«Бавария» разгромила «Лацио», Тарасенко может перейти во «Флориду». Главное к утру
«Бавария» обыграла «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд турнира, российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко может перейти во «Флориду Пантерз», нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Бавария» разгромила «Лацио» и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Владимир Тарасенко может продолжить карьеру во «Флориде».
- Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ.
- Эрика Андреева пробилась через квалификацию турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.
- Гол и результативный пас Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус».
- «ПСЖ» благодаря дублю Мбаппе обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.
- Мануэль Нойер повторил рекорд Икера Касильяса по «сухим» матчам в Лиге чемпионов.
- Главный тренер «ПСЖ» Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба.
- Гарри Кейн стал первым британцем, забившим более 50 голов в турнирах УЕФА.
- Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 5 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
- «Реал» ведёт переговоры по трансферу Фодена из «Манчестер Сити».
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