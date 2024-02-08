Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рейнджерс» обыграли «Тампу», драма в полуфинале Кубка Африки. Главное к утру

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1, сборная Нигерии вышла в финал Кубка африканских наций, обыграв в серии пенальти сборную ЮАР, российский полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим игроком «Аталанты». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

Все результаты игрового дня НХЛ 8 февраля Все результаты игрового дня НХЛ 8 февраля