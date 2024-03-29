Новые данные по ситуации Промеса, Федотов перешёл в «Филадельфию». Главное к вечеру
Нидерландское СМИ опубликовало подробности жизни Квинси Промеса в тюрьме, Иван Федотов стал игроком «Филадельфии», а АПЛ ввела новые правила по болбоям. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 марта.
Футбол
- Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества — De Telegraaf
- АПЛ запретила болбоям подавать мячи футболистам во время игр — The Telegraph
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