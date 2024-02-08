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«Рейнджерс» обыграли «Тампу», драма в полуфинале Кубка Африки. Главное к утру
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«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1, сборная Нигерии вышла в финал Кубка африканских наций, обыграв в серии пенальти сборную ЮАР, российский полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Передача Кучерова не помогла «Тампе» набрать очки в матче с «Рейнджерс».
  2. Сборная Нигерии в серии пенальти обыграла ЮАР и прошла в финал Кубка африканских наций.
  3. Алексей Миранчук признан игроком месяца в «Аталанте».
  4. Сергачёва унесли на носилках в первом же матче после возвращения в состав «Тампы».
  5. Юрген Клопп не согласится возглавить «Барселону» в следующем сезоне.
  6. Кучеров набрал 86-е очко в сезоне и вновь обошёл Маккиннона в гонке бомбардиров НХЛ.
  7. Определились все финалисты Кубка африканских наций.
  8. «Атлетико» проиграл «Атлетику» в домашнем матче полуфинала Кубка Испании.
  9. «Гавр» вылетел из Кубка Франции, проиграв «Страсбургу», Кузяев получил прямую красную.
  10. Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по сезонам с 10+ голами в регулярках НХЛ.
  11. Месси опубликовал пост, в котором объяснил своё отсутствие на поле в матче с Гонконгом.
  12. Программу этапа КМ по лыжам в Канаде поменяли из-за отсутствия системы хронометража.
  13. Дубль Дадонова не принёс «Далласу» победу в матче с «Торонто». У Самсонова 27 сейвов.
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