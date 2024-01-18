Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Витесс — АФК. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты Australian Open

Бензема угрожают в Саудовской Аравии, уверенная победа Калинской. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии, после заявления министра внутренних дел Франции о связях футболиста с террористической организацией, 75-я ракетка мира Анна Калинская вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Аранчу Рус со счётом 6:1, 7:5, СКА на домашней арене уверенно обыграл «Амур» со счётом 6:2. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Карим Бензема получает угрозы в Саудовской Аравии.
  2. Калинская вышла в третий круг Australian Open, где может сыграть с Касаткиной.
  3. СКА уверенно разобрался с «Амуром», забросив шесть шайб в Санкт-Петербурге.
  4. Ига Свёнтек вышла в третий круг Australian Open — 2024, обыграв Даниэль Коллинз.
  5. «Жирона» вышла в четвертьфинал Кубка Испании.
  6. «Реал Сосьедад» с Захаряном обыграл «Осасуну» и прошёл в 1/4 Кубка Испании.
  7. Агент Давилы планирует встретиться с гендиром ЦСКА для обсуждения перехода в «Сельту».
  8. РФС планирует пригласить Джоковича на товарищеский матч между Россией и Сербией.
  9. Александр Зверев едва не проиграл 163-й ракетке мира во втором круге Australian Open
  10. «Барселону» может возглавить Тьяго Мотта.
  11. Карбери рассказал, когда Овечкин может вернуться на лёд после травмы.
  12. Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан может вернуться в Бразилию.
Результаты игрового дня НХЛ 18 января
Результаты игрового дня НХЛ 18 января
Насыщенное расписание дня:
11 топ-матчей четверга: НБА, КХЛ, АО-2024, битвы фаворитов Кубка Африки и дерби Мадрида
11 топ-матчей четверга: НБА, КХЛ, АО-2024, битвы фаворитов Кубка Африки и дерби Мадрида
Все результаты игрового дня НБА 18 января
Все результаты игрового дня НБА 18 января
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android