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Новые данные по ситуации Промеса, Федотов перешёл в «Филадельфию». Главное к вечеру

Нидерландское СМИ опубликовало подробности жизни Квинси Промеса в тюрьме, Иван Федотов стал игроком «Филадельфии», а АПЛ ввела новые правила по болбоям. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 29 марта.

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