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4 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НБА, Матч звёзд НХЛ, результаты UFC

Новое условие Мбаппе «Реалу», итоги Матча звёзд НХЛ. Главное к утру
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул важное условие для подписания контракта с мадридским «Реалом», российский голкипер Игорь Шестёркин помог своей команде выиграть финал Матча звёзд НХЛ, определились все участники полуфиналов Кубка африканских наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Килиан Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие для перехода в клуб.
  2. Команда Мэттьюса с Шестёркиным обыграла команду Макдэвида в финале Матча звёзд НХЛ.
  3. Определились все пары полуфинала Кубка африканских наций.
  4. В Саудовской Аравии подтвердили дату поединка БиволБетербиев.
  5. Названо имя новой звезды, которую «ПСЖ» готов приобрести вместо Килиана Мбаппе.
  6. «Байер» установил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.
  7. Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе на турнире UFC.
  8. Кейн повторил клубный рекорд Луки Тони в «Баварии», установленный 16 лет назад.
  9. Член наблюдательного совета «Твенте» подал в отставку из-за трансфера Угальде в «Спартак».
  10. Сборная Узбекистана в серии пенальти проиграла Катару и вылетела с Кубка Азии.
  11. Павлюченкова в двух сетах проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Линце.
  12. Источник: «Зенит» подпишет Макарчука из «Сочи» за € 5 млн на замену Круговому.
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