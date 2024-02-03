21 топ-событие воскресенья: финал Шнайдер, Головин — Кузяев, ЦСКА — УНИКС и яркий футбол

Насыщенное 4 февраля: тут и UFC, и НБА, и лыжные гонки, и Единая лига с КХЛ, волейбольная Суперлига — а сколько футбольных матчей!

Посмотреть все события 4 февраля в Матч-центре «Чемпионата»

Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 00:00: Команда Мэттьюса — Команда Хьюза, Матч звёзд НХЛ

Интрига: исправится ли Никита Кучеров за провал в конкурсах мастерства на Матче звёзд НХЛ?

Российский нападающий «Тампы» вальяжно отработал конкурсы, чем вызвал шквал недовольства как болельщиков, так и журналистов. Кажется, будто Кучеров недооценивает Матч звёзд. Тем не менее он остаётся большим мастером и от него многого ждут. Сможет ли он исправиться?

👊 4:30: Муслим Салихов (Россия) — Рэнди Браун (Ямайка), UFC Fight Night 235

Интрига: Салихов устроит ещё один эффектный нокаут?

Муслим Салихов — пожалуй, самый яркий российский ударник в UFC. Почти в каждом бою Король кунг-фу устраивает шоу и претендует на бонусы от Даны Уайта. Но у Салихова есть одна проблема — летом нашему бойцу исполнится 40 лет. Сейчас Муслиму предстоит серьёзное испытание: ямаец Рэнди Браун выступает в главном промоушене мира много лет и выиграл пять из шести последних боёв. Но выстоит ли он под эффектными ударами Салихова?

🏀 4:30: «Нью-Йорк Никс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: остановят ли Леброн и Дэвис разогнавшихся «Никс»?

Прошлый для «Лос-Анджелес Лейкерс» матч с «Бостоном» звёзды «озёрников» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропускали. Но в новом противостоянии с «Нью-Йорк Никс» должны вернуться в строй. Подопечные Тома Тибодо великолепно проводят последний отрезок в НБА. Коллектив из Нью-Йорка проиграл лишь два матча из 17 недавних сыгранных. Что само по себе является невероятным результатом, которым «Лейкерс» пока похвастаться не могут. Смогут ли Леброн с Дэвисом что-то противопоставить настолько сильному «Нью-Йорку»?

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Милуоки Бакс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 04 февраля 2024, воскресенье. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Милуоки Бакс Милуоки Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли «олени» первую победу при Доке Риверсе?

Приход в «Милуоки Бакс» нового главного тренера Дока Риверса был весьма неожиданным. Так как Эдриан Гриффин неплохо справлялся со своими обязанностями и команда под его руководством занимала вторую строчку в Восточной конференции. После прихода Риверса «олени» уступили в двух матчах кряду. Теперь же клубу из Висконсина придётся сыграть с «Даллас Маверикс» на его территории. Коллектив во главе с Лукой Дончичем старается всеми силами держаться в топ-10 Запада, и пока им это удаётся. Но сможет ли техасский клуб сдержать Дэмьена Лилларда и Янниса Адетокунбо, которыми руководит Риверс?

👊 5:30: Роман Долидзе (Грузия) — Нассурдин Имавов (Франция), UFC Fight Night 235

Интрига: Русский снайпер заборет грузина?

В главном бою турнира UFC Fight Night 235 встретятся парни, которым нужно многое доказывать. Грузинский боец Роман Долидзе в последнем поединке вчистую проиграл Марвину Веттори, что отбросило его далеко назад в титульной гонке. У Нассурдина Имавова, который имеет гражданство Франции, но выступает под прозвищем Русский снайпер, дела не лучше: поражение от Шона Стрикленда и несостоявшийся из-за столкновения головами бой с Крисом Кёртисом. Нет сомнений, что Роман и Нассурдин сделают для победы абсолютно всё.

🎿 9:00: Лыжи — Кубок России, шестой этап. Женский масс-старт, 10 км

Интрига: Степанова, Кулешова или кто-то другой?

Женский масс-старт на этапе Кубка России в Тюмени обещает быть очень жарким. Вероника Степанова постарается взять реванш за поражение в полуфинале спринта, Анастасия Кулешова вновь будет доказывать, что она — одна из лучших дистанционщиц страны, но и остальные постараются вмешаться в борьбу фавориток. Правда, гонка пройдёт без участия сенсационной Алины Пеклецовой, которая приедет в Тюмень непосредственно к Спартакиаде.

🎿 10:30: Лыжи — Кубок России, шестой этап. Мужской масс-старт, 15 км

Интрига: Устюгов на ходу и готов потрепать Большунова. Получится?

В Тюмень на этап Кубка России впервые в сезоне приехал Сергей Устюгов. Он упал в полуфинале, и битвы с Александром Большуновым не получилось. Но после гонки Сергей сказал, что он в хорошей форме и постарается побороться за высокие места в масс-старте. Однако сложно представить, что Большунов в своей великолепной форме проиграет. Устюгову, Коростелёву или кому-то ещё — неважно.

🏆 🎾 12:30*: Диана Шнайдер (Россия) — Чжу Линь (Китай, 2), Хуахин, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завоюет ли Диана Шнайдер первый титул в карьере?

Диана Шнайдер успешно прошла по сетке турнира в Хуахине и добралась до второго в карьере финала. В прошлый раз россиянка уступила в решающем матче турнира в Нинбо-2023 Онс Жабер. Сейчас Диана поспорит за главный трофей Хуахина с китаянкой Чжу Линь. Девушки ранее встречались однажды — в Наньчане-2023 — и тогда сильнее оказалась Шнайдер. Кому достанется главный трофей Хуахина?

🏀 13:00: «Енисей» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: красноярцы дома обыграют клуб из Санкт-Петербурга?

Красноярский «Енисей» гарантировал себе место в топ-6 по итогам первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги. Теперь же подопечным Йовицы Арсича предстоит встреча с топ-4 командой турнира санкт-петербургским «Зенитом». На домашнем паркете сине-бело-голубые сумели одержать непростую победу со счётом 80:77. Но «Енисей» при поддержке родных трибун действует намного лучше, чем на выезде. Давления на хозяев паркета нет, поэтому можно отлично проявить себя в матче с одним из лидеров Единой лиги ВТБ. Исправится ли «Енисей» за обидное поражение от «Зенита»?

🏀 14:00: ЦСКА — УНИКС, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: кто победит в матче лидеров Единой лиги?

В заключительном для себя матче первого этапа регулярного чемпионата Единой лиги встретятся возглавляющий турнирную таблицу московский ЦСКА и действующий чемпион турнира казанский УНИКС. Команды в сезоне-2023/2024 показывают высочайший уровень игры, по праву расположившись на двух верхних строчках чемпионата. Армейцы за всю регулярку проиграли лишь один матч на домашнем паркете – «Локомотиву-Кубань» со счётом 88:91. Сумеют ли подопечные Велимира Перасовича вскрыть оборону ЦСКА и победить в таком важном матче?

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: догонят ли уфимцы подопечных Романа Ротенберга?

СКА после провала на старте сезона поправил свои дела и выбрался в лидеры Запада. Санкт-петербургская команда одержала четыре победы подряд и набрала 81 очко. «Салават» также нашёл свою игру и уже забронировал себе место в плей-офф. Юлаевцы сейчас на ходу — одержали шесть побед в семи матчах. «Салават» набрал 79 очков и может догнать СКА в сводной таблице. Но сможет ли?

⚽️ 15:00: «Монако» — «Гавр», Лига 1, 20-й тур

Интрига: чья команда окажется успешнее, Головина или Кузяева?

«Монако» Александра Головина сражается за медали и место в ЛЧ на следующий сезон, а «Гавр» Далера Кузяева – за выживание в Лиге 1. Тем не менее в трёх последних матчах у них одинаковый результат: победа, ничья и поражение. Так что заранее отдавать победу монегаскам не стоит. К тому же у фаворита слишком много травмированных и тех, кто укатил на Кубки Африки и Азии. Матч способен удивить. Не стоит забывать и о том, что оба россиянина рулят игрой в своих командах: посмотреть футбол стоит хотя бы ради их противостояния.

🏐 16:00: «Динамо-Ак Барс» — «Локомотив», Суперлига (ж), 19-й тур

Интрига: решается судьба третьего места регулярного чемпионата

Единственные команды, которые победили московское «Динамо» в этом чемпионате России. Причём казанцы сделали это в прошлом туре — на выезде. «Локо» — несколькими матчами ранее. Лидеры Суперлиги списали поражения на свой недостаточно стабильный уровень. И теперь опережают преследователей «Ленинградку» лишь на пять очков. Но и соперницы по очному матчу рядом. Тем более во главе с лучшей нападающей лиги турчанкой Эбрар Каракурт (341 очко) и топовой итальянкой Эленой Пьетрини (165 очков).

⚽️ 17:00: «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм», АПЛ, 23-й тур

Интрига: возьмёт ли реванш «МЮ» у «Вест Хэма»?

Месяц с небольшим назад лондонцы сломили манкунианцев дома со счётом 2:0. Теперь команды сыграют на «Олд Траффорд», и хозяева наверняка жаждут мести. Тем более в последнем туре они на последних секундах выцарапали победу над «Вулверхэмптоном» (4:3), и продолжение банкета прямо напрашивается. Правда, «молотки» будут против: не зря они не уступают в АПЛ вот уже шесть матчей. Нас ждёт бескомпромиссная игра, где возможен любой исход. Интересна она и с турнирной точки зрения: обе команды всё ещё надеются ворваться в пятёрку лучших и, возможно, попасть в ЛЧ. Смотрим? Конечно!

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🏒 17:00: «Торпедо» — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Торпедо» серию поражений?

Нижегородцы проиграли аж четыре матча подряд. Причём в последний раз подопечные Игоря Ларионова забивали больше двух голов ещё 24 января. И, кажется, «Торпедо» вошло в состояние кризиса. «Северсталь» чередует победы и поражения, но череповчане оформили себе выход в плей-офф. Сможет ли команда продлить неудачную серию «Торпедо»?

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🏒 18:00: «Динамо» М — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: кто выйдет победителем в матче лидеров Запада?

Ярославцы трижды проиграли, но, одержав две победы, сейчас готовятся продлить свою удачную серию. На счету «Локомотива» 80 очков — и всего один балл отставания от лидирующего на Западе СКА. «Динамо» трижды уступило в пяти встречах и немного затормозило в последнее время. Но у москвичей 79 очков, так что сегодня они могут выйти в лидеры конференции. Кто кого?

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🏐 19:00: «Динамо» М — «Зенит СПб», Суперлига (м), 20-й тур

Интрига: питерцы дадут бой фаворитам?

«Зенит» из Санкт-Петербурга неожиданно чуть не закамбэчил в матче с одноклубниками, проигрывая 0:2. Правда, при домашних трибунах. «Динамо» также в пяти партиях уступило «Локо», однако взяв две стартовые партии. Тур в Москве станет испытанием, несмотря на праймовую форму Фёдора Воронкова: он пятый по результативности в лиге (265 очков: 220 с игры, 27 эйсов и 18 блоков.

⚽️ 19:30: «Арсенал» — «Ливерпуль», АПЛ, 23-й тур

Интрига: «Ливерпуль» выкинет «Арсенал» из чемпионской гонки?

Команды совсем недавно встречались в Кубке Англии, и победили тогда парни Юргена Клоппа (2:0). Они ещё не знали о прощании с тренером по итогам сезона, а после столь грустной новости «Ливерпуль» заряжен ещё сильнее: проводить немца желательно как можно ярче. Например, титулами. В АПЛ «Ман Сити» по потерянным очкам позади всего на два балла, поэтому любая осечка может стать решающей. «Арсеналу», разумеется, тоже не хочется выпадать из чемпионской гонки. Нас ждёт один из решающих матчей в борьбе за золото, и он должен получиться бескомпромиссным.

⚽️ 20:00: «Аталанта» — «Лацио», Серия А, 23-й тур

Интрига: покажет ли вновь класс Алексей Миранчук?

Россиянин воспользовался отъездом на Кубок Африки нигерийца Адемолы Лукмана и в нынешнем году четыре из пяти игр «Аталанты» начал с первых минут. Гол и ассист с «Сассуоло» (3:1), ассист в матче с «Ромой» (1:1), гол «Удинезе» (2:0) — Миранчук делом показывает, почему его не нужно мариновать на скамейке. Противостояние с «Лацио» — очередное испытание: римляне не проигрывают вот уже пять матчей и отстают всего на два очка. Конкуренция за место в четвёрке бешеная. Если Алексей снова оформит результативное действие, вероятно, уже Лукман по возвращению станет дублёром. Надеемся, так оно и будет.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Ювентус», Серия А, 23-й тур

Интрига: туринцы окончательно станут аутсайдерами в чемпионской гонке?

Матч года в Серии А, и это не преувеличение. «Ювентус» насобирал 16 побед в 22 встречах. Несомненно, блестящий результат. Но что толку, когда у «Интера» всё равно на одно очко больше при игре в запасе? Победа миланцев над принципиальным соперником может поставить крест на чемпионской гонке. Да, впереди ещё много туров, тем не менее в несколько осечек чёрно-синих совсем не верится. Если футболисты «Юве» ещё планируют примерить золотые медали, а они, несомненно, надеются, нужно доказывать притязания в личной встрече. Других шансов может и не быть.

⚽️ 23:00: «Реал» Мадрид — «Атлетико», Примера, 23-й тур

Интрига: «матрасники» поставят подножку ненавистным соседям?

К 23-му туру понятно: чемпионство оспорят лишь две команды – «Реал» и сенсационная «Жирона». Остальные, в том числе «Атлетико», подтянуться могут лишь чудом. Это с одной стороны. А с другой — как же будет приятно «матрасникам» остановить злейшего врага! Противостояние неизменно получается напряжённым, и нынешнее не станет исключением. Особенно когда на кону стоит слишком многое. Не стоит забывать, что дополнительной мотивацией для команды Диего Симеоне послужит борьба за ЛЧ: «Атлетик» рядом — в Бильбао только и ждут, когда конкурент поймает неудачную полосу. «Реал» же будет мстить за недавний вылет из Кубка, да ещё и играет дома. Намечается настоящая бойня.