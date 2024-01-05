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5 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Зенит» купил игрока сборной Бразилии, голевые свершения Панарина. Главное к утру
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«Зенит» объявил о подписании защитника «Флуминенсе» и сборной Бразилии Нино за € 5 млн, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, Анастасия Потапова не смогла продолжить матч 1/4 финала в Брисбене с Еленой Рыбакиной из-за травмы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе».
  2. Артемий Панарин вошёл в тройку лидеров по результативности в текущем сезоне НХЛ.
  3. Елена Рыбакина на отказе прошла Анастасию Потапову и вышла в полуфинал WTA-500 в Брисбене.
  4. Евгений Малкин стал шестым россиянином, достигшим отметки в 1100 матчей в НХЛ.
  5. Источник: Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года.
  6. «Челси» может проиграть гонку за Луковича «Спартаку» из-за требований босса «Белграда».
  7. «Барселона» благодаря пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Лас-Пальмасом».
  8. Пётр Ян отказался готовиться к бою с Ядонгом Сонгом в США.
  9. «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Италии.
  10. Стали известны все участники решающих матчей МЧМ-2024.
Результаты всех матчей НХЛ 5 января
Все результаты игрового дня НХЛ 5 января
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13 топ-матчей пятницы: наши теннисисты в 1/4, битвы в КХЛ и финал МЧМ
13 топ-матчей пятницы: наши теннисисты в 1/4, битвы в КХЛ и финал МЧМ
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