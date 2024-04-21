Яркая игра Кузнецова в плей-офф НХЛ, «Манчестер Сити» обыграл «Челси». Главное к утру

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов стал автором первой заброшенной шайбы плей-офф НХЛ сезона-2023/2024, «Манчестер Сити» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка Англии, ЦСКА потерял двух игроков из-за удалений и проиграл «Ахмату» в 25-м туре РПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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