За чем следить 26 января: футбол, хоккей, баскетбол, лыжи и, конечно, полуфиналы Australian Open.

13 топ-событий четверга: Медведев и Джокович в 1/2 АО, битвы в КХЛ и мощь в Кубке Англии

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Аризона Койотс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 26 января 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Аризона Койотс Глендейл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли Никита Кучеров на первое место в гонке бомбардиров НХЛ?

Никита Кучеров и Натан Маккиннон сейчас соревнуются в какой-то отдельной лиге — форварды с большим отрывом лидируют в гонке бомбардиров НХЛ, однако после последнего матча канадец опережает россиянина на два очка. Если Никита совершит хоть одно результативное действие в игре с «койотами», то есть вероятность, что за ним последует и другое — в пяти из шести последних матчей с очками Кучеров набирал не менее двух баллов.

🏀 3:30: «Майами Хит» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 26 января 2024, пятница. 03:30 МСК Майами Хит Майами Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Майами» затянувшуюся серию поражений в матче с лидером Востока?

Клуб из Флориды «Майами Хит» проиграл четыре кряду матча регулярного чемпионата НБА. Команда под руководством Эрика Споэльстры примет в следующей встрече лидера восточной конференции «Бостон Селтикс». «Кельты», в свою очередь, великолепно ощущают себя в сезоне-2023/2024. При этом едут в гости к сопернику в полной боевой готовности, так как все лидеры коллектива примут участие в матче. Смогут ли Батлер и компания выиграть у одного из главных фаворитов на чемпионство в этом сезоне?

🏒🏀 3:30: «Нью-Йорк Никс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: обыграют ли «Никс» действующего чемпиона НБА?

Январский отрезок в регулярном чемпионате НБА «Нью-Йорк Никс» проводит выше всяких похвал. Команда под руководством Тома Тибодо проиграла лишь два матча из 12 сыгранных, при этом показывая отличный уровень игры. В гости к клубу из Нью-Йорка пожалует действующий чемпион лиги в лице «Денвер Наггетс». Коллектив из Колорадо одержал победы в трёх выездных играх кряду и надеется на успех в матче с «Нью-Йорком». Сумеют ли «горняки» огорчить хозяев паркета на «Мэдисон Сквер Гарден»?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Нэшвилл Предаторз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 26 января 2024, пятница. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержат ли «дикари» четвёртую победу подряд?

После того как Джон Хайнс возглавил «Миннесоту», она немного воспряла духом, затем ушла в пике и сейчас вновь потихоньку набирает обороты. На счету «Уайлд» четыре победы в пяти последних матчах, а их следующим соперником станет «Нэшвилл», который проиграл две встречи подряд. Обыграть «хищников» «дикарям» важно и с точки зрения турнирной таблицы — в случае победы «Миннесота» подберётся к восьмому месту, которое занимают как раз «Предаторз», на расстояние всего двух очков.

Шансы «Миннесоты» на Кубок Стэнли в ближайшие годы оценивают не очень высоко: The Athletic оценил шансы команд НХЛ выиграть КС к 2028 году, «Вашингтон» — предпоследний

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 26 января 2024, пятница. 05:00 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: фантастическая серия «Эдмонтона» продолжится?

«Нефтяники» в последнее время делают что-то невероятное — команда Коннора Макдэвида выиграла уже 14 матчей подряд! Остановить канадцев за это время не смог абсолютно никто, в том числе и «ястребы», проигравшие на своей площадке со счётом 2:1. «Эдмонтон» имеет отличные шансы одержать 15-ю победу подряд, ведь нынешний «Чикаго» не похож на команду, которая может сломать эту машину из Альберты.

🎾 6:30*: Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: прервёт ли Синнер 33-матчевую победную серию Джоковича на АО?

Знаменитый серб Новак Джокович не проигрывает на Australian Open с 2018 года. С тех пор он четыре раза завоевал титул и победил в 33 матчах подряд. В полуфинале розыгрыша-2024 Новаку достался в соперники Янник Синнер. Теннисисты ранее играли шесть раз, и счёт пока 4-2 в пользу Новака. Он победил в Монте-Карло-2021, на Уимблдоне-2022, 2023 и в финале Итогового чемпионата ATP. За Янником остались два поединка в концовке прошлого сезона — на групповом этапе Итогового чемпионата ATP и в полуфинале Кубка Дэвиса. Победитель нового матча сразится в воскресенье в финале с кем-то из пары Даниил Медведев — Александр Зверев.

🎾 11:30*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 6), Australian Open, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Медведев в финал АО-2024?

Даниил Медведев в восьмой раз за карьеру пробился в полуфинал ТБШ, но, чтобы сделать ещё один шаг к заветному трофею, ему необходимо теперь справиться с Александром Зверевым. Теннисисты только в официальных матчах встречались 18 раз, и счёт — 11-7 в пользу Медведева. Причём шесть из этих встреч состоялись в 2023-м, и тогда как раз Даниил оформил решающее преимущество — 5-1. Победитель нового матча сыграет в финале с кем-то из пары Джокович — Синнер.

🏒 16:30: «Авангард» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» впервые за семь матчей обыграть «Ак Барс»?

В последний раз подопечные Михаила Кравца обыгрывали казанцев в прошлогоднем плей-офф, сравняв счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина. С тех пор команды встречались ещё шесть раз (три — в той же серии), и в каждом случае победу одерживали представители республики Татарстан. К очередной игре «ястребы» подходят в статусе фаворита, но оживший в последних матчах «Ак Барс» вновь имеет шансы увезти два очка из Омска.

🎿 17:30: Лыжи — Кубок мира, девятый этап, смешанная эстафета

Интрига: сможет ли Норвегия взять реванш у Швеции?

В швейцарском Гомсе смешанной эстафетой 4 по 5 км стартует очередной этап Кубка мира. Это новый вид лыжной программы, опробованный в прошлом сезоне. Тогда в Бейтостолене и Фалуне прошли две смешанных эстафеты, первую из которых выиграли норвежцы, вторую — шведы. И сейчас эти команды — фавориты. Норвежцы очень хотят взять реванш и за поражение в последней смешанной эстафете, и за унижение, которое они испытали в женской эстафете на этапе в Оберхофе.

Почему тренер сборной России назвал эстафету в Оберхофе позорной: «Это позор». Сорин раскритиковал участников мужской эстафеты на этапе КМ в Оберхофе

🏒 19:30: «Нефтехимик» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 января 2024, пятница. 19:30 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли нижнекамцы упрочить положение в зоне плей-офф?

«Нефтехимик» получил подарок судьбы в виде снятия очков с «Сибири», благодаря чему поднялся в кубковую восьмёрку. Но удержаться там — задача не из лёгких: хоть нижнекамцы и выиграли матчи с московским «Динамо» и «Адмиралом», поражение в матче с «Торпедо» вновь подпортило их положение. Теперь по потерянным очкам подопечные Олега Леонтьева уступают «Амуру», и для сохранения прописки в зоне плей-офф «Нефтехимик» должен в первую очередь рассчитывать на собственные силы.

Бывший игрок «Нефтехимика» высказался об уходе из клуба: «Мог бы долго говорить об этом». Камара — о причинах ухода из «Нефтехимика»

🏒 19:30: СКА — ЦСКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: смогут ли москвичи впервые в сезоне обыграть СКА?

В этой регулярке армейское дерби ещё ни разу не заканчивалось в пользу действующих обладателей Кубка Гагарина — подопечные Сергея Фёдорова проиграли все четыре встречи, в последний раз и вовсе не сумев распечатать ворота Никиты Серебрякова. В начале февраля команды встретятся в последний шестой раз в сезоне, но почему бы ЦСКА не попробовать чуть подправить баланс встреч уже в Петербурге?

В прошлом матче СКА покорилось историческое достижение: СКА стал первым клубом КХЛ, одержавшим 400 домашних побед в лиге

⚽️ 22:45: «Челси» — «Астон Вилла», Кубок Англии, 1/16 финала

Интрига: кто из клубов АПЛ станет на шаг ближе к победе в Кубке?

На этой неделе «Челси» разнёс «Мидлсбро» (6:1) и вышел в финал Кубка английской лиги. Лондонская команда занимает всего лишь девятое место в АПЛ и не принимает участия в еврокубках. Внутренние турниры (Кубок Англии и Кубок лиги) — возможность не только взять трофеи, но и получить место на международной арене. Правда, соперник очень серьёзный. «Астон Вилла» прекрасно играет в чемпионате (четвёртое место) и претендует на путёвку в Лигу чемпионов. Нужно ли в такой ситуации убиваться в Кубке Англии, учитывая, что весной команду Унаи Эмери ещё ждут матчи плей-офф Лиги конференций? На предыдущей стадии «Вилла» прошла «Мидлсбро» (1:0), но с «Челси» наверняка будет сложнее.

⚽️ 23:00: «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити», Кубок Англии, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Сити» неудачную серию в гостевых матчах с «Тоттенхэмом»?

Потрясающая афиша для 1/16 финала Кубка Англии. Нас ждёт матч с участием клубов, которые входят в пятёрку лучших в АПЛ («Сити» — второй, «Тоттенхэм» — пятый). 1:0, 1:0, 2:0, 2:0, 1:0 — результаты последних пяти матчей с участием соперников в Лондоне. То есть мало того, что «Сити» постоянно проигрывает, так ещё и не забивает. С другой стороны, команда Гвардиолы выдала серию из шести побед во всех турнирах и серию без поражений из девяти встреч. А «Тоттенхэм» проиграл всего один раз в последних семи матчах. Ничья вряд ли кого-то устроит, ведь в таком случае состоится переигровка, а это ещё один матч в и без того плотном календаре.