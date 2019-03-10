Призрак Моуринью витает над «Сантьяго Бернабеу»

Бывший президент «Реала» утверждает, что португалец на днях подпишет контракт с «королевским клубом». Об этом и другом – в обзоре дня

Кальдерон: Моуринью может возглавить «Реал» уже на следующей неделе



Бывший президент «Реала» Рамон Кальдерон заявил, что португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить мадридский клуб уже на следующей неделе.



«Насколько знаю, Моуринью подпишет контракт до конца сезона и ещё на три года. Его зарплата составит около 20 млн в год.



Для Переса Моуринью будет отличным вариантом, который защитит его от недовольства фанатов, журналистов и игроков. Но Моуринью будет непросто. Думаю, следующие три месяца будут очень тяжёлыми», — цитирует Кальдерона BT Sport.



Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридцы выиграли Примеру в 2012 году.

Ранее сообщалось, что «Реал» может уволить главного тренера Сантьяго Солари. В нынешнем сезоне «Реал» не смог преодолеть первый раунд плей-офф Лиги чемпионов. Также мадридцы в полуфинале Кубка Испании проиграли «Барселоне».

«Ювентус» попробует заполучить Рамоса, если Моуринью возглавит «Реал»



Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб в случае назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.



Как сообщает AS со ссылкой на Calciomercato.it, 32-летний футболист негативно относится к идее возвращения португальского специалиста в «Королевский клуб». Рамос и Моуринью остались не в лучших отношениях после работы тренера в «Реале», и приход Жозе в сочетании с конфликтом с президентом «сливочных» Флорентино Пересом может заставить игрока покинуть клуб.



За ситуацией активно следит туринский «Ювентус». Бьянконери намерены попытаться заполучить Рамоса в случае возвращения Моуринью в «Реал». Туринский клуб также рассчитывает на содействие агента Жорже Мендеша, представляющего интересы нападающего Криштиану Роналду, также перебравшегося в Италию из-за недопонимания с руководством «сливочных» прошлым летом.

Голы Чалова и Нисимуры помогли ЦСКА разгромить «Рубин»



В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА принимал казанский «Рубин». Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал нападающий Такума Нисимура на 24-й минуте матча. В конце второго тайма форвард Фёдор Чалов увеличил преимущество ЦСКА. В компенсированное время мяч в ворота «Рубина» отправил полузащитник Яка Бийол.



«Армейцы» прервали беспроигрышную серию казанского клуба в чемпионата России, которая состояла из пяти матчей. Для московской команды эта победа стала первой в последних двух встречах.



ЦСКА, набрав 33 очка, занимает третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Рубин» (28) — шестое.

«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил Чалов довёл количество голов в РПЛ до двузначного.

«Монако» сыграл вничью с «Бордо» в Лиге 1, Головин провёл на поле 78 минут



В 28-м туре французской Лиги 1 «Монако» на своём поле встретился с «Бордо». Игра прошла на домашнем стадионе монегасков «Луи II» и завершилась со счётом 1:1.



В первом тайме командам не удалось открыть счёт. В начале второй половины встречи, на 48-й минуте, голом отличился нападающий хозяев Радамель Фалькао. На 65-й минуте в ворота «Монако» был назначен пенальти, который успешно реализовал форвард Джимми Бриан. До конца матча ни одной из команд так и не удалось вырвать победу. Российский полузащитник монегасков Александр Головин провёл на поле 78 минут, после чего был заменён.

Система VAR отняла победу у «Монако». Головин – один из лучших Внутри — видеоинтервью с нашим полузащитником, который был близок к голу в матче с «Бордо».

«Боруссия» Д победила «Штутгарт», но опустилась на второе место в Бундеслиге



В 25-м туре немецкой Бундеслиги «Боруссия» принимала «Штутгарт». Матч прошёл в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.



«Боруссия» вышла вперёд на 62-й минуте благодаря точному удару нападающего Марко Ройса с пенальти. Счёт на 71-й минуте сравнял защитник гостей Марк-Оливер Кемпф, однако «шмели» сумели вырвать победу. На 84-й минуте форвард Пако Алькасер вывел команду вперёд, а затем полузащитник Кристиан Пулишич установил итоговый счёт.



Несмотря на победу, «Боруссия» опустилась на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. На первой строчке — «Бавария», у которой после матча с «Вольфсбургом» (6:0) лучшая разница забитых и пропущенных мячей, чем у «шмелей». В активе обеих команд 57 очков.

«Барселона» одержала волевую победу в матче Примеры с «Райо Вальекано»



В 27-м туре испанской Примеры «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Матч прошёл на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился со счётом 3:1 в пользу сине-гранатовых.



Счёт во встрече открыли гости — на 24-й минуте отличился нападающий Рауль Де Томас. На 38-й минуте каталонцы восстановили равенство усилиями защитника Жерара Пике. На 51-й минуте «Барселона» заработала пенальти, который успешно реализовал форвард Лионель Месси. Под занавес матча, на 82-й минуте, окончательный результат зафиксировал нападающий хозяев Луис Суарес.



«Барселона» набрала 63 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя в лице «Атлетико» на семь очков. «Райо Вальекано» (23) занимает предпоследнее, 19-е, место.

Хет-трик Стерлинга принёс «Манчестер Сити» шестую победу подряд в Премьер-лиге



В матче 30-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Уотфорд». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



В составе «горожан» все голы забил полузащитник Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Автором единственного мяча «шершней» стал нападающий Жерар Деулофеу.



Победная серия «Манчестер Сити» в чемпионате Англии достигла шести матчей. Ранее команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (1:0), «Вест Хэм Юнайтед» (1:0), «Челси» (6:0), «Эвертон» (2:0) и «Арсенал» (3:1). Для «Уотфорда» это поражение стало вторым в последних трёх встречах.



«Манчестер Сити», набрав 74 очка, возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги, «Уотфорд» (43) занимает восьмое место.

Стерлинг забил три мяча за 13 минут. «Сити» несётся к титулу +4 очка с «Ливерпулем».

Два гола с пенальти помогли «Крыльям Советов» разгромить «Енисей» в матче РПЛ



В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» принимали красноярский «Енисей». Встреча состоялась на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 37-й минуте главный арбитр встречи Сергей Лапочкин назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон. На 60-й минуте второй гол самарской команды на свой счёт записал нападающий Максим Канунников. Через 2 минуты форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко реализовал второй 11-метровый удар в этой встрече. В концовке встречи четвёртый гол забил нападающий самарской команды Рамиль Шейдаев.



«Крылья Советов» набрали 21 очко и занимают 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красноярский «Енисей» (11) — на последнем, 16-м месте в таблице чемпионата России.