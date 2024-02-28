15 топ-событий четверга: старт плей-офф КХЛ, теннис, НБА, футбол, а ещё биатлон и Ф-1

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Посмотреть все события 29 февраля в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: возьмут ли «Рейнджерс» реванш за последнее поражение?

Всего несколько дней назад команды встречались на домашней площадке «Коламбуса», и та встреча завершилась сенсационным, но только на первый взгляд, поражением «Рейнджерс». Перед этим команда Питера Лавиолетта выдала 10-матчевую победную серию, в том числе сумев за сутки до встречи с «Блю Джекетс» вырвать сложнейшую победу у конкурента по Столичному дивизиону «Филадельфии». На гостевой матч с «мундирами» у Артемия Панарина и его партнёров не хватило уже ни сил, ни эмоций. Сумеют ли «Рейнджерс» реабилитироваться за осечку на льду одной из самых знаменитых арен мира легендарной «Мэдисон Сквер Гарден»?

🏀 3:30: «Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК Торонто Рэпторс Торонто Не начался Даллас Маверикс Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дончич и Ирвинг добудут для команды нужную победу?

В сезоне-2023/2024 «Торонто Рэпторс» не хватает звёзд с неба – канадский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. При этом руководство команды решило обменять главных действующих лиц команды прошлых лет – О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама – прямо по ходу нынешнего сезона. Однако команде в последнее время удалось найти игру, и она победила в трёх встречах кряду. В свою очередь, «Даллас Маверикс» потерпел второе поражение подряд, но до этого клуб имел серию из семи побед. Сумеет ли техасский клуб во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом исправить ситуацию?

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК Денвер Наггетс Денвер Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпион НБА наконец-то выиграет у «королей»?

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» предстоит защищать чемпионский титул, завоеванный в прошлом году. Сейчас команда во главе с Николой Йокичем занимает третье место в Западной конференции. Однако по ходу нынешнего регулярного чемпионата «самородки» никак не могут обыграть «Сакраменто Кингз». Клубы с Запада уже трижды встречались по ходу регулярки, и каждый раз победа доставалась «королям». Сумеют ли действующие чемпионы выиграть?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит в дерби Лос-Анджелеса?

Для «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоящий матч станет последним в регулярном чемпионате, проведённом между друг другом. Команды Западной конференции ранее трижды встречались в регулярке, и пока «озёрники» лучше выступают против оппонента – две победы и одно поражение. Однако сейчас «парусники» подходят к встрече в более подготовленном состоянии и могут сравнять счёт в сезонной серии между клубами из одного города. Кто же окажется сильнее?

🎾 14:30*: Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Дубай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Рублёв до четвёртого полуфинала Дубая подряд?

Андрей Рублёв продолжает успешные выступления в Дубае. В 2021 году он дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону Аслану Карацеву, в 2022-м Рублёв стал чемпионом, а в 2023-м проиграл в финале Даниилу Медведеву. Чтобы оказаться в четвёртом полуфинале подряд, Андрею надо справиться в четверг с американцем Себастьяном Кордой. Теннисисты до этого встречались трижды, и во всех случаях сильнее был Рублёв — в Майами-2021, финале Хихона-2022 и на Australian Open — 2024. Победитель нового матча пересечётся дальше по сетке с кем-то из пары Александр Бублик — Иржи Легечка.

🏎 14:30: Формула-1, Гран-при Бахрейна, свободные практики

Интрига: кто как себя покажет на старте сезона?

На трассе «Сахир» стартует новый сезон Формулы-1, а значит, что на двух тренировках в четверг мы впервые сможем по-настоящему сравнить скорость всех новых машин. Как минимум во второй практике все команды так или иначе протестируют собственные машины в квалификационном режиме, а значит, мы сможем лучше понять расстановку сил. Как сильно оторвался от конкурентов «Ред Булл»? Кто ближайший преследователь «быков»? Так ли плоха «Альпин»? Да, сделать в четверг какие-то слишком глобальные выводы мы ещё не вправе, но получить примерное представление – – вполне.

🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Женская индивидуальная гонка

Интрига: сменится ли лидер в общем зачёте Кубка мира?

Кульминация сезона осталась позади. Все медали чемпионата мира уже разыграны, а это значит, что за следующий месяц осталось ответить на один важный вопрос: кто же выиграет «Большой хрустальный глобус». Первый старт после перерыва может внести в привычные расклады некоторый сумбур: Лиза Виттоцци выиграла в этой дисциплине золото на ЧМ и если победит снова, то имеет все шансы прорваться к вершине и в общем зачёте Кубка мира. Тем более, что действующий лидер – норвежка Ингрид Тандреволд – после провала на ЧМ-2024 вряд ли будет блистать.

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в первом матче плей-офф?

Розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 стартует в Уфе матчем в одной из самых непредсказуемых серий первого раунда плей-офф КХЛ. На первый взгляд уфимцы кажутся фаворитом в этом противостоянии. Именно они выиграли и все четыре очных матча в регулярном чемпионате. Но если копать глубже, то у «Трактора» хватает своих ответных козырей. Например, их голкипер Зак Фукале абсолютно ни в чём не уступает Александру Самонову. За кем останется первый ход в партии Уфы и Челябинска?

🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8), Дубай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Медведев со своим «клиентом»?

Даниил Медведев постепенно набирает обороты на «пятисотнике» в Дубае. Во втором круге ему удалось одержать волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего. Тебе в четвертьфинале россиянину будет противостоять испанец Алехандро Давидович-Фокина, которого уже можно назвать «клиентом». Ведь Даниил выиграл у Алехандро все три предыдущих матча — в Мадриде-2021, Роттердаме и Индиан-Уэллсе-2023. Победитель нового поединка дальше сыграет либо с Уго Умбером, либо с кем-то из пары Хуберт Хуркач — Кристофер О'Коннелл.

🏒 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли «Локомотив» оправдать статус фаворита?

Четвёртый год подряд пути «Локомотива» и ЦСКА пересекаются в плей-офф КХЛ, и впервые за это время ярославская команда считается фаворитом противостояния. Обладатель двух последних Кубков Гагарина провалил регулярный чемпионат, так и не сумев за полугодичный марафон даже близко подобраться к стандартам своей игры. Но, как любят говорить все тренеры и игроки: плей-офф — это другое. Сможет ли ЦСКА в самый важный момент сезона прибавить по щелчку пальцев или «Локомотив» с первой игры серии начнёт оправдывать свой фаворитский статус?

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» и «Северсталь» продолжат дарить людям праздник?

Противостояние «Спартака» и «Северстали» должно стать украшением плей-офф с точки зрения результативности. Обе команды ищут счастья у чужих ворот, особо не заморачиваясь оборонительными построениями. В регулярке команды четыре раза встречались друг с другом, выдав матчи со средней результативностью в восемь заброшенных шайб. Перенесут ли команды регулярное залихватство на старт серии плей-офф?

«Главный тренер «Северстали» — о плей-офф: у нас полные рукава козырей»: Козырев – о плей-офф: у «Северстали» полные рукава козырей

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли «Автомобилист» удивить скептиков?

«Ак Барс» много и заслуженно критиковали за выступление в регулярном чемпионате, но и «Автомобилист» прошёл первую часть сезона ни шатко ни валко. Обе команды включались эпизодически, играя совсем не так, как были должны, обладая такими финансовыми возможностями. В плей-офф на первый план выходит кубковая составляющая, в которой «Ак Барс» даст фору кому угодно. Команда Зинэтулы Билялетдинова не раз и не два выстреливала в самый нужный момент, когда на неё уже все были готовы махнуть рукой. Чего не скажешь об «Автомобилисте», о провальных выступлениях которого в плей-офф уже можно складывать легенды. Сумеет ли уралський клуб удивить скептиков?

⚽️ 20:00: «Аль-Наср» — «Аль-Хазм», Про-Лига, 22-й тур

Интрига: приблизится ли «Аль-Наср» к лидеру?

«Аль-Наср» на семь очков отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля» в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду второй сезон подряд останется без золота? Шансы всё ещё остаются, но нужно вообще не терять очки. Впереди у «Аль-Насра» встреча с аутсайдером – «Аль-Хазмом». В первом круге команда Роналду разнесла соперника со счётом 5:1. Что же случится на этот раз?

⚽️ 23:30: «Атлетик» — «Атлетико», Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Атлетико» останется без финала Кубка?

Мадридский «Атлетико» продолжает борьбу за Кубок Испании и Лигу чемпионов. Однако в обоих турнирах у команды Диего Симеоне не лучшая ситуация. В первой встрече 1/8 финала ЛЧ с «Интером» мадридцы уступили со счётом 0:1. Аналогичная ситуация – с «Атлетиком» из Бильбао. В первом полуфинале Кубка «Атлетико» уступил дома с минимальным счётом. Теперь мадридцам нужно побеждать в гостях с разницей в два мяча либо довести дело до серии пенальти.

⚽️ 23:45: «Спортинг» — «Бенфика», Кубок Португалии, 1/2 финала, первый матч

Интрига: топ-вывеска в полуфинале Кубка Португалии

«Спортинг» и «Бенфика» — два португальских гранда. Конечно, команды всегда борются за трофеи. Сетка свела их в полуфинале Кубка Португалии. Первая встреча состоится на поле «Спортинга». В текущем сезоне команды встречались один раз в рамках чемпионата. Тогда домашнюю победу одержала «Бенфика». Как сложится ситуация в текущем случае? Отметим, что полуфинал состоит из двух матчей, но обеим командам важно стартовать с победы.