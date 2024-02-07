За чем следить 8 февраля: хоккей, баскетбол, теннис и футбол.

12 топ-матчей четверга: Самсонова, Панарин — Кучеров, битвы в НХЛ и КХЛ, Головин в Кубке

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: кто окажется сильнее — Артемий Панарин или Никита Кучеров?

Два клуба, ведомые россиянами, находятся на различных полюсах таблицы. Если «Рейнджерс» продолжают погоню за лидирующим на Востоке «Бостоном», то «Тампа» ещё в борьбе за место в плей-офф. Кроме того, Никита Кучеров занимает первое место в гонке бомбардиров, в то время как Артемий Панарин – шестое. И хоть разрыв в 18 очков, противостояние россиян окажется жарким. Тем более что ему будет вторить другая борьба – вратарей Игоря Шестёркина и Андрея Василевского.

🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Остон Мэттьюс свою голевую погоню за рекордом Александра Овечкина?

Мэттьюс наколотил 40 шайб в 47 матчах – сейчас он идёт в темпе на 70+ голов. Тем самым американец приближается к рекорду XXI века, установленному Овечкиным. Александр забил 65 голов за сезон. Ну и к одному из величайших достижений – 76 шайб, заброшенных ещё Александром Могильным и Теэму Селянне 31 год назад. Это был последний раз, когда кто-либо доходил до отметки в 70+ голов. Приблизится ли Мэттьюс к этой отметке ещё сильнее?

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🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 08 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: закроют ли «воины» сезонную серию с «Сиксерс» в свою пользу?

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022 «Голден Стэйт Уорриорз» в нынешнем регулярном чемпионате находится вне зоны плей-офф – 11-е место в Западной конференции. Клуб на протяжении первой части сезона испытывал проблемы с травмами, дисквалификацией Дрэймонда Грина, а затем в тренерском штабе Стива Керра умер один из помощников. В общем, клубу было сложно сосредоточиться на игре, но теперь «воины» неплохо показывают себя и недавно уже победили «Филадельфию Сиксерс», которая потеряла главную звезду Джоэла Эмбиида, выбывшего из-за травмы. Сумеют ли хозяева во второй раз победить «76-х»?

🏒 5:30: «Чикаго Блэкхоукс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 февраля 2024, четверг. 05:30 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: приблизится ли «Миннесота» к зоне плей-офф?

Дела команды Кирилла Капризова со старта сезона не задались. «Миннесота» долго находилась в кризисе и только сейчас постепенно выходит из него. До зоны плей-офф целых семь очков, но даже это вполне отыгрываемый разрыв. Тем более когда в соперниках – «Чикаго», плотно осевший на самом дне таблицы, на последнем месте во всей НХЛ. Смогут ли Капризов и остальная компания воспользоваться шансом приблизиться к заветной восьмёрке?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «парусники» удержатся на первом месте Западной конференции?

После поражений «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесоты Тимбервулвз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» вышел на первое место Западной конференции. У подопечных Тайрона Лю победная серия из четырёх матчей, а вообще они проиграли лишь один матч из последних 10 сыгранных. «Нью-Орлеан Пеликанс», в свою очередь, в определённый момент забуксовал в сезоне-2023/2024, но понемногу налаживает взаимодействие и победил уже в трёх играх подряд. Сохранят ли «парусники» свою победную серию и удержатся ли на первом месте Запада?

🎾 11:00*: Анастасия Севастова (Латвия, SR) — Элина Аванесян (Россия, 6), Клуж-Напока, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Севастова первый турнир WTA после двухгодичной паузы?

Анастасия Севастова пытается вернуться в WTA-тур после двухлетнего отсутствия. В первом матче на турнире в Клуж-Напоке латвийская теннисистка уверенно разобралась с румынкой Андреа Миту. Дальше ей предстоит сразиться с 21-летней россиянкой Элиной Аванесян. Ранее девушки не пересекались на корте. Победительница дальше сыграет либо с Кларой Таусон, либо с Жаклин Кристиан.

🎾 13:30*: Ангелина Калинина (Украина) — Людмила Самсонова (Россия, 8), Абу-Даби, второй круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Самсонова со второй украинкой подряд?

После трёх поражений на старте сезона россиянка Людмила Самсонова наконец-то одержала первую победу на турнире в Абу-Даби — она разгромила украинку Лесю Цуренко — 6:0, 6:1. Теперь во втором круге ей играть с ещё одной представительницей Украины — Ангелиной Калининой. Девушки раньше друг с другом не играли. Будущая победительница сразится в пятницу в четвертьфинале с кем-то из пары Барбора Крейчикова — Сара Соррибес-Тормо.

🏒 16:30: «Авангард» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: преодолеет ли кризис «Спартак» в матче с разбушевавшимся «Авангардом»?

«Спартак» в последних пяти матчах одержал четыре победы и приблизился к выходу из кризиса. Однако в этот раз красно-белым придётся столкнуться с мощнейшим «Авангардом». Омичи растоптали СКА в предыдущем матче – 9:5, они явно на ходу. Эта встреча точно подарит нам массу ярких эмоций.

⚽️ 17:00: «Зенит» — «Шанхай Шэньхуа», Кубок равноправия

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок равноправия Кубок равноправия 08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Зенит Санкт-Петербург, Россия Не начался Шанхай Шэньхуа Шанхай, Китай Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: столкновение Слуцкого и Семака

«Зенит» стартовал на Кубке равноправия с уверенной победы над катарским «Аль-Духаилем» – 2:0. А «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий, успел оказаться сильнее уже в двух встречах. Китайцы обыграли «Аль-Духаиль» (1:0) и бразильский «Сантос» (4:1). Впереди – очная встреча команд, которая во многом решит судьбу трофея. Вывеска «Слуцкий против «Семака» — классный повод посмотреть матч. Непривычно видеть российского тренера во главе китайского клуба.

🏒 18:00: «Лада» — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Амур» вернуться в зону плей-офф?

Кризис «Сибири» и скандал вокруг клуба позволили «Амуру» включиться в борьбу за восьмую строчку на Востоке. Хабаровчане всего на одно очко отстают от «Нефтехимика» и на три опережают новосибирцев. «Сибири» могут вернуть четыре балла, так что «Амуру» сейчас каждое очко — на вес золота. В соперниках — дерзкая «Лада». Кто кого?

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Трактор» реванш за поражение со счётом 1:4?

Команды идут вровень, у каждой по 72 очка. При этом у «Ак Барса» есть матч в запасе. А предыдущее противостояние завершилось уверенной победой казанцев. Получится ли у «Трактора» взять реванш и улучшить свои позиции? Или же «Ак Барс» окончательно уйдёт в отрыв?

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⚽️ 22:45: «Руан» — «Монако», Кубок Франции, 1/8 финала

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Интрига: команда Головина выберется в четвертьфинал Кубка Франции?

«Монако» уже вряд ли выиграет чемпионат Франции, а вот за Кубок побороться в состоянии. Команда Ади Хюттера в 1/8 финала встретится с клубом «Руан» из третьего дивизиона. Не самый сложный соперник для «Монако», но на своём поле скромный клуб в состоянии сотворить сенсацию. Не факт, что Головин выйдет в старте: вполне вероятно, что тренер даст ему отдохнуть. Но совершенно точно россиянин хочет выиграть свой первый трофей во Франции.