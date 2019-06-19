«Милан» откажется от Лиги Европы. Всё из-за финансового фэйр-плей

УЕФА довольна, «Рома» — тоже. Булыкин идёт в депутаты, в Волгограде снова затопило стадион, новичок «Локо» — в футбольном дайджесте дня.

Де Лигт отказался перейти в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт отклонил предложение о переходе в «Барселону», утверждает Cadena SER.



По данным источника, такое решение принял агент игрока Мино Райола, так как «Ювентус», «ПСЖ» и «Бавария» сделали голландцу более выгодные предложения по личному контракту. «Барселона» в свою очередь посчитала экономически невыгодным улучшать предложения игроку.

В завершившемся сезоне 19-летний де Лигт сыграл на клубном уровне 55 матчей. На счету футболиста семь забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт голландца с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость защитника на сегодняшний день составляет € 75 млн. В составе сборной Нидерландов защитник сыграл 15 матчей и забил один мяч.

Мы все влюбились в этот «Аякс». Что от него останется к осени Команда Эрика тен Хага стала чемпионом Нидерландов вслед за завоеванием Кубка страны и выходом в полуфинал Лиги чемпионов.

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне

«Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.



По информации источника, «Милан» близок к достижению соглашения с УЕФА. Ожидается, что компромисс удовлетворит УЕФА и даст время «Милану» для решения проблем с финансовым фэйр-плей. Клуб может выступить с заявлением в среду, 19 июня. В случае достижения соглашения место «Милана» в групповом этапе Лиги Европы займёт «Рома», а «Торино» сыграет в квалификационном раунде турнира.



Напомним, в декабре прошлого года УЕФА оштрафовал «Милан» на полную сумму прибыли от выступления в завершившемся розыгрыше Лиги Европы, которая составила € 12 млн. Кроме того, на клуб было наложено ограничение, при котором он не сможет заявлять более чем 21 футболиста на еврокубки в два ближайших сезона.

«Этот клуб – моя страсть». Гаттузо ушёл из «Милана» и отказался от денег «Россонери» не попали в Лигу чемпионов.

Кокорин и Мамаев будут этапированы поездом в ближайшую к Москве колонию

Начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз сообщил, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также детский тренер Александр Протасовицкий будут этапированы поездом в колонию одного из ближайших к Москве регионов.



«Мы ждём получения официального документа из Мосгорсуда о вступлении приговора в законную силу, после получения постановления они будут отправлены в один из регионов, в основном это колонии Центрального федерального округа, близлежащие области. Свободные колонии, наличие спальных мест меняется не ежемесячно, а еженедельно, и ФСИН это отслеживает, и как только мы получим документы из Мосгорсуда, мы определим колонию.



Они будут этапированы, как и все остальные осуждённые Российской Федерации, обычно это железнодорожным транспортом. Собирается этап по данному направлению, количество мест в вагоне известно, по количеству мест собираются осуждённые, и железнодорожным транспортом они отправляются», — сказал Мороз.

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Но они всё равно будут сидеть Разбираемся, что это значит.

«Тамбов»: в Волгограде затопило арену, так что со «Спартаком» сыграем в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб проведёт первый домашний матч в РПЛ сезона-2019/20 со «Спартаком» на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Игра пройдёт 27 июля.

«Со «Спартаком» мы сыграем в Саранске. В Волгограде затопило арену, они сами не знают, где будет играть «Ротор» первое время. Из-за этого ЧП будем играть в Саранске. Нам же нужно заявлять арену, нужно, чтобы наши соперники покупали билеты, бронировали гостиницы, так что ждать мы не можем. А с «Мордовия Ареной» мы связались, даже «Мордовия» готова в матчах ФНЛ перейти на стадион «Старт». Мы с ними спокойно договорились, нам пошли навстречу. Болельщикам «Спартака» можно сказать, чтобы покупали билеты в Саранск. Скорее всего, будем играть в Саранске до того момента, пока не будет готов наш стадион», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Тамбов» примет «Спартак» в Саранске. Стадион в Волгограде опять затопило Большой футбол в Волгоград пока не вернётся.

Булыкин: правильно, что Навальный занимается коррупцией — её надо искоренять

Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин, выдвинувший свою кандидатуру в Московскую городскую думу, поделился мнением об оппозиционере Алексее Навальном.



На выборах Булыкин будет конкурировать с Любовью Соболь, которая является юристом ФБК Навального.



«Слышал, что у ФБК есть какие-то разбирательства, но, честно говоря, их логического завершения мало когда заметно. Конечно, я видел пару его роликов. Где-то есть хорошие вещи, где-то не очень. Навальный выкидывает в Сеть очень много информации, которая иногда не подтверждается, а иногда — не доходит до логичного завершения. Для меня это показательно. Но правильно, что он занимается коррупцией — её надо искоренять. Нужно выявлять такие случаи и передавать их в правоохранительные органы.



В футболе коррупция тоже есть. Я много говорю о том, что нашему футболу нужно развиваться по европейской модели. Хочется, чтобы у футболистов была бонусная система оплаты труда. А не как сейчас — можно ничего не делать и всё равно получать фиксированную сумму. К тому же бонусная система скажется на коррупционных схемах. Они появляются постоянно, но до суда не доходят. Когда РФС этим займётся, у нас вырастет много молодых футболистов, которые будут мотивированы и будут играть с горящими глазами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.

«Лишь бы очернить!». Булыкин ответил тем, кто считает его «кандидатом-спойлером» Поговорили с ним о Навальном, политике и хейте в Сети.

«Реал» готов использовать Каземиро в сделке по трансферу Неймара

Мадридский «Реал» намерен предложить «ПСЖ» полузащитника Каземиро в качестве частичной компенсации за нападающего Неймара, утверждает Marca.



По данным источника, «Королевский клуб» хочет снизить цену на Неймара за счёт включения в сделку его соотечественника. Каземиро является одним из приоритетных вариантов для «ПСЖ» в летнее трансферное окно, поэтому французский клуб может согласиться на подобный вариант.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Неймара, если получит хорошее предложение.

«Реал» строит третью версию «галактикос». Но начинает не с того Зидану нужно было обратить внимание на то, что же стало с его центральным треугольником.

«Локомотив» объявил о переходе Мурило

Защитник «Крузейро» и олимпийской сборной Бразилии Серкейра Мурило сегодня, 18 июня, стал игроком «Локомотива». Соглашение с 22-летним бразильцем рассчитано на пять лет. В «Локомотиве» Мурило будет выступать под 27-м номером.

«Я могу играть практически на любой позиции в обороне. В «Локомотив» я приехал для того, чтобы выигрывать – хочу помочь команде вернуть чемпионский титул. Решение о переходе далось легко – долго я не задумывался. Вчера уже успел посетить Красную площадь и Кремль – очень понравилось! Я знаю, что «Локо» – это большой клуб с историей. Так что сегодня я просто счастлив находиться здесь. Надеюсь, мне удастся принести болельщикам «Локомотива» большую радость!» — цитирует защитника пресс-служба клуба.

«Порту» близок к приобретению у «Спартака» Зе Луиша за € 10 млн

«Порту» близок к тому, чтобы оформить сделку с московским «Спартаком» по нападающему​ Зе Луишу​. Как сообщает A Bola, трансфер может быть оформлен уже в ближайшие часы. 28-летний футболист должен заключить соглашение с португальским клубом на четыре года с зарплатой в € 1,5 млн в год.



Португальский клуб готов заплатить за нападающего € 10 млн, которые требует «Спартак». Ранее красно-белые отклонили первое предложение по нападающему в размере € 8 млн.

Зе Луиш собрался в «Порту». Что об этом известно Португальский клуб сделал официальное предложение «Спартаку», а сам футболист готов пойти на понижение зарплаты.

Платини взят под стражу по подозрению в коррупции

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций Мишель Платини был арестован по подозрению в коррупции, сообщает Mediapart. Отмечается, что Платини был взят под стражу в рамках расследования коррупции из-за предоставления Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Решение об этом было принято в декабре 2010 года.



Бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.



Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на 8 лет, а в мае 2016 года срок сократили до 4 лет.

Бывший глава УЕФА арестован. Есть подозрения, что Катар нечестно получил ЧМ-2022 Помимо легендарного футболиста в деле фигурирует бывший президент Франции.

«МЮ» хочет предложить Погба контракт с зарплатой £ 500 тыс. в неделю

Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет предложить полузащитнику Полю Погба подписать новый контракт с улучшенными финансовыми возможностями. Как сообщает Daily Mail, манкунианцы готовы платить французскому футболисту £ 500 тыс. в неделю (около € 560 тыс. в неделю), чтобы тот остался в команде.



В настоящее время Погба зарабатывает в «Манчестер Юнайтед» около £ 290 тыс. в неделю. Напомним, что ранее в СМИ сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Ювентуса», «Реала» и «Пари Сен-Жермен». Контракт француза с «Манчестер Юнайтед» истекает летом 2021 года.