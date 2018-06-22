Если завтра Исландия одолеет Нигерию, Месси и Ко, скорее всего, останутся без плей-офф.

Лучше бы Аргентина не прошла отбор. Обзор дня ЧМ — 2018

Первая статья дня на «Чемпионате» была посвящена тем, кому праздник футбола не слишком-то в радость. По разным причинам. Да-да-да, есть и такие…

«Люблю футбол, но будь проклят этот чемпионат мира» Обратная сторона непрекращающегося праздника на Никольской.

Путешествуя по превратившейся в страну футбольную России, наши корреспонденты частенько встречаются со своими старыми знакомыми. Григорий Телингатер столкнулся с Кевином Кураньи, Дмитрий Егоров – с самим Массимо Каррерой. Об удивительных встречах – в нашем материале.

Какой чемпионат мира без селфи с Каррерой? Истории дня от журналистов «Чемпионата».

Российские болельщики всё еще продолжают по-доброму подшучивать над досрочно вышедшей в плей-офф своей командой. Ну чем Черчесов не Зидан? Если французу пририсовать усы – не отличишь!

«Когда покупаешь Неймара, Роналду и Месси на «Алиэкспрессе» Болельщики продолжают шутить про сборную, которая наконец-то пробилась в 1/8 финала ЧМ, про симуляцию Пепе и косяк Пике.

Навал, как тактический ход, применяется в футболе в самых крайних случаях. Когда ничего не получается в атаке. Так стал ли «навальный» футбол причиной исчезновения из эфира Первого канала Леонида Слуцкого и почему отстранили от работы Василия Уткина? Наш обозреватель Михаил Чесалин попытался получить конкретный ответ.

Это всё навальный футбол. Что случилось с Уткиным и Слуцким? Они не приводили на матчи моделей, не работали пьяными в прямом эфире, не восторгались задом несовершеннолетних. Так что произошло?

Прогнозируя матчи дня, бывший футболист сборной СССР и известный российский тренер Михаил Гершкович понадеялся, что Лео Месси сумеет принести Аргентине победу в игре с Хорватией.

«Аргентина разочаровала. Надежда только на Месси». Прогнозы на матчи ЧМ Дания — Австралия, Франция — Перу, Аргентина — Хорватия. Прогнозы на матчи ЧМ-2018.

Даже из короткой встречи с Массимо Каррерой Дмитрий Егоров сделал вполне неплохое интервью. В нём, разумеется, речь шла не только о чемпионате мира, но и о «Спартаке».

«Я в себе не сомневаюсь». Каррера вернулся Краткое интервью c тренером: о Черчесове, «Спартаке» и Роналду.

Настроение же у нашей сборной отменное! Об этом – в репортаже Павла Пучкова с тренировки команды.

Черчесову уже аплодируют на тренировке – он только улыбается Сборной России аплодируют и ждут новых побед.

Красную площадь снова частично перекрыли. Но причина на этот раз напрямую связана с чемпионатом мира – здесь начал функционировать Парк футбола.

Срочно приходите на Красную площадь! Там сейчас невероятно круто На время чемпионата мира — 2018 любой желающий сможет поиграть в футбол в самом сердце Москвы.

В первом матче дня разошлись миром Дания и Австралия. Обе команды сохранили шансы на попадание в плей-офф.

Эриксен стал третьим игроком на ЧМ, кто сделал это. Первые два — Дзюба и Головин Аккуратно! Очень много статистики.

А вот третий матч на турнире для сборной Перу превратится теперь в чистую формальность. После минимального поражения от Франции она потеряла даже теоретические шансы на выход из группы.

Франция в плей-офф, Перу вылетает. Мбаппе решает в Екатеринбурге Как жаль, что болельщики сборной Перу не задержатся в России!

Сенсация же грянула ближе к полуночи. Сборная Аргентины потерпела крупное поражение от Хорватии и близка к тому, чтобы досрочно покинуть чемпионат мира. Если в пятничном поединке этой же группы Исландия победит Нигерию, Месси, Дибала и Игуаин уже могут начинать паковать чемоданы: спасет их только чудо. Так что завтра вся Аргентина будет болеть за команду из Африки.

А был ли Месси?! Аргентина – в шаге от вылета с чемпионата мира Аргентинские болельщики не заслужили такого позора.

Здесь — о турнирных раскладах для Месси и Ко подробнее.

Расклады для сборной Аргентины: при каких результатах она выйдет из группы Месси может уехать домой уже 26 июня.

После матча Аргентина – Хорватия жизнь на нашем портале закипела с новой силой.



Грубейшая ошибка аргентинского вратаря заставила вспомнить о семи самых невероятных «ляпах» голкиперов на предыдущих мундиалях. Их совершал даже Оливер Кан.

7 самых чудовищных ошибок вратарей на чемпионатах мира Кто подводил свои команды так же сильно, как Кабальеро.

Кстати, подобные казусы для аргентинских вратарей – не редкость.

Кабальеро облажался. Но это обычная история для аргентинских вратарей А ещё аргентинским полевым игрокам было бы неплохо задавать вопросы себе.

На послематчевой пресс-конференции главному тренеру Аргентины Хорхе Сампаоли было явно не по себе.

«Месси мешают недостатки сборной». Сампаоли защищает лидера Аргентины После матча с Хорватией тренер аргентинцев взял вину на себя, но попутно снова защитил Лео Месси.

Отношение к своей команде аргентинских болельщиков доходчиво выразилось в заголовке следующего материала.

«Месси достоин Кубка мира, сборная Аргентины – нет» Что думают аргентинские болельщики о «ночном позоре» своей команды в Нижнем Новгороде.

Первый же аналитический материал о провальном матче сборной Аргентины написал наш рассудительный обозреватель Кирилл Хаит.