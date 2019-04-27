Отец Салы умер от сердечного приступа. Он пережил сына на 3 месяца

Грустные новости из Аргентины, перестановки в «Спартаке» и дисквалификация Неймара — в обзоре главных событий пятницы.

«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд Таун» и снова возглавил таблицу АПЛ

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Хаддерсфилд Таун». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.



Счёт открыл полузащитник Наби Кейта уже на 1-й минуте. В середине первого тайма преимущество «Ливерпуля» увеличил нападающий Садио Мане. Перед свистком на перерыв хавбек Мохамед Салах довёл счёт до разгромного. Во второй половине Мане и Салах забили ещё по одному голу.

«Ливерпуль», набрав 91 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. На втором месте находится «Манчестер Сити» (89), который ещё не провёл игру 36-го тура. «Хаддерсфилд» (14) занимает последнее, 20-е место.

Как «Ман Сити» может упустить титул в АПЛ: разбираем всех соперников Гвардиола должен выиграть все встречи, чтобы гарантировать чемпионство.

«Торпедо» представило концепцию нового стадиона

В Москве прошла презентация концепции реконструкции Центральной арены спорткомплекса «Торпедо» им. Э. А. Стрельцова, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Константинов.



В ходе презентации было объявлено, что обновлённая арена будет вмещать 15 076 зрителей, на территории появится 780 парковочных мест. Стадион будет соответствовать современным требованиям РФС и УЕФА. Старт реконструкции запланирован на второй квартал 2020 года.

По словам председателя совета директоров «Торпедо» Павла Поселёнова, открытие обновлённой арены состоится примерно через два с половиной года после начала строительства.



Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ. За шесть туров до конца нынешнего сезона московская команда занимает второе место в группе «Центр». Отставание от «Сокола», возглавляющего турнирную таблицу, составляет одно очко, при этом у «автозаводцев» есть одна игра в запасе.

Неймар дисквалифицирован на три матча еврокубков за слова о позорном судействе

Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит следующие три матча своей команды в еврокубках, сообщает официальный сайт УЕФА.



Наказание 27-летний бразилец понёс за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».



«Это позор! Четыре человека, ничего не понимающие в футболе, смотрят эпизод в замедленном движении у телевизора. Там не было пенальти! Кимпембе не мог положить свои руки на спину», — писал Неймар.



Напомним, в первом матче «ПСЖ» одержал победу на «Олд Траффорд» со счётом 2:0. В ответной игре «МЮ» выигрывал у парижан с результатом 2:1. На последних минутах встречи главный арбитр Дамир Скомина назначил в ворота хозяев пенальти, который был реализован нападающим манкунианского клуба Маркусом Рашфордом. В итоге в четвертьфинал турнира вышел «Манчестер Юнайтед». Позже Неймар в своём «инстаграме» раскритиковал решение словенского судьи.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

Источник: Погба отказался делать китайскую визу для участия в предсезонном туре

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твёрдо намерен покинуть клуб. Об этом сообщает El Chiringuito.



По информации источника, 26-летний хавбек отказался делать китайскую визу для участия в предсезонной подготовке своей команды. Француз уже обратился к руководству «красных дьяволов» с просьбой вступить в переговоры с мадридским «Реалом» по его трансферу.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Погба принял участие в 44 матчах, отметился 16 результативными ударами и 11 голевыми передачами. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества между сторонами ещё на 12 месяцев. Рыночная трансферная стоимость игрока равняется € 90 млн.

Погба хочет в «Реал». Но Поль не нужен в Мадриде Покупка звёздного француза станет ошибкой Переса и Зидана.

Совет директоров «Спартака» выразил поддержку Кононову

Совет директоров московского «Спартака» поддержал главного тренера Олега Кононова. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову. Именно под его руководством будет формироваться состав красно-белых на следующий сезон.

Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.



К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.



Впереди 100-летний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.



По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!» — говорится в заявлении «Спартака».

Сколько работали тренеры «Спартака» после поддержки от руководства. Разбор Диапазон сроков впечатляет.

«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов покинут свои посты по окончании сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.



«Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона», — говорится в заявлении красно-белых.



Напомним, что в матче 25-го тура чемпионата России «Спартак» на выезде проиграл тульскому «Арсеналу» со счётом 0:3.

Петров и Боширов «Спартака». Когда спросят с Измайлова и Родионова Ещё раз вернёмся к той самой пресс-конференции.

Отец Салы умер от сердечного приступа

Орасио Сала, отец погибшего аргентинского форварда Эмилиано Салы, умер от сердечного приступа в городе Прогресо. Об этом сообщил мэр Прогресо Хорхе Мюллер.



«Жена Орасио позвонила мне в пять часов утра, врачи были уже там. Когда я подъехал к их дому, он уже скончался», – сказал Мюллер в эфире радиостанции La Red​.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолёт и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале.

«Мёртвая душа» — почти по Гоголю. «Нант» требует деньги за погибшего футболиста Просто бизнес, ничего личного. Об этом и другом – в нашем обзоре новостей дня.

ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА предложил новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву.



Клуб предлагает футболисту зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. При этом данное предложение может быть увеличено в процессе переговоров. Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.



Напомним, что нынешний контракт игрока с московским клубом истекает ближайшим летом. В данный момент хавбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.



28-летний Дзагоев является воспитанником ЦСКА. Всего он провёл за «армейцев» 342 матча во всех турнирах, в которых забил 74 гола и отдал 88 результативных передач. В составе клуба он трижды становился чемпионом России и по четыре раза выиграл Кубок и Суперкубок России.