13 топ-матчей пятницы: наши теннисисты в 1/4, битвы в КХЛ и финал МЧМ

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🏒 3:00: «Бостон Брюинз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 января 2024, пятница. 03:00 МСК Бостон Брюинз Бостон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: ждать ли очков от Георгия Меркулова?

Сложно в это поверить, но в последний раз русский форвард забивал за «Бостон» в… феврале 2007-го: это был Станислав Чистов, который провёл в составе «мишек» один и не особо удачный сезон. Сейчас в основе клуба из Массачусетса снова есть нападающий из России: это Георгий Меркулов, который здорово проявил себя в фарм-клубе АХЛ и получил шанс поиграть в основе, пока Мэттью Пойтрас играл за молодёжную сборную на чемпионате мира. Сможет ли Меркулов войти в историю спустя 17 лет и пробить неожиданно сильно показывающую себя оборону «Питтсбурга»?

Отличное достижение Меркулова: Российский нападающий «Провиденс» Георгий Меркулов признан игроком месяца в АХЛ

🏒 4:00: «Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 05 января 2024, пятница. 04:00 МСК Даллас Старз Даллас Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как сыграют топовые команды Запада НХЛ?

Даже несмотря на кадровые потери и не лучшую игру в защите, «Колорадо» остаётся лидером центрального дивизиона благодаря гениальной игре своих лидеров, в том числе и Валерия Ничушкина, который сейчас впервые в своей карьере набирает более очка за игру. «Даллас», напротив, берёт глубиной: успешно показывает себя подписанный летом Мэтт Дюшейн, уже семь игроков забили 10 голов или больше. Что окажется сильнее: гений Маккиннона и компании или равномерное распределение таланта?

Но с Ничушкиным связана одна загадочная история: The Denver Post: об истории с девушкой все забыли только благодаря отличной игре Ничушкина

🎾 5:30: Анастасия Потапова (Россия, 11) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2), Брисбен, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что покажет Потапова в сражении с чемпионкой Уимблдона?

22-летняя Анастасия Потапова проходит непростой путь по сетке Брисбена. В трёх сетах она переиграла Дарью Савилл и Веронику Кудерметову. В 1/4 финала россиянке будет противостоять соперница ничуть не проще — чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина. На уровне WTA девушки ещё не пересекались на корте, а вот на ITF 60K в Риме-2018 сильнее была Анастасия. Будущая победительница нового матча сыграет в полуфинале Брисбена с лучшей теннисисткой из пары Линда Носкова — Мирра Андреева.

🎾 5:30: Роман Сафиуллин (Россия) — Маттео Арнальди (Италия), Брисбен, 1/4 финала

Интрига: доберётся ли Сафиуллин до обидчика Шевченко — датчанина Руне?

Успешно выступает в начале сезона 26-летний россиянин Роман Сафиуллин. На старте турнира в Брисбене он выбил из сетки полуфиналиста US Open Бена Шелтона, а потом в ещё одном трёхсетовом сражении отыгрался с 0:1 по сетам, с пяти матчболов и сумел победить австралийца Алексея Попырина. Теперь Роман сразится с одним из многочисленных представителей нового поколения итальянцев — 22-летним Маттео Арнальди. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а будущий победитель встретится в полуфинале или с обидчиком Александра Шевченко — датчанином Хольгером Руне, или с одним из местных теннисистов Джеймсом Даквортом.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 05 января 2024, пятница. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вторая встреча за 11 дней между этими командами

«Голден Стэйт Уорриорз» прервал серию из трёх поражений победой над «Орландо Мэджик», и в калифорнийском клубе твёрдо уверены — нужно организовать победную серию. И, самое важное, «Голден Стэйт» предстоит четвёртая игра из семи на своей площадке. Стефен Карри — лидер «воинов», на счету которого в среднем 27,6 очка, 4,4 подбора и 4,6 результативной передачи, у Клэя Томпсона — 16,7 очка, 3,7 подбора и 2,1 передачи.

Тем временем «Денвер Наггетс» одержал победу в своём последнем матче и выиграл восемь из последних 10 игр. В «Денвере» надеются сохранить набранный темп, имея неплохие шансы улучшить соотношение побед и поражений в выездных встречах — сейчас у «Наггетс» 10-8. Сербский центровой Никола Йокич набирает в среднем 25,7 очка, 12,3 подбора и 9,1 передачи, а Джамал Маррей помогает ему 19,7 очка и 6,2 передачи.

🎾 7:30: Линда Носкова (Чехия) — Мирра Андреева (Россия), Брисбен, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как проведёт 16-летняя россиянка свой первый четвертьфинал?

Мирра Андреева набрала крейсерскую скорость на турнире в Брисбене. 16-летняя россиянка разгромила трёх подряд непростых соперниц — Диану Шнайдер, Людмилу Самсонову, Арину Родионову — и вышла в свой первый четвертьфинал турнира WTA в карьере. Там ей будет противостоять перспективная чешская спортсменка — 19-летняя Линда Носкова. Девушки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница встретится в 1/2 финала с кем-то из пары Анастасия Потапова — Елена Рыбакина.

🎾 11:30: Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Дарья Касаткина (Россия, 5), Брисбен, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: поквитается ли Касаткина с Соболенко за неудачи сезона-2023?

В 1/4 финала турнира в Брисбене сошлись по сетке теннисистки, которые и должны были по посеву — первая и пятая ракетки соревнований — Арина Соболенко и Дарья Касаткина. Ранее теннисистки встречались семь раз, и счёт был 5-2 в пользу Соболенко. В частности, белоруска выиграла обе встречи сезона-2023 — в Цинциннати и на US Open. Будущая победительница сыграет в 1/2 финала с лучшей теннисисткой из пары Елена Остапенко — Виктория Азаренко.

🏀 15:00: «Парма» — «Зенит», регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: сможет ли «Парма», которая обыграла ЦСКА, преподнести ещё один сюрприз?

Обе команды начали сезон неудачно, но спустя некоторое время реабилитировались, набрали ход и сейчас находятся в топ-6 турнирной таблицы. Если от «Зенита» этого можно было ожидать, то «Парма» преподносит очень приятный сюрприз своим болельщикам. Евгений Пашутин построил симпатичную команду, которая не только неплохо играет, но и добивается результата.

Коллективы подходят к первой после Нового года встрече сверхмотивированными. «Зенит» в декабре уступил не только ЦСКА, но и «Локомотиву-Кубань» на своём паркете, при этом с разницей -20. У «Пармы» серия побед достигла шести матчей, но в заключительном матче 2023 года пермяки обидно уступили «Уралмашу». Очевидно, что обе команды будут стремиться не только реабилитироваться в глазах своих болельщиков и начать новую серию побед, но также намерены и обыграть прямого конкурента в борьбе за попадание в плей-офф.

🏒 17:00: СКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остановит ли неудобный соперник мощное продвижение СКА?

СКА выиграл 18 из 20 последних матчей, набрав 37 очков из 40 возможных на отрезке. После победы над «Витязем» петербургский клуб поднялся на третье место в таблице Западной конференции, опередив «Динамо». Впереди у команды Романа Ротенберга соперник, против которого СКА максимально сложно играть: в прошлом очном матче «Локомотив» играл намного лучше, перебросал соперника 51-12 и проиграл в основное время только после скандального судейского решения, позже признанного КХЛ неправильным. Захочет ли «Локомотив» отомстить за то поражение?

🏒 17:30: ЦСКА — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: остались ли проблемы ЦСКА в старом году?

Слухи о переходе Саши Хмелевски и Александра Самонова взорвали информационное пространство в середине декабря, однако ЦСКА открестился от этих слухов. Действующие чемпионы не захотели (или не смогли) сильно обновить тот костяк, который принёс клубу два Кубка подряд, ограничившись только обменом канадского домоседа Колби Уильямса. В конце прошлого года команда Сергея Фёдорова потерпела несколько очень чувствительных поражений и в случае продолжения такой формы рискует упасть даже на седьмое место. Смогут ли заклятые друзья воспользоваться этой ситуацией?

🏆 🏒 21:30: МЧМ-2023, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто сменит канадцев на престоле?

«Россия бы выиграла МЧМ-2024, если бы мы выступали. Без сборной России матчи скучнее, конкуренция намного меньше», — заявил недавно Матвей Мичков, Силу команды 2004 года рождения, которая в своё время выиграла юношескую Олимпиаду, мы уже не узнаем — а у мирового хоккея будет новый чемпион мира среди молодёжных команд. Канадцы, которые выиграли два последних турнира, сенсационно вылетели в четвертьфинале — и пока второй полуфинал не начался, главным фаворитом выглядит команда США.

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Бёрнли», Кубок Англии, 1/32 финала

Интрига: даст ли «Тоттенхэм» очередной повод шутить по поводу трофеев?

«Тоттенхэм» в этом сезоне борется за попадание в ЛЧ. Да, если после невероятного старта болельщики команды шёпотом стали рассуждать о возможной борьбе за титул чемпиона Англии, то сейчас, после огромного количества травм, очевидно, что попадание в ЛЧ будет для команды большим успехом. А значит, в АПЛ на трофей надеяться не приходится. Опять. Но избежать шуток об отсутствии кубков можно – через Кубок Англии. Соперник – аутсайдер АПЛ. Так что вряд ли у команды Постекоглу здесь не будет мотивации – нужно проходить в турнире как можно дальше.

⚽️ 22:45: «Болонья» — «Дженоа» Серия А, 19-й тур

Интрига: приблизится ли «Болонья» к Лиге чемпионов?

Вы не могли не слышать про главную сенсацию топ-лиг Европы – про «Жирону». А вот сенсационные результаты «Болоньи» как раз могли пропустить. Хотя команда Тьяго Мотты борется за попадание в зону ЛЧ и уже успела выбить «Интер» из Кубка Италии! Правда, в последнем туре «Болонья» оступилась в гостях – проиграли 0:3 «Удинезе». «Дженоа» же, напротив», зацепился за очки в домашнем матче с «Интером». Так что этот, на первый взгляд, матч середняков, интереснее, чем вам кажется. В случае своего домашнего успеха и неудачи «Фиорентины» в этом туре команда Мотты может залететь на четвёртое место в чемпионате.