Вратарь Эдуардо уйдет из-за конфликта со Слуцким. «Витесс» покинут 16 игроков

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»



В матче 35-го тура чемпионата Италии «Ювентус» сыграл вничью в туринском дерби с «Торино» — 1:1. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Даниэле Орсато.



Счёт был открыт на 18-й минуте — автором гола стал полузащитник гостей Саша Лукич. «Ювентус» ушёл от поражения благодаря голу Криштиану Роналду на 84-й минуте. Голевая передача в этом эпизоде на счету Леонардо Спинаццолы.



«Ювентус», набрав 89 очков, уже обеспечил себе чемпионский титул. «Торино» (57) остаётся на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.

«Раздражает и утомляет постоянно доказывать всем, что ты всё ещё хорош» Португалец рассказал о своём новом бизнесе и давлении в футболе.

«МЮ» готов выплатить Санчесу € 15 млн, чтобы избавиться от него летом



«Манчестер Юнайтед» хочет расстаться с нападающим Алексисом Санчесом в летнее трансферное окно.



Как сообщает Daily Mail, руководство «красных дьяволов» понимает, что будет нелегко найти новый клуб для чилийца, поскольку в настоящий момент он зарабатывает £ 500 тыс. в неделю (более € 580 тыс.), или £ 26 млн в год (более € 30 млн). В связи с этим манкунианцы рассчитывают продать Санчеса в зарубежный клуб, выплатив ему половину годового оклада – £ 13 млн (€ 15 млн).



Также «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант, при котором Алексис летом уйдёт в аренду. В таком случае клуб также будет выплачивать ему половину зарплаты.



Санчес перешёл в стан «красных дьяволов» в середине прошлого сезона. В нынешней кампании 30-летний форвард провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Вратарь «Витесса» покинет клуб из-за конфликта со Слуцким



Вратарь «Витесса» Эдуардо покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Как сообщает AD, причиной ухода стал конфликт с главным тренером Леонидом Слуцким. 36-летний футболист выступает за голландскую команду на правах аренды, а права на него принадлежат «Челси».



Издание отмечает, что конфликт возник после того, как недавно португальский футболист не поздоровался со Слуцким. После этого инцидента Эдуардо лишился места в основном составе.



Кроме него «Витесс» могут покинуть ещё 16 футболистов. У пятерых из них истекают контракты, ещё шесть игроков выступают на правах аренды. Уровень четверых футболистов не устраивают Слуцкого.



«Витесс» в турнирной таблице Эредивизии занимает шестое место с 47 очками в активе.

Слуцкий мог испортить сезон «Аяксу». Но его не спасли даже пять защитников «Витесс» проиграл главному открытию сезона в Европе.

Дубль Комличенко помог «Младе Болеслав» разгромить «Теплице» — 8:0



В матче 1-го тура плей-офф чешской Высшей лиги «Теплице» принимал «Младу Болеслав». Встреча прошла в Теплице на стадионе «На Стинадлех» и завершилась со счётом 8:0 в пользу гостей.



Хозяева с 40-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления полузащитника Яна Сгейбаля. До этого времени они пропустили уже пять мячей.



В составе «Млады Болеслав» по дублю на счету нападающего Муриса Мешановича, хавбека Ладислава Такаша и российского форварда Николая Комличенко. Авторами ещё двух голов стали полузащитники Томаш Пржикрыл и Павел Буха.



Комличенко является воспитанником «Краснодара». В «Младу Болеслав» 23-летний нападающий перешёл летом 2017 года на правах аренды. В конце января 2019-го чешский клуб выкупил россиянина за € 400 тыс.

У него в два раза больше голов, чем у Чалова. Лучший бомбардир России в сезоне Что он творит?

«Рубин» прервал серию без побед из 8 матчей в РПЛ, обыграв «Оренбург»



В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» принимал «Оренбург». Встреча прошла в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков, отправивший мяч в свои ворота на 36-й минуте. В конце второго тайма преимущество «Рубина» увеличил нападающий Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти.



Казанский клуб прервал серию без побед из 8 матчей в чемпионате России. Ранее подопечные Курбана Бердыева потерпели 4 поражения и 4 раза сыграли вничью. «Оренбург» не выигрывает уже в течение трёх встреч подряд (два поражения и одна ничья).

«Енисей» одержал волевую победу в домашнем матче с «Анжи»



В 27-м туре Российской Премьер-Лиги «Енисей» принимал «Анжи». Матч прошёл на стадионе «Центральный» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 3:1.



На 35-й минуте гости вышли вперёд усилиями нападающего Павла Долгова. Во втором тайме «Енисею» удалось совершить камбэк. Сначала на 63-й минуте равенство в счёте восстановил форвард Александр Соболев. Всего спустя три минуты ему удалось оформить дубль. Точку в противостоянии поставил полузащитник Фегор Огуде, отправивший мяч в сетку ворот гостей на 82-й минуте.



«Енисей», набрав 19 очков, продолжает занимать последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (20) располагается строчкой выше.

«Пусть «Локо» победит, чтобы «Зенит» не стал чемпионом у телевизора». Прогнозы В 27-м туре РПЛ «Зенит» может досрочно стать чемпионом. Прогнозируем.

Жиго перенёс операцию и выбыл на один месяц



Сегодня, 3 мая, защитник «Спартака» Самуэль Жиго перенёс операцию. Французскому футболисту сделана частичная резекция внутреннего мениска левого коленного сустава. Как сообщает официальный сайт столичной команды, игрок реабилитации игрока составит месяц.



Напомним, что Жиго не так давно вернулся в строй после серьёзного повреждения. В начале сентября прошлого года французский защитник повредил левое колено и перенёс операцию на передней крестообразной связке.



В нынешнем сезоне 27-летний игрок провёл в составе красно-белых в Российской Премьер-Лиге девять матчей, в которых забил один мяч и сделал одну результативную передачу. После 26 туров «Спартак» занимает в таблице РПЛ пятое место, набрав 40 очков.

УЕФА подтвердил правомерность выступлений Мораеса за сборную Украины



Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в отборочных матчах чемпионата Европы 2020 года с Португалией и Люксембургом. Об этом сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко в «фейсбуке».

Ранее дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций завёл дело в отношении сборной Украины. Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивали на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время.



«Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом! Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и её игроков — настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА», — написал Павелко.

Абрамович не намерен продавать «Челси»



Российский бизнесмен и владелец «Челси» Роман Абрамович не планирует продавать лондонский клуб, сообщает Sky Sports.



По информации издания, Абрамович не общался с потенциальными покупателями и в настоящий момент не рассматривает возможность расставания с синими.



Ранее сообщалось, что самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет выкупить «Челси» у российского бизнесмена.



Напомним, ранее у Абрамовича возникли проблемы с продлением британской визы, из-за чего было решено приостановить проект нового стадиона «Челси». Также недавно стало известно, что владелец лондонцев впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе команды «Стэмфорд Бридж» до начала нынешнего сезона. В связи с отсутствием Абрамовича делами клуба занимается директор Марина Грановская.