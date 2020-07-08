РПЛ. «Спартак» — «Локомотив». LIVE!

РПЛ, 27-й тур. "Спартак" - "Локомотив"

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15:00. Здравствуйте! Сегодня очередное столичное дерби — «Спартак» — «Локомотив». Начало в 20:30.

«Железнодорожники» продолжают вести борьбу за Лигу чемпионов и занимают второе место в чемпионате. При Марко Николиче команда пока не проиграла ни одного матча, хотя две последние встречи завершились вничью.

А «Спартак»… В «Спартаке» снова началась заварушка.

Федун, опомнитесь! «Спартак» при вас вырождается Продавайте уже или включайтесь, как в 2003-м. Начнём со смены эмблемы, увольнения Цорна и Тедеско.

Был уволен генеральный директор Томас Цорн. А вот Доменико Тедеско продолжает пока работать с командой.

Как и почему из «Спартака» убрали Цорна и кто может его заменить? Все подробности революции в клубе.

Уже есть имена главных претендентов на замену.

Кто будет рулить «Спартаком» после ухода Цорна? Главные инсайды и подробности Разбираемся, какой вариант выглядит приоритетнее для Леонида Федуна и что ещё может поменяться в клубе.

Наш традиционный прогноз на тур.