Новое условие Мбаппе «Реалу», итоги Матча звёзд НХЛ. Главное к утру
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул важное условие для подписания контракта с мадридским «Реалом», российский голкипер Игорь Шестёркин помог своей команде выиграть финал Матча звёзд НХЛ, определились все участники полуфиналов Кубка африканских наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Килиан Мбаппе выдвинул «Реалу» важное условие для перехода в клуб.
- Команда Мэттьюса с Шестёркиным обыграла команду Макдэвида в финале Матча звёзд НХЛ.
- Определились все пары полуфинала Кубка африканских наций.
- В Саудовской Аравии подтвердили дату поединка Бивол — Бетербиев.
- Названо имя новой звезды, которую «ПСЖ» готов приобрести вместо Килиана Мбаппе.
- «Байер» установил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии.
- Нассурдин Имавов победил Романа Долидзе на турнире UFC.
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