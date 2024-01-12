17 топ-событий субботы: финал Касаткиной, старт Кубка Африки, Овечкин против Шестёркина

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Сакраменто Кингз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 января 2024, суббота. 03:30 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Сакраменто Кингз Сакраменто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Филадельфия» одержать победу без своего действующего MVP Джоэла Эмбиида?

«Сакраменто Кингз» одержал победу в четырёх из последних пяти встреч. В последнем матче «короли» смогли переиграть «Шарлотт Хорнетс» со счётом 123:98. Примечательно, что «Сакраменто» набрал более 120 очков в каждой из этих четырёх победных встреч, и команда занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, отставая на одну игру от «Лос-Анджелес Клипперс». Тем временем «Филадельфия Сиксерс» уступает в трёх играх, включая четыре проигрыша в последних пяти матчах. К слову, «Филадельфия» без центрового Джоэла Эмбиида выступает крайне неудачно — всего лишь одна победа при пяти поражениях.

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 13 января 2024, суббота. 04:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Филадельфия» вновь крупно обыграет «дикарей»?

Команды уже встречались в этой регулярке, и тогда «лётчики» одержали убедительную победу со счётом 6:2. «Миннесота» после травмы Кирилла Капризова находится в кризисе — «Уайлд» выиграли всего один из шести матчей без своей российской звезды, да и тот лишь в овертайме с «Коламбусом». «Флайерз» в последних играх тоже не радуют своих болельщиков стабильностью, но в предстоящей встрече именно они будут фаворитами.

Дела у «Миннесоты» идут всё хуже и хуже: «Миннесота» проиграла 6 из 7 последних матчей и идёт предпоследней в Центральном дивизионе

🏀 4:00: «Майами Хит» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 13 января 2024, суббота. 04:00 МСК Майами Хит Майами Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: флоридское дерби и противостояние лучших команд Восточной конференции

«Орландо Мэджик» превзошёл предсезонные ожидания, но к предстоящему противостоянию «Орландо» выйдет в плохой форме после поражения в четырёх из шести последних матчей. Последняя игра состоялась в среду утром, где «Мэджик» проиграли «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 113:92. «Майами Хит» не только имеет то же соотношение побед и поражений, что и их соперник (21-16), но, как и «Орландо», «Майами» также проиграл четыре из шести последних встреч.

🏆 🎾 10:30*: Елена Остапенко (Латвия, 6) — Дарья Касаткина (Россия), Аделаида, финал

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Касаткина завоевать седьмой титул в карьере?

Второй год подряд Дарья Касаткина добралась до финала турнира в Аделаиде, причём снова россиянка сыграла не все раунды из-за снятия соперниц. И если в прошлом сезоне Дарья проиграла в решающем матче Белинде Бенчич из Швейцарии, то сейчас в борьбе за титул ей будет противостоять Елена Остапенко из Латвии. Ранее ровесницы на уровне WTA встречались семь раз, и счёт на данный момент — 5-2 в пользу Остапенко. Причём она выиграла три последние их встречи — в Истбурне, на Уимблдоне-2021 и в Риме-2023. Сумеет ли Дарья выправить неприятную для себя статистику и завоевать седьмой титул в карьере?

🎿 13:00: Лыжи — Кубок России, пятый этап, спринт, классический стиль

Интрига: как Большунов пробежит на коротком круге?

В посёлке Мирный под Казанью, где проходит очередной этап Кубка России — 2023/2024, состоится классический спринт. На нетипичном для российских лыж коротком круге длиной всего 1,1 км. Все предыдущие спринты проходили на кругах от 1,5 км и больше подходили дистанционщикам и универсалам. На километровом круге должны ярко выступить «чистые» спринтеры. Для интриги было бы интересно, чтобы соперники навязали борьбу Веронике Степановой и Александру Большунову.

⛸️ 14:00: Фигурное катание — ЧЕ-2024, произвольный танец, ПП женщин

Интрига: смогут ли завоевать медали экс-россияне Анастасия Губанова и Диана Дэвис/Глеб Смолкин?

В заключительный день чемпионата Европы будут разыграны медали у спортивных пар и в ритм-танце. В обоих видах за места в тройке борются бывшие представители России, которые теперь выступают за Грузию. Действующая обладательница титула Анастасия Губанова после короткой программы уступает двум бельгийкам — Луне Хендрикс и Нине Пинзаррон.

Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и её партнёр Глеб Смолкин занимают по итогам ритм-танца седьмое место, а два первых дуэта уже можно назвать недосягаемыми. Но Диане и Глебу наверняка по силам побороться за бронзу.

🏀 14:30: «Локомотив-Кубань» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: сможет ли ЦСКА взять реванш за обидное поражение в первом круге?

Обе команды подходят к матчу недели с особым настроем. ЦСКА крайне важно взять реванш, после того как «Локомотив» прервал победную серию армейцев из девяти побед. «Локо», в свою очередь, в предстоящем матче важно продлить свой победный стрик, который насчитывает шесть матчей.

Клубы подходят к встрече в оптимальных составах. У железнодорожников за последний месяц очень раскрылся центровой Андрей Мартюк, который в Санкт-Петербурге отгрузил «Зениту» 32 очка. На стороне ЦСКА стабильность, отдельно можно отметить прогресс Антона Карданахишвили, также после невнятного старта сезона прибавил Антон Астапкович.

⚽️ 15:30: «Челси» — «Фулхэм», АПЛ, 21-й тур

Интрига: «Челси» одержит третью подряд победу в АПЛ?

«Челси» в текущем сезоне АПЛ максимум борется за место в Лиге Европы. Но для этого нужно выдать классную вторую часть чемпионата. В последних двух турах лондонцы побеждали. А теперь принимают дома «Фулхэм». Есть шанс впервые в сезоне одержать три победы подряд. Получится у нестабильного «Челси» забрать три очка?

🎿 16:30: Биатлон — Кубок мира, пятый этап, мужской спринт

Интрига: смогут ли немцы противостоять норвежской орде?

В мужском биатлоне грядёт очередная неравная битва. Лидеры сборной Германии, как малочисленный отряд спартанцев, будут стараться сдержать целую орду норвежцев. Скандинавы по итогам четырёх этапов оккупировали пять первых мест в общем зачёте Кубка мира, но бороться с собой в отдельных гонках позволяют. Лучше других с этим справляются Филипп Наврат и Бенедикт Долль – у обоих в этом сезоне уже есть золотые награды в личных гонках. В Рупольдинге им, безусловно, помогут отличное знание трассы и поддержка болельщиков. Но хватит ли этого для победы?

⚽️ 17:00: «Наполи» — «Салернитана», Серия А, 20-й тур

Интрига: закончится ли кризис «Наполи»?

Действующий чемпион Италии находится в кризисе. «Наполи» занимает лишь девятое место в Серии А, отставая от топ-4 на пять очков. Не всё складывается гладко, ещё и Виктор Осимхен поссорился с агентом Хвичи Кварацхелии. Также появилась информация о возможном приходе Антонио Конте вместо Вальтера Маццарри. В общем, проблем хватает. Но шанс забрать победу есть во встрече с «Салернитаной», занимающей последнее, 20-е место. Начнёт «Наполи» выходить из кризиса?

⚽️ 17:30: «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт», Бундеслига, 17-й тур

Интрига: «РБ Лейпциг» отцепит конкурента от шанса попасть в ЛЧ?

«РБ Лейпциг» вряд ли включится в борьбу за золото Бундеслиги, но место в Лиге чемпионов обеспечить может. «Быки» на шесть очков опережают идущую пятой «Боруссию». А следом идёт «Айнтрахт», ещё надеющийся на место в зоне ЛЧ. Однако «Лейпциг» может устранить конкурента. В случае победы «быки» будут впереди «Айнтрахта» на 12 очков.

«РБ Лейпциг» отдал форварда в аренду в топ-клуб АПЛ: Фото «Тоттенхэм» объявил об аренде Вернера у «РБ Лейпциг»

🏒 18:00: «Динамо» М — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: «Динамо» продолжит побеждать в 2024 году?

Бело-голубые удачно начали Новый год — команда Алексея Кудашова выиграла все четыре матча 2024-го, успев оказаться сильнее конкурентов из «Спартака» и остановив победную серию разыгравшегося ЦСКА. История матчей с «Торпедо» в этом сезоне пока складывается не в их пользу — нижегородцы брали верх в трёх из четырёх случаев. Но сейчас подопечные Игоря Ларионова переживают не лучший период — возможно, совокупность факторов позволит «Динамо» вновь добыть два очка.

⚽️ 19:00: «Монако» — «Реймс», Лига 1, 18-й тур

Интрига: Головин огорчит середняка Лиги 1?

«Монако» на семь очков отстаёт от «ПСЖ» в Лиге 1. Побороться за золото будет проблематично, но вот заруба с «Ниццей» за второе место ожидается горячей. В следующем матче монегаски сыграют с середняком Лиги 1 – «Реймсом». Большая группа игроков «Монако» уехала на Кубки Азии и Африки, так что Александр Головин обязан тащить свою команду. Ждём от россиянина мощного выступления!

⚽️ 20:30: «Ньюкасл» — «Манчестер Сити», АПЛ, 21-й тур

Интрига: «Сити» приблизится к лидирующему «Ливерпулю»?

«Сити» непривычно видеть не на первом месте в АПЛ. Хотя в случае победы над «Ньюкаслом» в предстоящей встрече команда приблизится к лидирующему «Ливерпулю» на расстояние в два очка. Тем более что «сороки» находятся в кризисе. Команда страдает от травм, что приводит к удручающим результатам. В прошлом сезоне «Ньюкасл» отобрался в Лигу чемпионов, а сейчас идёт лишь девятым. Но собраться на одну домашнюю игру с грандом «сороки» способны. Получится у «Сити» увезти победу?

⚽️ 20:30: «Атлетик» — «Реал Сосьедад», Примера, 20-й тур

Интрига: первое «жаркое» дерби для Захаряна

Арсен Захарян почти полгода находится в Испании. Но ещё ни разу не играл в дерби басков. А теперь такая возможность выпадет. Интересно, что «Сосьедад» на шесть очков отстаёт от «Атлетика» в таблице. Пока что клуб из Бильбао попадает в Лигу чемпионов. Но у «Сосьедада» есть шанс приблизиться к топ-4 и включиться в борьбу за зону ЛЧ. А почему бы Захаряну не забить первый гол в Испании в принципиальном матче?

Захарян уже привык к игре в «Сосьедаде»: Захарян — о «Реале Сосьедад»: самым трудным для меня было начало, сейчас кайфую

🏒 21:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: продлит ли Александр Овечкин результативную серию?

Вопрос о возвращении «Вашингтона» в зону плей-офф, как и о возвращении «Рейнджерс» на первое место Востока, стоять не будет. Поэтому будем следить за тем, сможет ли капитан «столичных» набрать очки в седьмом матче подряд. В этом сезоне таких длинных результативных серий он ещё не выдавал — лишь в начале регулярки он также вписывал своё имя в протокол в шести матчах кряду.

⚽️ 23:00: Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау, Кубок Африки, 1-й тур

Интрига: хозяева удивят в матче открытия Кубка Африки?

13 января стартует Кубок африканских наций. В первой встрече Кот-д’Ивуар (хозяин турнира) сыграет с Гвинеей-Бисау. У ивуарийцев собралась классная команда, способная выиграть трофей. И старт группового этапа с не самым тяжёлым соперником – возможность обрести уверенность. Устроит ли Кот-д’Ивуар шоу в матче открытия? Или Гвинея-Бисау совершит сенсацию уже в первой встрече Кубка?