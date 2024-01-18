Бензема угрожают в Саудовской Аравии, уверенная победа Калинской. Главное к утру

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, после заявления министра внутренних дел Франции о связях футболиста с террористической организацией, 75-я ракетка мира Анна Калинская вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:5, СКА на домашней арене уверенно обыграл «Амур» со счётом 6:2. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Результаты игрового дня НХЛ 18 января Результаты игрового дня НХЛ 18 января