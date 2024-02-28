Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Расписание спортивных матчей 29 февраля 2024 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

15 топ-событий четверга: старт плей-офф КХЛ, теннис, НБА, футбол, а ещё биатлон и Ф-1
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 29 февраля
Аудио-версия:
Комментарии
Большой спортивный день 29 февраля. Как пройдут первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина — следите на «Чемпионате»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 29 февраля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: возьмут ли «Рейнджерс» реванш за последнее поражение?

Всего несколько дней назад команды встречались на домашней площадке «Коламбуса», и та встреча завершилась сенсационным, но только на первый взгляд, поражением «Рейнджерс». Перед этим команда Питера Лавиолетта выдала 10-матчевую победную серию, в том числе сумев за сутки до встречи с «Блю Джекетс» вырвать сложнейшую победу у конкурента по Столичному дивизиону «Филадельфии». На гостевой матч с «мундирами» у Артемия Панарина и его партнёров не хватило уже ни сил, ни эмоций. Сумеют ли «Рейнджерс» реабилитироваться за осечку на льду одной из самых знаменитых арен мира легендарной «Мэдисон Сквер Гарден»?

Как «Коламбус» испортил праздник Артемию Панарину?
Панарин установил личный рекорд в НХЛ! Но его «Рейнджерс» разбила русская банда
Видео
Панарин установил личный рекорд в НХЛ! Но его «Рейнджерс» разбила русская банда

🏀 3:30: «Торонто Рэпторс» — «Даллас Маверикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Не начался
Даллас Маверикс
Даллас
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Дончич и Ирвинг добудут для команды нужную победу?

В сезоне-2023/2024 «Торонто Рэпторс» не хватает звёзд с неба – канадский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. При этом руководство команды решило обменять главных действующих лиц команды прошлых лет – О Джи Ануноби и Паскаля Сиакама – прямо по ходу нынешнего сезона. Однако команде в последнее время удалось найти игру, и она победила в трёх встречах кряду. В свою очередь, «Даллас Маверикс» потерпел второе поражение подряд, но до этого клуб имел серию из семи побед. Сумеет ли техасский клуб во главе с Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом исправить ситуацию?

Дизель умнее, чем кажется?
Шакил О’Нил — доктор наук? Слом стереотипов о легенде НБА
Шакил О’Нил — доктор наук? Слом стереотипов о легенде НБА

🏀 5:00: «Денвер Наггетс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чемпион НБА наконец-то выиграет у «королей»?

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» предстоит защищать чемпионский титул, завоеванный в прошлом году. Сейчас команда во главе с Николой Йокичем занимает третье место в Западной конференции. Однако по ходу нынешнего регулярного чемпионата «самородки» никак не могут обыграть «Сакраменто Кингз». Клубы с Запада уже трижды встречались по ходу регулярки, и каждый раз победа доставалась «королям». Сумеют ли действующие чемпионы выиграть?

Сербский баскетболист — лучший в НБА?
Йокич — самый уникальный игрок в НБА. Джокер порвал шаблоны и «наказал» все команды лиги
Йокич — самый уникальный игрок в НБА. Джокер порвал шаблоны и «наказал» все команды лиги

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
29 февраля 2024, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в дерби Лос-Анджелеса?

Для «Лос-Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» предстоящий матч станет последним в регулярном чемпионате, проведённом между друг другом. Команды Западной конференции ранее трижды встречались в регулярке, и пока «озёрники» лучше выступают против оппонента – две победы и одно поражение. Однако сейчас «парусники» подходят к встрече в более подготовленном состоянии и могут сравнять счёт в сезонной серии между клубами из одного города. Кто же окажется сильнее?

Кто станет лицом НБА после ухода Леброна на пенсию?
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА

🎾 14:30*: Себастьян Корда (США) — Андрей Рублёв (Россия, 2), Дубай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 14:30 МСК
Себастьян Корда
33
США
Себастьян Корда
С. Корда
Не начался
1 2 3
         
         
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Интрига: доберётся ли Рублёв до четвёртого полуфинала Дубая подряд?

Андрей Рублёв продолжает успешные выступления в Дубае. В 2021 году он дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему чемпиону Аслану Карацеву, в 2022-м Рублёв стал чемпионом, а в 2023-м проиграл в финале Даниилу Медведеву. Чтобы оказаться в четвёртом полуфинале подряд, Андрею надо справиться в четверг с американцем Себастьяном Кордой. Теннисисты до этого встречались трижды, и во всех случаях сильнее был Рублёв — в Майами-2021, финале Хихона-2022 и на Australian Open — 2024. Победитель нового матча пересечётся дальше по сетке с кем-то из пары Александр Бублик — Иржи Легечка.

🏎 14:30: Формула-1, Гран-при Бахрейна, свободные практики

Формула-1 2024. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
29 февраля 2024, четверг. 14:30 МСК
Не началось
Формула-1 2024. Этап 1, Сахир, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
29 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК
Не началось

Интрига: кто как себя покажет на старте сезона?

На трассе «Сахир» стартует новый сезон Формулы-1, а значит, что на двух тренировках в четверг мы впервые сможем по-настоящему сравнить скорость всех новых машин. Как минимум во второй практике все команды так или иначе протестируют собственные машины в квалификационном режиме, а значит, мы сможем лучше понять расстановку сил. Как сильно оторвался от конкурентов «Ред Булл»? Кто ближайший преследователь «быков»? Так ли плоха «Альпин»? Да, сделать в четверг какие-то слишком глобальные выводы мы ещё не вправе, но получить примерное представление – – вполне.

🎯 16:15: Биатлон, Кубок мира, седьмой этап. Женская индивидуальная гонка

Биатлон. Кубок мира-2023/24. Этап 7, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
29 февраля 2024, четверг. 16:15 МСК
Не началось

Интрига: сменится ли лидер в общем зачёте Кубка мира?

Кульминация сезона осталась позади. Все медали чемпионата мира уже разыграны, а это значит, что за следующий месяц осталось ответить на один важный вопрос: кто же выиграет «Большой хрустальный глобус». Первый старт после перерыва может внести в привычные расклады некоторый сумбур: Лиза Виттоцци выиграла в этой дисциплине золото на ЧМ и если победит снова, то имеет все шансы прорваться к вершине и в общем зачёте Кубка мира. Тем более, что действующий лидер – норвежка Ингрид Тандреволд – после провала на ЧМ-2024 вряд ли будет блистать.

Как Лиза Виттоцци выиграла первое в карьере золото:
«Этот кошмар продолжается». Норвежские биатлонистки проваливаются на чемпионате мира
«Этот кошмар продолжается». Норвежские биатлонистки проваливаются на чемпионате мира

🏒 17:00: «Салават Юлаев» — «Трактор», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в первом матче плей-офф?

Розыгрыш Кубка Гагарина — 2024 стартует в Уфе матчем в одной из самых непредсказуемых серий первого раунда плей-офф КХЛ. На первый взгляд уфимцы кажутся фаворитом в этом противостоянии. Именно они выиграли и все четыре очных матча в регулярном чемпионате. Но если копать глубже, то у «Трактора» хватает своих ответных козырей. Например, их голкипер Зак Фукале абсолютно ни в чём не уступает Александру Самонову. За кем останется первый ход в партии Уфы и Челябинска?

«Почему «Салават» — фаворит в серии с «Трактором»? Прогноз журналистов «Чемпионата»:
Не даём ни шанса только «Ладе». Прогнозы журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ
Не даём ни шанса только «Ладе». Прогнозы журналистов «Чемпионата» на старт плей-офф КХЛ

🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 8), Дубай, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (м). 1/4 финала
29 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
24
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Интрига: как сыграет Медведев со своим «клиентом»?

Даниил Медведев постепенно набирает обороты на «пятисотнике» в Дубае. Во втором круге ему удалось одержать волевую победу над итальянцем Лоренцо Сонего. Тебе в четвертьфинале россиянину будет противостоять испанец Алехандро Давидович-Фокина, которого уже можно назвать «клиентом». Ведь Даниил выиграл у Алехандро все три предыдущих матча — в Мадриде-2021, Роттердаме и Индиан-Уэллсе-2023. Победитель нового поединка дальше сыграет либо с Уго Умбером, либо с кем-то из пары Хуберт Хуркач — Кристофер О'Коннелл.

Россиянин набирает обороты на «пятисотнике» в ОАЭ:
Медведев добился камбэка в Дубае. Даниил психовал, но дожал итальянца
Медведев добился камбэка в Дубае. Даниил психовал, но дожал итальянца

🏒 19:30: «Локомотив» — ЦСКА, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Локомотив» оправдать статус фаворита?

Четвёртый год подряд пути «Локомотива» и ЦСКА пересекаются в плей-офф КХЛ, и впервые за это время ярославская команда считается фаворитом противостояния. Обладатель двух последних Кубков Гагарина провалил регулярный чемпионат, так и не сумев за полугодичный марафон даже близко подобраться к стандартам своей игры. Но, как любят говорить все тренеры и игроки: плей-офф — это другое. Сможет ли ЦСКА в самый важный момент сезона прибавить по щелчку пальцев или «Локомотив» с первой игры серии начнёт оправдывать свой фаворитский статус?

Материалы по теме
«Что-то должно случиться». Фёдоров рассказал, на что он надеется в серии с «Локомотивом»

🏒 19:30: «Спартак» — «Северсталь», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» и «Северсталь» продолжат дарить людям праздник?

Противостояние «Спартака» и «Северстали» должно стать украшением плей-офф с точки зрения результативности. Обе команды ищут счастья у чужих ворот, особо не заморачиваясь оборонительными построениями. В регулярке команды четыре раза встречались друг с другом, выдав матчи со средней результативностью в восемь заброшенных шайб. Перенесут ли команды регулярное залихватство на старт серии плей-офф?

«Главный тренер «Северстали» — о плей-офф: у нас полные рукава козырей»:
Козырев – о плей-офф: у «Северстали» полные рукава козырей

🏒 19:30: «Ак Барс» — «Автомобилист», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сумеет ли «Автомобилист» удивить скептиков?

«Ак Барс» много и заслуженно критиковали за выступление в регулярном чемпионате, но и «Автомобилист» прошёл первую часть сезона ни шатко ни валко. Обе команды включались эпизодически, играя совсем не так, как были должны, обладая такими финансовыми возможностями. В плей-офф на первый план выходит кубковая составляющая, в которой «Ак Барс» даст фору кому угодно. Команда Зинэтулы Билялетдинова не раз и не два выстреливала в самый нужный момент, когда на неё уже все были готовы махнуть рукой. Чего не скажешь об «Автомобилисте», о провальных выступлениях которого в плей-офф уже можно складывать легенды. Сумеет ли уралський клуб удивить скептиков?

Как работает система перекрёстного плей-офф:
Сетка перекрёстного плей-офф КХЛ. Кто на кого выходит во втором раунде и дальше?
Сетка перекрёстного плей-офф КХЛ. Кто на кого выходит во втором раунде и дальше?

⚽️ 20:00: «Аль-Наср» — «Аль-Хазм», Про-Лига, 22-й тур

Саудовская Аравия - Про-Лига . 22-й тур
29 февраля 2024, четверг. 20:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Хазм
Ар-Расс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: приблизится ли «Аль-Наср» к лидеру?

«Аль-Наср» на семь очков отстаёт от лидирующего «Аль-Хиляля» в таблице чемпионата Саудовской Аравии. Криштиану Роналду второй сезон подряд останется без золота? Шансы всё ещё остаются, но нужно вообще не терять очки. Впереди у «Аль-Насра» встреча с аутсайдером – «Аль-Хазмом». В первом круге команда Роналду разнесла соперника со счётом 5:1. Что же случится на этот раз?

Роналду показал странные жесты в последней встрече:
Роналду снова психанул из-за кричалок про Месси. Оправдания его клуба выглядят нелепо
Видео
Роналду снова психанул из-за кричалок про Месси. Оправдания его клуба выглядят нелепо

⚽️ 23:30: «Атлетик» — «Атлетико», Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Испании . 1/2 финала. 2-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Атлетико» останется без финала Кубка?

Мадридский «Атлетико» продолжает борьбу за Кубок Испании и Лигу чемпионов. Однако в обоих турнирах у команды Диего Симеоне не лучшая ситуация. В первой встрече 1/8 финала ЛЧ с «Интером» мадридцы уступили со счётом 0:1. Аналогичная ситуация – с «Атлетиком» из Бильбао. В первом полуфинале Кубка «Атлетико» уступил дома с минимальным счётом. Теперь мадридцам нужно побеждать в гостях с разницей в два мяча либо довести дело до серии пенальти.

Угадаете, сколько процентов вероятность на победу «Атлетико» в Примере?
Аналитики обновили прогноз на победителя Ла Лиги. Есть ли у «Жироны» шансы?
Истории
Аналитики обновили прогноз на победителя Ла Лиги. Есть ли у «Жироны» шансы?

⚽️ 23:45: «Спортинг» — «Бенфика», Кубок Португалии, 1/2 финала, первый матч

Кубок Португалии . 1/2 финала. 1-й матч
29 февраля 2024, четверг. 23:45 МСК
Спортинг
Лиссабон
Не начался
Бенфика
Лиссабон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: топ-вывеска в полуфинале Кубка Португалии

«Спортинг» и «Бенфика» — два португальских гранда. Конечно, команды всегда борются за трофеи. Сетка свела их в полуфинале Кубка Португалии. Первая встреча состоится на поле «Спортинга». В текущем сезоне команды встречались один раз в рамках чемпионата. Тогда домашнюю победу одержала «Бенфика». Как сложится ситуация в текущем случае? Отметим, что полуфинал состоит из двух матчей, но обеим командам важно стартовать с победы.

Как же круто «Бенфика» работает на трансферном рынке:
«Челси» — худший по трансферному балансу в последние пять сезонов, «Бенфика» — лучшая
Роналду объяснил скандальный жест, «Ред Булл» оправдал Хорнера. Главное к вечеру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android