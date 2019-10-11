Сборная России играла отлично! Её поздравил даже Дмитрий Медведев

Блестящий второй тайм от сборной России, Малком в 2019 году уже не сыграет и другие события дня — в футбольном дайджесте четверга

Сборная России разгромила Шотландию в матче отбора Евро-2020



В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда России принимала сборную Шотландии. Встреча прошла в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил нападающий Артём Дзюба в начале второго тайма после передачи полузащитника Александра Головина. Спустя три минуты хавбек Магомед Оздоев увеличил преимущество российской команды, голевой пас вновь отдал Головин. В середине второй половины Дзюба довёл счёт до разгромного. На 84-й минуте отличился Головин.

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».

Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над шотландцами

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с разгромной победой в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Шотландией.



«Россия — Шотландия 4:0. Молодцы!» — написал Медведев в своём «твиттере».

«Дзюба — бог футбола!» Но и сборной России по регби Артём бы пригодился Реакция соцсетей на крутое выступление российского форварда в матче с Шотландией.

Адиев объявил об уходе из «Ахмата». В клуб он пришёл 10 дней назад



Старший тренер «Ахмата» Магомед Адиев объявил об уходе из грозненского клуба.



«Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК «Ахмат». Это решение далось мне очень нелегко, но взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды.



Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом, кроме «Ахмата». Здесь, дома, я слишком пропускаю всё через себя, слишком эмоционален, а значит, мои эмоции могут мешать и команде, и главному тренеру.



Кроме того, все разговоры, о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером «Ахмата», не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа, и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице.



Решение для меня непростое ещё и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать своё дело.



После долгого и трудного разговора с президентом клуба, мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло моё решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами. Удачи, «Ахмат»!» — написал Адиев в своём «инстаграме».

Смолов пропустит из-за травмы около месяца



Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов пропустит из-за травмы около месяца.



«По итогам МРТ Фёдор Смолов пропустит около месяца из-за травмы задней поверхности бедра», — сказал Кикнадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Напомним, травму Смолов получил в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (2:1). Поле он покинул на 20-й минуте встречи.

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Путин — о создании фонда финансирования клубов: такой «колхоз» справедливее



Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею о создании отдельного фонда для финансирования футбольных клубов. С инициативой создания соответствующей организации на сегодняшнем заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде выступил глава Нижегородской области Глеб Никитин.



«Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема. Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой „колхоз“ был бы справедливее, чем то, что мы видим сегодня: соревнования кошельков происходит», — приводит слова Путина Rambler News Service.

Известный промоутер выразил желание организовать бой между жёнами Руни и Варди



Известный промоутер Эдди Хирн выразил готовность организовать боксёрский бой между жёнами английских футболистов Уэйна Руни и Джейми Варди.



«Должен сказать, что эта ситуация привлекла моё внимание. Я симпатизирую Колин Руни и тому, как она всё описала. Я подумал: „Ну, очевидно, она не признается, что это кто-то из её друзей“. А потом выяснилось, что это была… Ребека Варди.



Я бы организовал боксёрский поединок между ними в благотворительных целях. Знаете что? Продажи этого боя были бы вполне приличными», — приводит слова Хирна talkSPORT.



Напомним, ранее жена Руни Колин выступила с обвинением в адрес супруги Варди Ребеки. По словам Колин, Ребека долгое время сливала информацию из её закрытого аккаунта в «Инстаграме» таблоиду The Sun. Ребека позднее ответила Колин, отвергнув все обвинения и выразив сожаление, что та не связалась с ней лично, прежде чем опубликовать свой пост.

Жена Варди месяцами сливала личные данные подруги. Подруга – жена Руни Дружбе конец.

Пилипчук: контракта со «Спартаком» нет. Возможно, в будущем будет сотрудничество



Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук подтвердил информацию, что он не подписывал контракт с красно-белыми. Ранее появилась информация, что 52-летний специалист заключил контракт с московским клубом. «Чемпионат» первым сообщил, что стороны не подписывали соглашения о сотрудничестве.



«Я приехал в Москву по приглашению клуба и действительно был в офисе «Спартака». Мы поговорили, возможно, в будущем будет какое-то сотрудничество. Но на сегодняшний день у меня нет контракта со «Спартаком». Завтра я улетаю домой», — приводит слова Пилипчука «Спорт Бизнес Online».

«Спартак» возвращает тренера-чемпиона. Он сам ушёл от Карреры Второе пришествие Романа Пилипчука – это риск.

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Ростова»



Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн своей игрой на старте нынешнего сезона привлёк внимание европейских клубов.



Как сообщает Goal.com, больше других в услугах 23-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед», желающий укрепить центр поля. Со способностями хавбека хорошо знаком главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер, руководивший им в «Мольде» во время аренды в сезоне-2017/18.



За развитием Норманна также следят «Тоттенхэм Хотспур» и «Севилья». «Ростов» оценивает норвежца в £ 15-20 млн (€ 16,7-22 млн).

«МЮ» следит за Норманном из «Ростова»! У Сульшера есть на это причина Да, «Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Ростова».

Болельщик, взявший за грудь футболистку во время селфи, объяснил свои действия (видео)



Болельщик, оказавшийся в центре скандала из-за фото с американской футболисткой Софией Уэртой, не признался в домогательствах. Мексиканский болельщик хотел сфотографироваться с девушкой и во время селфи положил руку ей на грудь. Теперь руководство мексиканского клуба «Тигрес», который проводит домашние матчи на стадионе, на котором произошла эта история, хочет пожизненно запретить ему посещение арены.

Мужчина сообщил, что его зовут Давид. На стадионе он был с женой и дочерьми.



«Я не видел, где оказалась моя рука. Просто хотел сфотографироваться с футболисткой. Я был на стадионе с детьми, в тот момент просто смотрел в телефон. Не хотел бы, чтобы такое произошло с моей дочерью. Я семейный человек, просто произошло недопонимание. София никак не прореагировала на эту ситуацию.



Теперь мою дочку атакуют в «Инстаграме». Мне пишут гадости в социальных сетях, передают слова через родственников. Люди уже узнали мой номер телефона, теперь мне угрожают в WhatsApp», — цитирует фаната Mediotempo.



Болельщик также сообщил, что хотел связаться с клубами—участниками матча и объяснить ситуацию, но ему не ответили.

Болельщик взял футболистку за грудь. Ему грозят большие неприятности Малоизвестная футболистка прославилась самым неожиданным образом.

Малком перенёс операцию и не поможет «Зениту» до зимней паузы



«Зенит» на своём официальном сайте сообщил о хирургической операции, которую перенёс полузащитник Малком. Бразилец не вернётся на поле до зимней паузы.



«По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока. Процедура прошла успешно, сегодня Малком возвращается из Финляндии в Петербург, где будет восстанавливаться по индивидуальной программе. «Зенит» желает Малкому скорейшего возвращения на футбольное поле!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.



22-летний хавбек перешёл в петербургский клуб из «Барселоны» в летнее трансферное окно за € 40 млн. Из-за повреждения Малком не играет с августа. Изначально врачи предполагали, что восстановление займёт шесть недель.