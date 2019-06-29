Глушаков взялся за старое. Ещё один «лайк» против Карреры

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
В Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» состоялся матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 Аргентина — Венесуэла. Победу со счётом 2:0 одержали аргентинские футболисты.
Автором первого мяча стал нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес, отличившийся на 10-й минуте после передачи форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. В середине второго тайма преимущество Аргентины увеличил полузащитник «Бетиса» Джовани Ло Чельсо.
«Японский Месси» будет получать в «Реале» в 5 раз больше, чем предлагала «Барса»
Стали известны финансовые подробности контракта мадридского «Реала» с полузащитником Такефусой Кубо, которого часто называют «японским Месси».
Кубо, являющийся воспитанником «Барселоны», будет зарабатывать в «Реале» € 1,2 млн в год после вычета налогов. Каталонский клуб тоже хотел заполучить 18-летнего игрока, но предложил ему практически в пять раз меньше — € 250 тыс. в год, сообщает AS.
С 2016 по 2019 год Такефуса выступал за основную команду «Токио». В сезоне-2018/19 он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 16 матчах во всех турнирах. Этим летом полузащитник дебютировал в составе сборной Японии.
В следующей кампании Кубо будет выступать за «Реал Кастилью» в Сегунде B — третьем по силе дивизионе Испании. Ранее резервную команду «сливочных» возглавил легендарный игрок клуба Рауль Гонсалес.
«ПСЖ» заключил с Nike рекордный контракт
«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил о заключении рекордного спонсорского соглашения с американской фирмой Nike.
Новый контракт французского клуба с производителем спортивной экипировки рассчитан до 2032 года. Как сообщает L'Equipe, по его условиям парижане будут получать более € 80 млн за сезон.
По условиям предыдущего контракта между «ПСЖ» и Nike, который истекал в 2022 году, клубу полагалась ежегодная выплата в размере € 25 млн.
Изгнанный за домогательства Варда вернётся в сборную Египта по просьбе партнёров
Полузащитник ПАОК и сборной Египта Амр Варда вернётся в национальную команду, сообщается на официальном сайте национальной федерации футбола.
Данное решение было принято в ходе встречи футболистов сборной с министром спорта Египта Ашрафом Собхи. Игроки попросили вернуть Варду в команду, однако это произойдёт не сразу, поскольку дисквалификацию сократили до окончания группового этапа Кубка африканских наций. Таким образом, 25-летний хавбек вернётся в сборную Египта перед стартом плей-офф.
Ранее стало известно, что Варду отстранили от сборной из-за его неподобающего поведения в социальных сетях. Варда был уличён в сексуальных домогательствах женщин в Сети. В частности, футболиста обвинила модель Мерхан Келлер, заявившая, что Амр присылал ей агрессивные сообщения сексуального характера. После этого с девушкой связались другие жертвы Варды, с которыми он вёл себя аналогичным образом.
«Рома» приобрела защитника «Уфы» Неделчару
Как стало известно «Чемпионату», «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару.
Сумма трансфера 23-летнего футболиста в клуб из столицы Италии составила € 4 млн.
Неделчару является воспитанником бухарестского «Динамо», цвета которого защищал с 2014 по 2018 год, после чего перебрался в «Уфу» за € 600 тыс. В минувшем сезоне Йонуц принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. С 2018 года игрок вызывается в сборную Румынии. Соглашение между футболистом и уфимским клубом действовало до лета 2021 года.
Глушаков лайкнул комментарий с критикой в адрес Карреры
Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в социальной сети лайкнул комментарий одного из болельщиков, который критически высказался в адрес бывшего наставника столичной команды Массимо Карреры.
Глушаков поставил отметку к посту следующего содержания: «А Каррера сейчас где работает? Хороший тренер так долго бы не сидел, нет ему предложений, хотя ему на жизнь хватит, он намутил неплохо со своим казахом».
55-летний Каррера тренировал «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва, а в следующем сезоне выиграл Суперкубок России. 22 октября 2018 года итальянец был отправлен в отставку.
«Милан» исключён из еврокубков на сезон-2019/20
«Милан» наказан в связи с нарушениями правил финансового фэйр-плей, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.
По итогам расследования итальянская команда была исключена из еврокубковых турниров на следующий сезон. Отмечается, что нарушения клуба имели место в период с 2015 по 2018 год.
«Милан» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А и должен был принять участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. Ранее сообщалось, что россонери намерены отказаться от участия в соревновании, а их место займёт «Рома».
Напомним, в декабре прошлого года УЕФА оштрафовал «Милан» на полную сумму прибыли от выступления в завершившемся розыгрыше Лиги Европы, которая составила € 12 млн. Кроме того на клуб было наложено ограничение, при котором он не сможет заявлять более 21 футболиста на еврокубки в два ближайших сезона.
Гутцайт объяснил, почему решил перейти с «Матча» на Okko Спорт
Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт, перешедший на платформу с телеканала «Матч», объяснил своё решение.
«У меня не было цели куда-то уйти с «Матча». Я ни на что не обижен, ко мне замечательно относилось руководство. Но когда мне было 18 лет и я пришёл практиковаться на «НТВ-Плюс», подумать не мог, что на одном месте проработаю 14 сезонов! Попробуйте себе это представить. Недавно подсчитал – я прокомментировал более 2000 матчей и провёл более 1000 программ. Естественно, в таком режиме «искорка» так или иначе будет угасать. Поэтому захотелось снизить интенсивность загрузки, чтобы развиваться как комментатор. Времени на подготовку теперь будет больше.
Кроме того появилась возможность получить административный опыт в должности заместителя шеф-редактора, поскольку возраст уже предполагает карьерный рост», — сказал Гутцайт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
Бразилия обыграла Парагвай по пенальти и вышла в 1/2 финала Кубка Америки
В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» состоялся первый матч 1/4 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Бразилии и Парагвая. Встречу обслуживал чилийский арбитр Роберто Тобар. Игра завершилась победой бразильцев по пенальти.
Основное время закончилось вничью 0:0. На 54-й минуте матча судья назначил пенальти в ворота парагвайцев и наказал защитника Фабиана Бальбуэна предупреждением, но после просмотра видеоповтора заменил одиннадцатиметровый на штрафной удар и удалил парагвайского футболиста, показав красную карточку. В послематчевой серии пенальти удачливее оказались бразильские футболисты. Решающий удар реализовал форвард Габриэл Жезус.
Сборная Бразилии вышла в полуфинал турнира, где сыграет со сборной Аргентины.
Алехандро Домингес объявил о завершении карьеры
Экс-футболист казанского «Рубина» и петербургского «Зенита» Алехандро Домингес объявил о завершении игровой карьеры.
«Сегодня я вышел на пенсию, потому что должен посвятить больше времени своей семье. Я много думал об этом. В прошлом году в «Райо Вальекано» мне обещали, что продлят контракт, если клуб останется в Ла Лиге, но этого не произошло. После года без соревнований существует слишком много предубеждений. Поэтому я решил, что уже пора», — цитирует 38-летнего аргентинца ESPN.
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