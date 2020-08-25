Месси уходит из «Барселоны»?! LIVE!

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси принял решение расторгнуть контракт с клубом, утверждает TyC Sports.
По данным источника, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».
В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер прокомментировал информацию о решении нападающего Лионеля Месси уйти из «Барселоны».
«Если Месси уйдёт из «Барселоны», активировав опцию в контракте, я надеюсь, что клуб попытается помочь, а не будет мешать ему. Месси был предан «Барселоне», был лучшим игроком в истории клуба. Было бы ужасно грустно, если бы всё закончилось битвой между игроком и клубом», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».
Кстати, Месси подписан в «Инстаграме» на страницу «Манчестер Сити». Возможно, это ничего не значит, но всё равно любопытно, не находите?
Одним из претендентов на Месси в случае его ухода из «Барселоны» называют «Манчестер Сити». В Англии Лео может воссоединиться с Пепом Гвардиолой. Вот это будет поворот!
«Барселона» готова судиться с Месси
«Барселона» не собирается расставаться с аргентинским нападающим команды Лионелем Месси, утверждает журналист Вероника Брунати в своём «твиттере».
По данным источника, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.
Интересно, дойдёт ли всё-таки дело до суда?
Ждём Лео в России?
Пресс-служба московского «Локомотива» отреагировала на новость о решении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси покинуть каталонский клуб.
Напомним, ранее пресс-служба московского клуба опубликовала фотографию аргентинского форварда в форме «железнодорожников».
«А вы не верили!» — говорится в сообщении пресс-службы «Локомотива», опубликованном на странице клуба в «Твиттере».
Некоторые пользователи в «Твиттере» уже шутят (а может и не шутят) по поводу возможного союза Месси и Роналду в «Ювентусе». Вы верите в такое развитие событий?
«Барселона» подтвердила информацию, что аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение покинуть клуб, сообщает Football Espana.
По данным источника, футболист подал запрос на уход из «Барселоны», но клуб намерен приложить усилия, чтобы уговориться его остаться. Сообщалось, что футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
«Барселона» созвала экстренное заседание совета директоров
Руководство «Барселоны» проведёт экстренное заседание совета директоров из-за получения запроса на уход из клуба от нападающего Лионеля Месси, утверждает Football Espana.
По данным источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен юридическим путём заблокировать расторжение контракта Месси с «Барселоной».
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