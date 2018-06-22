Лучше бы Аргентина не прошла отбор. Обзор дня ЧМ — 2018

Первая статья дня на «Чемпионате» была посвящена тем, кому праздник футбола не слишком-то в радость. По разным причинам. Да-да-да, есть и такие…
Путешествуя по превратившейся в страну футбольную России, наши корреспонденты частенько встречаются со своими старыми знакомыми. Григорий Телингатер столкнулся с Кевином Кураньи, Дмитрий Егоров – с самим Массимо Каррерой. Об удивительных встречах – в нашем материале.
Российские болельщики всё еще продолжают по-доброму подшучивать над досрочно вышедшей в плей-офф своей командой. Ну чем Черчесов не Зидан? Если французу пририсовать усы – не отличишь!
Навал, как тактический ход, применяется в футболе в самых крайних случаях. Когда ничего не получается в атаке. Так стал ли «навальный» футбол причиной исчезновения из эфира Первого канала Леонида Слуцкого и почему отстранили от работы Василия Уткина? Наш обозреватель Михаил Чесалин попытался получить конкретный ответ.
Прогнозируя матчи дня, бывший футболист сборной СССР и известный российский тренер Михаил Гершкович понадеялся, что Лео Месси сумеет принести Аргентине победу в игре с Хорватией.
Даже из короткой встречи с Массимо Каррерой Дмитрий Егоров сделал вполне неплохое интервью. В нём, разумеется, речь шла не только о чемпионате мира, но и о «Спартаке».
Настроение же у нашей сборной отменное! Об этом – в репортаже Павла Пучкова с тренировки команды.
Красную площадь снова частично перекрыли. Но причина на этот раз напрямую связана с чемпионатом мира – здесь начал функционировать Парк футбола.
В первом матче дня разошлись миром Дания и Австралия. Обе команды сохранили шансы на попадание в плей-офф.
А вот третий матч на турнире для сборной Перу превратится теперь в чистую формальность. После минимального поражения от Франции она потеряла даже теоретические шансы на выход из группы.
Сенсация же грянула ближе к полуночи. Сборная Аргентины потерпела крупное поражение от Хорватии и близка к тому, чтобы досрочно покинуть чемпионат мира. Если в пятничном поединке этой же группы Исландия победит Нигерию, Месси, Дибала и Игуаин уже могут начинать паковать чемоданы: спасет их только чудо. Так что завтра вся Аргентина будет болеть за команду из Африки.
Здесь — о турнирных раскладах для Месси и Ко подробнее.
После матча Аргентина – Хорватия жизнь на нашем портале закипела с новой силой.
Грубейшая ошибка аргентинского вратаря заставила вспомнить о семи самых невероятных «ляпах» голкиперов на предыдущих мундиалях. Их совершал даже Оливер Кан.
Кстати, подобные казусы для аргентинских вратарей – не редкость.
На послематчевой пресс-конференции главному тренеру Аргентины Хорхе Сампаоли было явно не по себе.
Отношение к своей команде аргентинских болельщиков доходчиво выразилось в заголовке следующего материала.
Первый же аналитический материал о провальном матче сборной Аргентины написал наш рассудительный обозреватель Кирилл Хаит.