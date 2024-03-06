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«Бавария» разгромила «Лацио», Тарасенко может перейти во «Флориду». Главное к утру

«Бавария» обыграла «Лацио» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:0 и вышла в следующий раунд турнира, российский нападающий «Оттавы Сенаторз» Владимир Тарасенко может перейти во «Флориду Пантерз», нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подобрался вплотную к топ-50 снайперов в истории НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 6 марта Все результаты игрового дня НХЛ 6 марта