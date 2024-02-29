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Аль-Наср — Аль-Хазм. Прямая трансляция
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29 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Дисквалификация Роналду, Макдэвид прервал безголевую серию. Главное к утру
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду дисквалифицирован на один матч за непристойный жест в адрес фанатов «Аль-Шабаба», нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил в матче с «Сент-Луис Блюз» и прервал 10-матчевую безголевую серию, «Интер» обыграл «Аталанту» (4:0) в матче 21-го тура чемпионата Италии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Комитет по этике наказал Криштиану Роналду за неприличный жест — Ge.Globo.
  2. Макдэвид прервал 10-матчевую безголевую серию в НХЛ.
  3. «Интер» разгромил «Аталанту» со счётом 4:0, Миранчук был заменён во втором тайме.
  4. Дубль Панарина помог «Рейнджерс» взять реванш у «Коламбуса» за поражение тремя днями ранее.
  5. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Англии.
  6. Фабрицио Романо рассказал о вариантах продолжения карьеры тренера «Байера» Хаби Алонсо.
  7. Стефанос Циципас вышел в третий круг турнира в Мексике, обыграв Флавио Коболли.
  8. Осимхену удалось повторить достижение легенд «Наполи» Марадоны и Саллюстро.
  9. Экс-лыжника Зимирёва арестовали за фото бело-сине-белого флага.
  10. Хольгер Руне вновь включил себя в состав новой «Большой тройки».
  11. Спортивный директор «Барселоны» встретился с представителями Холанда — журналист Ромеро.
Все результаты игрового дня НХЛ 29 февраля
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