Кандидат-спойлер. Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

«Спартак» обыграл «Сочи» благодаря голу на 93-й минуте
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв из Воронежа. Ассистировали ему Владислав Назаров (Невинномысск) и Адлан Хатуев (Грозный).
Единственный гол на 93-й минуте забил Самуэль Жиго.
В середине первого тайма произошёл спорный эпизод. Бурмистров пробил издали — Максименко отразил мяч перед собой, а Рассказов помешал Казаеву сыграть на добивании. После контакта с Рассказовым Казаев некоторое время оставался на газоне. Арбитр оставил эпизод без внимания.
Во 2-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Ростовом». Матч состоится 20 июля. «Сочи» на своём поле встретится с «Зенитом». Встреча пройдёт 21 июля.
Скончался брат Зидана
В возрасте 54 лет ушёл из жизни Фарид Зидан, брат главного тренера «Реала» Зинедина Зидана, сообщает официальный сайт клуба.
Причиной фатального исхода стал рак, с которым француз боролся на протяжении некоторого времени. Все члены первой команды «Реала» почтили память Фарида минутой молчания перед тренировкой в Монреале.
Ранее сообщалось, что Зидан покинул расположение «Реала» в Канаде по личным причинам. В его отсутствие тренировки проводит второй тренер — Дэвид Беттони.
Михайлович сообщил, что болен лейкемией
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
«Обследование показало, что у меня лейкемия. Когда узнал об этом, то это был настоящий удар. Я несколько дней плакал, но это не были слёзы страха. Я уважаю болезнь и столкнусь с ней, смотря в глаза, как всегда.
Не могу дождаться, когда пойду в больницу, чтобы начать бой. Противник агрессивен, но его можно победить. Объяснил ситуацию моим игрокам, у нас была телефонная конференция с ними. Естественно, у меня были слёзы на глазах. Сказал им, что мы должны атаковать и стремиться к победе. Я выиграю битву для моей семьи, для моих детей, для всех, кто любит меня», — приводит слова Михайловича Football Italia.
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу
Бывший игрок «Локомотива», столичного «Динамо» и «Андерлехта» Дмитрий Булыкин на своей странице в «Инстаграме» сообщил, что избирательная комиссия отказала ему в регистрации на выборы Московскую городскую думу VII созыва по одномандатному избирательному округу № 43 из-за большого количества недействительных подписей.
«Получил предварительный отказ из комиссии, количество недействительных подписей на 1,3% превышает допустимый предел. Я предпочитаю бороться законными методами и направляю в комиссию юристов. Во всяком случае, это для меня первый большой опыт участия в политической жизни Москвы. Спасибо всем за поддержку», — написал Булыкин.
«Аталанта» согласовала трансфер Малиновского за € 13,7 млн
Полузащитник «Генка» Руслан Малиновский продолжит карьеру в «Аталанте», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в ближайшие несколько часов 26-летний хавбек должен прибыть в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. За игрока сборной Украины «Аталанта» выплатит бельгийскому клубу € 13,7 млн.
«Краснодар» подписал контракт с форвардом сборной Швеции Бергом
Футбольный клуб «Краснодар» объявил о подписании соглашения с нападающим Маркусом Бергом, последним клубом которого был «Аль-Айн» из ОАЭ.
Форвард перебрался в стан «быков» в качестве свободного агента. Контракт подписан сроком на 1 год, говорится на официальном сайте клуба. Зарплата форварда не сообщается, но ранее появлялась информация, что она составит € 1,9 млн в год.
Анюков возобновил карьеру и будет выступать за «Крылья Советов»
Защитник Александр Анюков возобновил карьеру игрока и ближайший сезон проведёт в составе «Крыльев Советов», сообщает официальный сайт «Зенита».
«Футбольные клубы «Зенит» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Александра Анюкова в самарскую команду в качестве футболиста до конца сезона-2019/20. Футбольный клуб «Зенит» желает Александру Анюкову удачи в новом сезоне!» — сказано в заявлении петербургского клуба.
Ранее сообщалось, что Анюков вошёл в штаб главного тренера «Зенита» Сергея Семака. С сине-бело-голубыми защитник заключил соответствующее соглашение, которое было рассчитано на один год и предусматривало опцию продления.
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на Погба до € 200 млн из-за заявления Райолы
«Манчестер Юнайтед» поднял цену на своего полузащитника Поля Погба до € 200 млн, сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Mirror.
По информации источника, такое решение было принято руководством «красных дьяволов» после заявления агента 26-летнего хавбека Мино Райолы, который ранее сообщил, что манкунианский клуб давно знает о желании французского футболиста сменить команду. Также представитель игрока сказал, что не видит в действиях своего клиента ничего предосудительного.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за € 170 млн. На полузащитника претендовали «Реал» и «Ювентус». Однако в итоге «старая синьора» вышла из борьбы за игрока. «Реал» готов заплатить за француза не более € 130 млн.
Фанаты «Торпедо» отказались от поддержки команды в предстоящей игре с «Балтикой»
Фанаты «Торпедо» заявили, что не будут поддерживать команду в матче 2-го тура ФНЛ с «Балтикой». Ранее клуб сообщил, что игра пройдёт не на домашнем стадионе им. Э.А. Стрельцова, а на арене академии «Спартак». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:00 мск.
«В связи со сложившейся ситуацией принято решение отказаться от активной и визуальной поддержки на завтрашней игре! Надеемся, команда нас поймёт! Завтра мы все в 17:00 придём в Сокольники и напомним уважаемым строителям и банкирам, где наш родной дом. В случае повторения сценария мы оставляем за собой право действовать, как сочтём нужным! „Торпедо“ — это мы! Наш дом — Восточка!» — сказано в заявлении сообщества «Запад-5 Ultras» во «ВКонтакте».
«Шанхай Шэньхуа» готов заплатить «Спартаку» за Фернандо € 20 млн
Полузащитник «Спартака» Фернандо близок к переходу в «Шанхай Шэньхуа», сообщает Globo Esporte.
По информации источника, китайский клуб уже предложил за 27-летнего хавбека € 10 млн. Красно-белые продавать футболиста за эту сумму отказались, так как желают выручить за игрока не менее € 20 млн. «Шанхай Шэньхуа» уже начал готовить новое предложение. Вероятнее всего, китайский клуб удовлетворит требование «Спартака» и предложит за бразильца € 20 млн.
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