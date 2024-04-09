Мэттьюс повторил уникальный рекорд Овечкина, скандал с участием Роналду. Главное к утру

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) и повторил исторический рекорд Александра Овечкина в XXI веке по количеству голов в одном регулярном чемпионате НХЛ, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар соперника в матче с «Аль-Хилялем» (1:2), а после этого замахнулся в сторону судьи, «Интер» обыграл «Удинезе» (2:1) и установил уникальный рекорд в чемпионате Италии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».