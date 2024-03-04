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4 марта: главные новости спорта, результаты НХЛ, результаты НБА, результаты тенниса

Домашний арест Промеса в ОАЭ, Капризов в одиночку обыграл «Сан-Хосе». Главное к утру
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Вингер московского «Спартака» Квинси Промес, по сообщениям СМИ, находится под домашним арестом в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину, российский форвард Кирилл Капризов стал автором хет-трика и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе», гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Ювентус» в матче Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ — NRC.nl.
  2. Хет-трик Кирилла Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе».
  3. Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Ювентус» в 27-м туре Серии А.
  4. Голевая передача Овечкина не помогла «Вашингтону» избежать поражения от «Аризоны».
  5. Кэйти Бултер выиграла турнир WTA-500 в Сан-Диего, победив в финале Марту Костюк.
  6. Мбаппе подозревает «ПСЖ» в сливе информации о его уходе из клуба — L'Équipe.
  7. Капризов повторил рекорд всех времён в истории «Уайлд».
  8. Евгения Кузнецова никто не забрал с драфта отказов НХЛ. Он отправится в фарм-клуб, в АХЛ.
  9. «Барселона» упустила шанс подняться на второе место Ла Лиги, сыграв вничью с «Атлетиком».
  10. Гол Малкина не спас «Питтсбург» от разгрома в Эдмонтоне. У Макдэвида два очка.
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