Зидан рассказал, почему решил вернуться в «Реал»

Главное событие марта. Девять месяцев «Реала» без Зидана, осечка «Краснодара» и состав сборной России на отборочные матчи — в обзоре дня.

«Оренбург» избежал поражения в матче с «Краснодаром»

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал «Оренбург». Встреча команд состоялась на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 2:2.

На 10-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Оренбурга», однако нападающий «Краснодара» Ари не сумел его реализовать. Счёт был открыт на 41-й минуте матча — автором гола стал полузащитник гостей Алексей Сутормин. На 63-й минуте Ари отправил в ворота «Оренбурга» ответный гол. Через 10 минут хозяева вышли вперёд в счёте — гол забил защитник Дмитрий Скопинцев. В концовке матча, на 89-й минуте, мяч в ворота соперника отправил защитник «Оренбурга» Адесойе Ойеволе.

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Зидан: сейчас не время говорить о возвращении Роналду в «Реал»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном возвращении в команду нападающего Криштиану Роналду, который прошлым летом перешёл в «Ювентус».



«Сейчас не время говорить о возвращении Криштиану. Роналду является историей „Реала“ и этого не изменить. Я пока не думал, кто может заменить Роналду. Сейчас я просто рад вернуться. Впереди у нас 11 матчей, а после мы будем готовиться к следующему сезону», — приводит слова Зидана Marca.

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Зидан: когда мне позвонил президент «Реала», я не мог сказать «нет»

Новый главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал своё возвращение в «Королевский клуб».



«Команда нуждалась в изменениях после того, как выиграла всё, поэтому я ушёл. Теперь я возвращаюсь, потому что меня позвал президент. Самое главное, что после девяти месяцев отсутствия мне хочется вернуться к работе.

Всё должно измениться в течение следующих нескольких лет, но сейчас дело не в этом. У нас осталось 11 матчей, и мы хотим хорошо закончить сезон.



За девять месяцев отсутствия я не давал никаких интервью, но могу сказать вам, что когда мне позвонил президент, я не мог сказать «нет».



Девять месяцев я заряжал свои батареи, занимаясь своими делами, а теперь снова готов к работе», — приводит слова Зидана Marca.

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«Ахмат» избежал поражения в матче с «Уралом», реализовав пенальти

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 38-й минуте мяч в собственные ворота отправил защитник «Ахмата» Милад Мохаммади. В начале второго тайма главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в ворота «Урала», который успешно реализовал нападающий грозненской команды Беким Балай. Таким образом, «Урал» прервал серию из трёх поражений в Российской Премьер-Лиге.

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Комиссия РПЛ допустила стадион «Арсенал» в Туле к проведению матчей турнира

Сегодня, 11 марта, комиссия Российской Премьер-Лиги приняла решение допустить стадион «Арсенал» в Туле к проведению матчей турнира, сообщается на официальном сайте РПЛ.



Напомним, ранее РПЛ запретила тульскому «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля. В связи с этим матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА был перенесён на стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу тульской команды.



Следующий домашний матч «Арсенал» проведёт с красноярским «Енисеем» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

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Экс-тренер Джикии: было бы логично отдать Георгию капитанскую повязку

Александр Антипов, тренер, работавший с защитником «Спартака» Георгием Джикией ещё в дубле «Локомоти

ва», считает, что футболист заслуживает быть капитаном красно-белых.



«Что касается его лидерских качеств, то он настоящий капитан для «Спартака». Партнёры ему доверяют, верят в него, болельщики в него верят. Я не умаляю достоинств Дениса Глушакова, но Джикия – заслуженный капитан. Стоит ли ему передать повязку на постоянной основе? Ну а почему нет? Решать, конечно, Кононову, но Глушаков-то сейчас не будет постоянно играть в основе, как я понимаю. Там большая конкуренция. А Джикия играет постоянно. Поэтому, если бы Джикии отдали повязку на постоянной основе, это было бы логичным решением», — сказал Антипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Назван состав сборной России на матчи отбора Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил список из 26 футболистов, которые будут вызваны для подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с Бельгией и Казахстаном. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунёв («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).



Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Витесс» Голландия), Фёдор Кудряшов («Истанбул Башакшехир» Турция), Андрей Семёнов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все — ЦСКА Москва).



Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все — «Локомотив» Москва), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Денис Черышев («Валенсия» Испания).



Нападающие: Артём Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Фёдор Смолов («Локомотив» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



Подготовку к матчам подопечные Черчесова начнут 17 марта в Новогорске.



Матч Бельгия — Россия состоится 21 марта. Встреча Казахстан — Россия пройдёт 24 марта.

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Марсело и Серхио Рамос поссорились на тренировке «Реала»

Во время субботней тренировки «Реала» произошёл мини-конфликт между защитниками Серхио Рамосом и Марсело, сообщает Marca. Они выступали за разные команды. По информации издания, капитану мадридцев не понравилось то, каким образом бразилец празднует победу своего коллектива, Рамос упрекнул его в этом. Марсело ответил, что всегда так празднует выигрыши.



Перепалка продолжалась несколько минут, после чего в неё вступили другие футболисты. Сообщается, что в итоге защитники пришли к примирению.