Домашний арест Промеса в ОАЭ, Капризов в одиночку обыграл «Сан-Хосе». Главное к утру

Вингер московского «Спартака» Квинси Промес, по сообщениям СМИ, находится под домашним арестом в ОАЭ и может быть экстрадирован на родину, российский форвард Кирилл Капризов стал автором хет-трика и помог «Миннесоте» одолеть «Сан-Хосе», гол Хвичи Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Ювентус» в матче Серии А. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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