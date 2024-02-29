Дисквалификация Роналду, Макдэвид прервал безголевую серию. Главное к утру

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба», нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил в матче с «Сент-Луис Блюз» и прервал 10-матчевую безголевую серию, «Интер» обыграл «Аталанту» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 29 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 29 февраля