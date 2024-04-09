Мэттьюс повторил уникальный рекорд Овечкина, скандал с участием Роналду. Главное к утру
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс отметился голом в матче с «Питтсбург Пингвинз» (3:2) и повторил исторический рекорд Александра Овечкина в XXI веке по количеству голов в одном регулярном чемпионате НХЛ, нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил прямую красную карточку за удар соперника в матче с «Аль-Хилялем» (1:2), а после этого замахнулся в сторону судьи, «Интер» обыграл «Удинезе» (2:1) и установил уникальный рекорд в чемпионате Италии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Мэттьюс повторил исторический рекорд Овечкина XXI века.
- Криштиану Роналду был удалён в полуфинальном матче Суперкубка Саудовской Аравии.
- «Интер» установил уникальный рекорд в чемпионате Италии.
- 29 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Питтсбург», у Малкина — передача.
- Смолов продлил безголевую серию в РПЛ до 12 матчей. Это его худший результат с 2014 года.
- «Интер» вырвал победу в концовке матча Серии А с «Удинезе».
- Президент «Гавра» обвинил «ПСЖ» в неуважении.
- «Аль-Хиляль» продлил рекордную победную серию в истории футбола.
- «Ювентус» определился со следующим главным тренером.
- Сидни Кросби осталось набрать два очка, чтобы войти в топ-10 бомбардиров в истории НХЛ.
- Флорентино Перес обратился к игрокам «Реала», поставив сложную задачу на матч с «Ман Сити».
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