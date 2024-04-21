Яркая игра Кузнецова в плей-офф НХЛ, «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Главное к утру
Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов стал автором первой заброшенной шайбы плей-офф НХЛ сезона-2023/2024, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии, ЦСКА потерял двух игроков из-за удалений и проиграл «Ахмату» в 25-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Евгений Кузнецов стал автором первой шайбы в плей-офф НХЛ — 2024.
- «Манчестер Сити» вышел в финал Кубка Англии, обыграв «Челси».
- ЦСКА вдевятером проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ.
- Дубль Месси и гол Бускетса помогли «Интер Майами» обыграть «Нэшвилл» в матче МЛС.
- «Бавария» в гостях разгромила «Унион» со счётом 5:1 в матче Бундеслиги.
- Ян Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии на Турнире претендентов — 2024.
- Два очка Кузнецова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в стартовом матче плей-офф НХЛ.
- Эдгар Севикян стал чемпионом Венгрии в составе «Ференцвароша».
- «Бостон» крупно обыграл «Торонто» в первом матче Кубка Стэнли.
- «Денвер» победил «Лейкерс» в первой игре плей-офф с дабл-даблом Йокича и 27 очками Леброна.
- «Жирона» впервые в своей истории выступит в еврокубках в следующем сезоне.
- Райан Гарсия победил Девина Хейни решением судей.
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