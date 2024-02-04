Новое условие Мбаппе «Реалу», итоги Матча звёзд НХЛ. Главное к утру

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул важное условие для подписания контракта с мадридским «Реалом», российский голкипер Игорь Шестёркин помог своей команде выиграть финал Матча звёзд НХЛ, определились все участники полуфиналов Кубка африканских наций. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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