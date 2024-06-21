Топ-события субботы: развязка в финале НХЛ, UFC, яркий футбол, волейбол, Ф-1 и теннис

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Посмотреть все события 22 июня в Матч-центре

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Флорида Пантерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, шестой матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выиграет ли «Флорида» Кубок Стэнли с третьей попытки?

Проиграв второй матч на выезде, «Флорида», казалось, едет поднимать кубок у себя дома. Но не всё так просто оказалось: «Эдмонтон» упёрся, вновь забросил в меньшинстве, а Макдэвид вновь выдал чудо-матч. Коннор, продолжая тащить «нефтяников», открыл один любопытный горизонт перед собой – рекорд Уэйна Гретцки по результативности в плей-офф. А вот у Сергея Бобровского в последних двух матчах дела идут так себе: в последних двух матчах россиянин пропустил девять шайб. Сможет ли голкипер «Флориды» собраться и принести франшизе первый кубок в истории?

⚽️ 3:30: Перу — Чили, Кубок Америки — 2024, группа A. 1-й тур

Интрига: как начнёт Кубок Америки одна из сенсаций прошлого турнира?

Перу и Чили стартуют на Кубке Америки — 2024. На прошлом турнире перуанцы неожиданно добрались до матча за третье место, в котором уступили Колумбии. На нынешнем турнире команды попали в группу с Аргентиной (действующий чемпион) и Канадой. Солидная компания. Поэтому для выхода в плей-офф необходимы любые очки.

🎾 12:30*: Анна Калинская (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Берлин, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как далеко пройдёт по сетке Берлина последняя россиянка?

Этот поединок не состоялся в пятницу из-за дождя. Анна Калинская осталась единственной россиянкой на «пятисотнике» в Берлине, которая сумела пробиться в 1/4 финала, и теперь, чтобы пройти в следующий раунд, ей придётся справиться с третьей ракеткой мира Ариной Соболенко. Девушки — ровесницы и на уровне взрослого тура встречались до этого четыре раза. Первый поединок в Минске-ITF25K-2016 остался за Анной, а затем сильнее оказывалась только Арина — в Санкт-Петербурге-ITF100K-2016, на Australian Open — 2019 и в Цинциннати-2022. Победительница нового матча сразится в полуфинале в тот же день с Викторией Азаренко.

🏐 13:00: Италия — Польша, Лига наций (женщины), 1/2 финала

Интрига: способна ли Польша ещё на одну сенсацию?

Итальянские волейболистки выбили из розыгрыша олимпийских чемпионок из США, польские девушки в тяжелейшем матче оставили за бортом турнира прошлогодних победительниц Лиги наций из Турции. Итальянки затратили меньше сил, плюс Паола Эгону в суперформе, но польки на кураже способны на многое.

⚽️ 16:00: Грузия — Чехия, ЧЕ-2024, группа F. 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Грузия одержит первую победу в своей истории на Евро?

В 1-м туре Грузия приятно удивила. В дебютной встрече в истории на Евро команда показала классный футбол, пусть и уступила Турции (1:3). А чешский «автобус» почти дотерпел до положительного результата с Португалией, но всё же команда Ивана Гашека уступила (1:2). Теперь командам необходимо побеждать во 2-м туре, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф. Грузия совершит подвиг или Чехия приблизится к 1/8 финала?

🏐 16:30: Бразилия — Япония, Лига наций (женщины), 1/2 финала

Интрига: смогут ли японки сотворить сенсацию?

Бразилия и Япония довольно легко обыграли своих соперников по четвертьфиналу, Таиланд и Китай соответственно, в трёх сетах. Но вряд ли стоит ждать, что и в полуфинале дело обойдётся всего тремя партиями. Габи, капитан бразильянок, которые в Лиге наций одержали уже 13 побед подряд, предположила, что игра растянется на пять сетов, так как силы команд равны.

🏎 17:00: Формула-1, Гран-при Испании, квалификация

Интрига: «Ред Булл» теряет хватку?

Перед Гран-при Испании были опасения: вот закончатся «необычные» уличные трассы, и «Ред Булл» вернётся к привычному доминированию. Да, не образца 2023 года, но достаточному для очередной победы Макса Ферстаппена. Однако на пятничных тренировках на «Каталунье» им не пахло, даже несмотря на привезённые «быками» обновления. Ферстаппен стал только пятым, проиграв представителям сразу трёх команд. Неужели “Ред Булл” теряет хватку? Ответ на это должна дать субботняя квалификация. С учётом, что обгонять в Барселоне традиционно непросто, результаты сессии будут ну очень важны.

⚽️ 19:00: Турция — Португалия, ЧЕ-2024, группа F. 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Португалия оформит выход в плей-офф?

Португалия одержала трудную, волевую победу в 1-м туре, забив решающий гол Чехии на 90+2-й минуте. А Турция разобралась с Грузией: Мерт Мюльдюр и Арда Гюлер при этом забили мячи-красавцы. Теперь команды сыграют между собой за выход в плей-офф. Победитель гарантирует себе место в 1/8 финала. Избежит ли команда Роналду нервотрёпки в 3-м туре? Нужны три очка сейчас.

⚽️ 22:00: Бельгия — Румыния, ЧЕ-2024, группа E. 2-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Бельгия исправится за поражение в 1-м туре?

Бельгия и крупные турниры — тяжёлая история. На ЧМ-2022 команда не вышла из группы, а в 1-м туре Евро-2024 неожиданно уступила Словакии (0:1). Хотя имела кучу моментов, а два мяча отменили после просмотра VAR. Теперь жизненно необходимо побеждать Румынию, чтобы рассчитывать на выход в плей-офф. Румыны неожиданно разгромили в стартовом матче Украину (3:0), показав неплохой футбол. Стоит ли ожидать сенсации сейчас? Даже одно набранное очко почти наверняка гарантирует Румынии место в 1/8 финала.

👊 23:30*: Сергей Павлович (Россия) — Александр Волков (Россия), UFC on ABC 6

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из топовых россиян станет на шаг ближе к чемпионскому поясу UFC?

22 июня в Саудовской Аравии состоится исторический турнир UFC. Он станет первым, проведённым на территории этой страны. А особенный интерес ивент вызывает у российских фанатов смешанных единоборств. В соглавном событии вечера сойдутся Сергей Павлович и Александр Волков. Наш ударник возвращается после поражения от Тома Аспиналла, которое отбросило его от титула. А вот Драго набрал серию из трёх побед, что позволяет ему рассчитывать на шанс в ближайшее время побороться за пояс. И именно предстоящий поединок может стать ключевым для каждого из бойцов. Поэтому соотечественникам придётся рубиться в октагоне по-настоящему.