РПЛ. «Спартак» — «Локомотив». LIVE!
Все подробности главного матча 27-го тура РПЛ.
РПЛ, 27-й тур. "Спартак" - "Локомотив"
ОНЛАЙН
15:00. Здравствуйте! Сегодня очередное столичное дерби — «Спартак» — «Локомотив». Начало в 20:30.
«Железнодорожники» продолжают вести борьбу за Лигу чемпионов и занимают второе место в чемпионате. При Марко Николиче команда пока не проиграла ни одного матча, хотя две последние встречи завершились вничью.
А «Спартак»… В «Спартаке» снова началась заварушка.
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Был уволен генеральный директор Томас Цорн. А вот Доменико Тедеско продолжает пока работать с командой.
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Наш традиционный прогноз на тур.
«У «Локомотива» проблемы с составом, у «Спартака» проблемы в головах». Прогноз на тур РПЛ
К центральному матчу тура «Спартак» и «Локомотив» подходят с серьёзными проблемами. Попробуем угадать исход.
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