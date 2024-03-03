12 топ-матчей понедельника: Капризов с Малкиным в НХЛ, Кубок Гагарина, НБА и футбол

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 4 марта в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: прервёт ли «Миннесота» серию поражений?

Трёхматчевая серия поражений откинула «дикарей» максимально далеко от черты плей-офф. Теперь команда Джона Хайнса отстаёт от восьмого места в Западной конференции на восемь очков, что кажется пропастью за 20-21 встречу до конца регулярного чемпионата. Матч с одним из главных аутсайдеров НХЛ «Сан-Хосе» является едва ли не последней возможностью для Кирилла Капризова и Ко броситься в погоню за давно покинувшим перрон кубковым поездом.

🏀 3:00: «Кливленд Кавальерс» — «Нью-Йорк Никс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит в матче топ-клубов Восточной конференции?

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации продолжает радовать шикарными вывесками. В одном из матчей игрового дня сыграют «Кливленд Кавальерс» и «Нью-Йорк Никс». Обе команды плодотворно провели январский и февральский отрезки. Команда с Донованом Митчеллом во главе занимает второе место на Востоке, а подопечные Тома Тибодо – четвёртое. В нынешнем сезоне клубы дважды встречались между собой, и каждому удалось забрать по победе. Кто теперь окажется сильнее?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 04 марта 2024, понедельник. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сумеет ли обескровленный «Питтсбург» продолжить борьбу за плей-офф?

В схожем турнирном положении, что и «Миннесота» на Западе НХЛ, в Восточной конференции сейчас пребывает «Питтсбург». Команда Майка Салливана отстаёт от зоны плей-офф уже на девять очков! Положительным моментом для «Пингвинз» являются четыре матча в запасе относительно «Филадельфии», но эти встречи ещё нужно выиграть. А как это сделать, когда играешь с большими потерями в составе? «Питтсбург» сейчас обходится без двух ключевых форвардов топ-6 — Брайана Раста и Джейка Гюнцеля. Без них атака «Пингвинз» хромает на обе ноги, а в следующем матче нужно обыгрывать «Эдмонтон».

Ряд клубов НХЛ проявляет активный интерес к Гюнцелю: Генменеджер НХЛ назвал абсурдной запрашиваемую «Питтсбургом» цену на Джейка Гюнцеля

🏀 5:30: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит — Дюрант или молодые звёзды НБА?

Оба клуба в последних матчах регулярного чемпионата проиграли явным аутсайдерам. «Финикс Санз» уступил «Хьюстон Рокетс», а «Оклахома Сити Тандер» оказалась слабее «Сан-Антонио Спёрс». Клуб во главе с Кевином Дюрантом и Девином Букером не лучшим образом выступает после паузы на Матч всех звёзд НБА. Аризонская команда проиграла три матча, при этом добившись лишь двух побед. В свою очередь, «Оклахома» до поражения от «шпор» шла на серии из шести побед. Сумеет ли молодой состав «молний» выиграть на выезде?

🏒 17:00: «Трактор» — «Салават Юлаев», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продолжатся ли кулачные разборки в Челябинске?

Старт плей-офф КХЛ получился максимально богатым на кулачные противостояния. Тон разборкам на льду задала последняя минута первого матча в Омске, но события из второй игры в Уфе полностью затмили серию «Авангарда» и «Лады». В третьем периоде второго матча между «Салаватом» и «Трактором» состоялся настоящий мордобой, аналогов которому в КХЛ не было давно. Что подарит первое сражение этих команд в Челябинске?

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Ак Барс», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: заведётся ли наконец «Ак Барс»?

Звёздный «Ак Барс» с треском провалил старт серии с «Автомобилистом», потерпев два поражения подряд, при этом сумев забросить в ворота уральцев всего одну шайбу за 120 минут на домашнем льду. «Ак Барс» оказался в сложнейшей ситуации, фактически лишив себя права на ошибку. Уже в Екатеринбурге серия может быть закончена. Это произойдёт в том случае, если «Автомобилист» сможет забрать обе домашние игры. Сумеет ли «Ак Барс» завестись?

⚽️ 19:00: «Химки» — «Тюмень», Первая лига, 21-й тур

Интрига: шанс для обоих клубов возглавить таблицу Первой лиги

«Тюмень» — одна из главных сенсаций сезона Первой лиги. Команда борется за повышение в РПЛ, обладая не самым большим бюджетом. И если бы тюменцы не проиграли два матча до зимней паузы, то вовсе шли бы первыми в таблице. «Химки» же ещё перед сезоном считались фаворитом на повышение. Сейчас команда идёт в топ-2. В очном матче разыгрываются не просто три важнейших очка. Один из клубов может выйти в лидеры Первой лиги, так как махачкалинское «Динамо» проиграло свою встречу.

🏒 19:30: «Северсталь» — «Спартак», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто вырвется вперёд в серии первого раунда?

В Москве «Спартак» и «Северсталь» обменялись минимальными победами, в результате чего в Череповец соперники переехали при счёте в серии 1-1. Кто вырвется вперёд по итогам первого домашнего матча для «Северстали» в этом плей-офф и сыграет ли за гостей Илья Ковальчук, чьё возвращение в состав москвичей не принесло красно-белым положительного эффекта в субботу?

Как настрой у красно-белых? Главный тренер «Спартака» назвал причины поражения во втором матче серии с «Северсталью»

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Динамо» Минск, плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли московское «Динамо» установить новый клубный рекорд в КХЛ?

В субботу московское «Динамо» повторило клубный рекорд, второй раз в истории клуба выиграв 10-й матч подряд в сезоне КХЛ. Но во всём плей-офф и локальной серии с минским «Динамо» лучший клуб регулярного чемпионата сделал всего лишь первый шаг на пути к успеху. Сможет ли команда Дмитрия Квартальнова подобрать ключи к сложному оппоненту и получится ли у белорусского клуба помешать москвичам установить их новый клубный рекорд в КХЛ?

🏒 19:30: ЦСКА — «Локомотив», плей-офф КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто завладеет преимуществом в серии?

В Ярославле ЦСКА и «Локомотив» обменялись разными по содержанию победами. Сначала крупно выиграли москвичи (4:0), после чего ярославцы смогли добыть волевую победу во втором матче (2:1). Долгое время команда Игоря Никитина не могла взломать оборону чемпиона КХЛ, но в итоге железнодорожники нашли путь к важной победе. Кто сумеет в понедельник сделать второй шаг на пути ко второму раунду плей-офф?

Что сказал Сергей Фёдоров о причинах поражении ЦСКА во втором матче серии? Видео «Понимали, что «Локомотиву» победа нужна, как воздух». Фёдоров – о драках в матче ЦСКА

⚽️ 22:45: «Интер» — «Дженоа», Серия А, 27-й тур

Интрига: «Интер» сделает ещё один шаг к уверенному чемпионству?

«Интер» несётся к чемпионству. Команда Симоне Индзаги на 12 очков опережает «Ювентус» за 12 туров до финиша. Солидный разрыв. Каждая победа сильно приближает «Интер» к золоту. Впереди – домашняя встреча с «Дженоа». Генуэзцы идут в середине таблицы, но «покусать» могут любого. Например, в первом круге «Дженоа» отобрал очки у «Интера». Команды сыграли вничью – 1:1. Ждём мини-сенсации и сейчас?

⚽️ 23:00: «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 27-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» не отстанет от конкурентов за золото?

«Арсенал» второй сезон подряд находится в гонке за титул АПЛ. Сейчас команда Микеля Артеты на пять очков отстаёт от лидирующего «Ливерпуля». Но приблизиться «Арсенал» может по итогам матча с «Шеффилдом». В первом круге лондонцы разнесли соперника дома – 5:0. С учётом текущей формы команды Артеты, есть большой шанс, что ситуация повторится. Да и нельзя «Арсеналу» оступаться. Иначе «Ливерпуль» и «Сити» быстро убегут вперёд.