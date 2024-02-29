Дисквалификация Роналду, Макдэвид прервал безголевую серию. Главное к утру
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба», нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил в матче с «Сент-Луис Блюз» и прервал 10-матчевую безголевую серию, «Интер» обыграл «Аталанту» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Комитет по этике наказал Криштиану Роналду за неприличный жест — Ge.Globo.
- Макдэвид прервал 10-матчевую безголевую серию в НХЛ.
- «Интер» разгромил «Аталанту» со счётом 4:0, Миранчук был заменён во втором тайме.
- Дубль Панарина помог «Рейнджерс» взять реванш у «Коламбуса» за поражение тремя днями ранее.
- Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Англии.
- Фабрицио Романо рассказал о вариантах продолжения карьеры тренера «Байера» Хаби Алонсо.
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- Осимхену удалось повторить достижение легенд «Наполи» Марадоны и Саллюстро.
- Экс-лыжника Зимирёва арестовали за фото бело-сине-белого флага.
- Хольгер Руне вновь включил себя в состав новой «Большой тройки».
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