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6 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«Бавария» разгромила «Лацио», Тарасенко может перейти во «Флориду». Главное к утру
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«Бавария» обыграла «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд турнира, российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко может перейти во «Флориду Пантерз», нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  2. Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде».
  3. Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ.
  4. Эрика Андреева пробилась через квалификацию турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
  5. Гол и результативный пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус».
  6. «ПСЖ» благодаря дублю Мбаппе обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  7. Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по «сухим» матчам в Лиге чемпионов.
  8. Главный тренер «ПСЖ» Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.
  9. Гарри Кейн стал первым британцем, забившим более 50 голов в турнирах УЕФА.
  10. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  11. «Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити».
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Все результаты игрового дня НХЛ 6 марта
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12 топ-событий среды: «Аталанта» Миранчука, «Реал» и «Сити» в футболе, а ещё НХЛ, НБА, КХЛ
12 топ-событий среды: «Аталанта» Миранчука, «Реал» и «Сити» в футболе, а ещё НХЛ, НБА, КХЛ
Все результаты игрового дня НБА 6 марта
Все результаты игрового дня НБА 6 марта
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