Бензема угрожают в Саудовской Аравии, уверенная победа Калинской. Главное к утру
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, после заявления министра внутренних дел Франции о связях футболиста с террористической организацией, 75-я ракетка мира Анна Калинская вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:5, СКА на домашней арене уверенно обыграл «Амур» со счётом 6:2. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии.
- Калинская вышла в третий круг Australian Open, где может сыграть с Касаткиной.
- СКА уверенно разобрался с «Амуром», забросив шесть шайб в Санкт-Петербурге.
- Ига Свёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Даниэль Коллинз.
- «Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
- «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Осасуну» и прошёл в 1/4 Кубка Испании.
- Агент Давилы планирует встретиться с гендиром ЦСКА для обсуждения перехода в «Сельту».
- РФС планирует пригласить Джоковича на товарищеский матч между Россией и Сербией.
- Александр Зверев едва не проиграл 163-й ракетке мира во втором круге Australian Open
- «Барселону» может возглавить Тьяго Мотта.
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- Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в Бразилию.
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