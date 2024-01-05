«Зенит» купил игрока сборной Бразилии, голевые свершения Панарина. Главное к утру

«Зенит» объявил о подписании защитника «Флуминенсе» и сборной Бразилии Нино за € 5 млн, российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошёл в тройку лучших бомбардиров сезона НХЛ, Анастасия Потапова не смогла продолжить матч 1/4 финала в Брисбене с Еленой Рыбакиной из-за травмы. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

«Зенит» объявил о переходе Нино из «Флуминенсе». Артемий Панарин вошёл в тройку лидеров по результативности в текущем сезоне НХЛ. Елена Рыбакина на отказе прошла Анастасию Потапову и вышла в полуфинал WTA-500 в Брисбене. Евгений Малкин стал шестым россиянином, достигшим отметки в 1100 матчей в НХЛ. Источник: Ильзат Ахметов подпишет контракт с «Зенитом» на 3,5 года. «Челси» может проиграть гонку за Луковича «Спартаку» из-за требований босса «Белграда». «Барселона» благодаря пенальти на 93-й минуте вырвала победу в матче с «Лас-Пальмасом». Пётр Ян отказался готовиться к бою с Ядонгом Сонгом в США. «Ювентус» разгромил «Салернитану» со счётом 6:1 и вышел в 1/4 финала Кубка Италии. Стали известны все участники решающих матчей МЧМ-2024.

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