Бакаев-младший перешёл в «Рубин». Но «Спартак» сможет выкупить его обратно

«Барселона» обыграла «Ивису» благодаря голу Гризманна на 90+4-й минуте



«Барселона» обыграла «Ивису» в матче 1/16 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль де Кан Миссес» в Ивисе и завершилась со счётом 2:1.

Хозяева открыли счёт уже на 9-й минуте. Ворота Нето после передачи Хавьера Переса Матео поразил полузащитник «Ивисы» Пеп Кабалле. На 18-й минуте хозяева забили второй мяч, однако главный арбитр встречи Пабло Гонсалес Фуэртес его отменил. «Барселона» смогла отыграться лишь на 72-й минуте. Френки де Йонг вывел Антуана Гризманна один на один с голкипером «Ивисы» Парреньо Херманом, и француз отправил мяч в правый от вратаря соперников угол. Вырвать победу каталонцы смогли на 90+4-й минуте. После передачи Жорди Альбы дубль в матче оформил Гризманн.

Джано подписал контракт с «Анортосисом»



Как стало известно «Чемпионату», бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе подписал контракт с кипрским клубом «Анортосис».

Напомним, накануне контракт между «Спартаком» и 27-летним грузинским футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Джано защищал цвета московского «Спартака» с 2009 года. За время пребывания в клубе он дважды уходил в аренду — в «Ростов» в сезоне-2013/2014 и в самарские «Крылья Советов» во второй половине прошлого сезона. С красно-белыми грузинский полузащитник завоевал титул чемпиона России в сезоне-2016/2017, а также стал обладателем Суперкубка страны в 2017 году.

Каким был «Спартак», когда дебютировал Джано 10 фактов, которые вызывают ностальгию.

Краневиттер прибыл в Мексику для подписания контракта с «Монтерреем» (видео)



Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер уже находится в Мексике, где в ближайшее время он должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с «Монтерреем».



Ранее сообщалось, что за 26-летнего хавбека мексиканский клуб заплатит около € 7 млн.



Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

«Спартак» получил право обратного выкупа С. Бакаева за фиксированную сумму



«Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Солтмурада Бакаева в «Рубин».



«Полузащитник Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине». ФК «Спартак-Москва» и казанский клуб договорились о переходе 20-летнего игрока в нынешнее зимнее трансферное окно. В ближайшее время он присоединится к своей новой команде.



Клубы согласовали денежную компенсацию за досрочный переход Бакаева. Ранее футболист подписал соглашение с «Рубином», которое вступило бы в силу летом этого года, когда игрок мог получить статус свободного агента.

Помимо компенсации «Спартак» получает право обратного выкупа игрока за фиксированную сумму, которое будет действовать в течение четырёх трансферных окон, начиная с лета 2020 года. А по истечении этого периода наш клуб будет иметь возможность повторить предложение третьей стороны по трансферу игрока, если таковое поступит в «Рубин».



ФК «Спартак-Москва» желает Солтмураду дальнейшего прогресса и будет внимательно следить за его успехами», — сказано в заявлении пресс-службы «Спартака».

В чём сила, брат? «Спартак» потерял Бакаева-младшего – и это провал Рассказываем, как играет 20-летний Солтмурад Бакаев, подписавший контракт с «Рубином».

Мать Кавани: я зла, потому что «ПСЖ» ведёт себя нехорошо по отношению к Эдинсону



Берта Гомес, мать форварда «Пари Сен-Жермен» Эдинсона Кавани, раскритиковала действия руководства парижского клуба за неготовность отпустить нападающего в «Атлетико».



«Мы понимаем позицию „Пари Сен-Жермен“. Но чего я не понимаю, так это то, что в клубе хотят, чтобы он остался, но затем дают сыграть ему всего шесть минут. Они ведут себя нехорошо по отношению к нему, учитывая всё то, что он сделал для „Пари Сен-Жермен“… Я зла, потому что они ведут себя нехорошо. Если он вам не нужен, отпустите его в такой клуб, как „Атлетико“, который нуждается в голах», — приводит слова Гомес AS.

«ПСЖ» не даёт играть Кавани и отказывается его продавать Эдинсона ждут в «Атлетико», но парижане против. Летом у форварда заканчивается контракт.

Юристы: РФС не может оспорить решение общего собрания членов РФПЛ



Юридическая фирма SILA International Lawyers выступила с заявлением относительно ситуации с предполагаемым конфликтом между РФС и РПЛ, вызванным выборами Сергея Прядкина президентом Премьер-Лиги.



«Согласно статье 181.4 ГК РФ решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого решения.

РФС не может оспорить решение Общего собрания членов РФПЛ, так как не является участником (членом) РПЛ.



Действующие члены организации, скорее всего, не смогут оспорить принятое решение в связи с тем, что они все присутствовали на заседании и единогласно голосовали за принятое решение (как сообщалось в СМИ)…



Избрание Президента организации относится к исключительной компетенции Общего собрания РПЛ (пункт 13.1 Устава РПЛ, часть 3 статьи 29 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).



Общее собрание РПЛ вправе принимать решение по вопросам, включённым в повестку дня заседания. Проект повестки дня предлагает Президент РПЛ и направляет её членам организации не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания. Однако члены РПЛ вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов (пункт 13.8 Устава РПЛ)", — говорится в заявлении фирмы в её «телеграм»-канале.

В интересах революции. РФС не признает президента Прядкина Выборы в РПЛ выглядели для Александра Дюкова очень неприятно – клубы точно устроили акцию не просто так.

«Ростов» продлил контракты с Шомуродовым, Норманном и Глебовым



«Ростов» на официальном сайте объявил о продлении контрактов с полузащитниками Матиасом Норманном и Данилом Глебовым, а также нападающим Элдором Шомуродовым.



Футболисты подписали с клубом новые пятилетние контракты.

20-летний Глебов перешёл в «Ростов» в январе 2019 года из махачкалинского «Анжи». Сумма трансфера составила € 50 тыс. В нынешнем сезоне он принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.



23-летний Норманн перебрался в «Ростов» в январе 2019 года из английского «Брайтон энд Хоув Альбион» за € 1,7 млн. На счету норвежца один гол и три результативные передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне.



24-летний Шомуродов стал игроком «Ростова» летом 2017 года. Футболист перешёл из «Бунёдкора» за € 300 тыс. Узбекистанский форвард в нынешнем сезоне провёл 19 матчей в РПЛ, забил 10 мячей и отдал четыре голевые передачи.

Шомуродова ждут в Германии. «Шальке» готов выложить за форварда € 15 млн «Ростов» пока не ответил на предложение. Об этом и другом – в обзоре главных новостей.

Игнашевич сделал подножку Алдонину, когда тот пробегал через строй в «Торпедо»



Главный тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич в шутку сфолил на новом члене тренерского штаба клуба Евгении Алдонине, когда тот проходил через строй.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Напомним, что Алдонин подписал контракт с «Торпедо» до окончания нынешнего сезона. В бытность футболистами Игнашевич и Алдонин на протяжении многих лет вместе выступали за московский ЦСКА.



«Торпедо», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. В 25 матчах «автозаводцы» одержали 16 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений. Следующий матч клуб проведёт 9 марта на выезде с курским «Авангардом».

Игнашевич задал тренд в российском футболе. Его «Торпедо» — короли стандартов Как выигрывать чемпионат при поблекшей игре, но на сумасшедших угловых и штрафных.

Медведев подтвердил договорённость «Зенита» и «Сочи» об аренде Кокорина



Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб достиг договорённости с «Сочи» о переходе нападающего Александра Кокорина на правах аренды.



«Зенит» подтверждает договорённость с «Сочи» об аренде Александра Кокорина", — приводит слова Медведева ТАСС.



Напомним, что «Сочи» объявил о переходе 28-летнего Кокорина вчера, 21 января. Несмотря на это, футболист сыграл за «Зенит» в товарищеском матче и забил три гола.