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«Спартак» – «Локомотив», 8 июля 2020 — онлайн-трансляция матча 27-го тура РПЛ

«Спартак» – «Локомотив», 8 июля 2020 года — онлайн
Антон Третяк
РПЛ. «Спартак» — «Локомотив». LIVE!
Все подробности главного матча 27-го тура РПЛ.
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РПЛ, 27-й тур. "Спартак" - "Локомотив"

ОНЛАЙН

15:00. Здравствуйте! Сегодня очередное столичное дерби — «Спартак» — «Локомотив». Начало в 20:30.

«Железнодорожники» продолжают вести борьбу за Лигу чемпионов и занимают второе место в чемпионате. При Марко Николиче команда пока не проиграла ни одного матча, хотя две последние встречи завершились вничью.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

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