлтая субмарина» занимает лишь 12-е место в таблице. Так что у мадридцев есть отличный шанс заполучить победу. Да и в случае осечки «Жироны» догнать её в таблице.